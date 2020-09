Wir befinden uns mitten in einem Impf-Krieg

„Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit“.

Es ist geradezu beängstigend, dass die Kriegsmetapher im Zusammenhang mit Corona immer fahrlässiger eingesetzt wird.

Um die Einschränkungen zu begründen und Kritiker als „Deserteure“ bekämpfen zu können, bläst die Politik mit martialischer Rhetorik zum Angriff auf Covid-19.

.

Wolfram Klingele geht akribisch und gründlich auf die bekannten Infektionskrankheiten und Impfungen ein. Klingeles langjährige, tiefgehende Recherchen bringen wenig bekannte Fakten ans Licht. Alle wichtigen Aussagen sind mit genauen Quellenangaben versehen und beruhen meist auf den Daten offizieller Ämter und offizieller Studien – hier weiter.

Impf-Fundamentalismus – Wir befinden uns mitten in einem Krieg

Ein Beitrag von Nathaniel Doromal auf childrenshealthdefense.org – Die Alpenschau bedankt sich!

Im Krieg ist „alles ganz anders“. Ein starker Staat muss zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen und Freiheitsrechte einschränken.

Opfer müssen gebracht werden, die Volksgemeinschaft soll zu einer unauflöslichen Einheit verschmelzen, Abweichlertum wird streng sanktioniert.

Schon sehr lange deutet die Schulmedizin den Heilungsprozess vornehmlich als Vernichtungsfeldzug gegen Erreger und unerwünschtes Zellwachstum. Da liegt es nahe, bei einer aufgebauschten Pandemie-Hysterie den Endsieg gegen einen unsichtbaren Feind anzustreben.

Umgekehrt gesagt: Wer an der Gleichschaltung der Bevölkerung, an Freiheitsabbau und der Ausweitung der eigenen Machtbefugnisse interessiert ist, der interpretiere jede politische Krise als „Krieg“. Dann muss er es mit der Wahrheit auch nicht so genau nehmen.

Die Kriegsmetapher ist seit langem in der öffentlichen Gesundheitsfürsorge verwurzelt.

In ihrer Antwort auf die Covid-19-Pandemie haben die Gesundheitsbehörden der Welt ganze Gesellschaftsbereiche mit dem utilitaristischen Ziel mobilisiert, um die Ausbreitung von Covid-19 zu stoppen, und sie stillgelegt.

In Amerika wurden ganze Staaten in einen Lockdown versetzt, öffentliche Schule geschlossen, die öffentlichen Dienstleistungen der Regierung ausgesetzt und Geschäfte geschlossen, während man düstere Bilder von Toten zeichnete, Bilder von Kranken und Sterbenden an Beatmungsgeräten ausstrahlte und ein lebhafter Dialog über „überlastete“ Krankenhauskapazitäten die Mainstream-Medien zukleisterte.

Zeitschriften und Kanäle spielten mit, indem sie einen Schwall Beiträge über die Gefahren von Covid-19 und die Notwendigkeit eines fortgesetzten Lockdowns ausgossen. Abweichende Sichtweisen in den sozialen Medien wurden von den Tech-Unternehmen, die hinter den sozialen Medien stehen, zensiert.

Anscheinend eskalierte die Reaktion der Gesundheitsbehörden im Laufe der Zeit, während neue Daten aus der realen Welt auftauchten, die dem Ernst der Covid-19-Vorhersagen widersprachen.

Was als kurze Lockdown-Maßnahme gedacht war, zog sich über Monate hin. Die amerikanische Ökonomie geriet ins Stocken, sackte im Zuge der Maßnahmen ab und amerikanische Gouverneure weiteten ihre kurzfristigen Notstandsbefugnisse aus, um die Lockdown-Periode zu verlängern.

Vertreter der Gesundheitsbehörden selbst verbreiten die Kriegsmentalität mit der fortwährenden Botschaft: Wir befinden uns in einem Krieg mit einem unsichtbaren Feind, der ausgerottet werden muss.

Die Kriegsmentalität betont die Notwendigkeit von Opferbereitschaft, um die Ausbreitung von Covid-19 zu stoppen.

Und Kriegswaffen werden verherrlicht: Die Vertreter der Gesundheitsbehörden verherrlichen die Impfung als ihr schärfstes Schwert. Wie in jedem Krieg gibt es Kollateralschäden.

Hier sind es die Fundamente der medizinischen Ethik, der Zustimmung nach Inkenntnissetzung, der Menschenrechte, der bürgerlichen Freiheiten und sogar der Wissenschaft selbst.

Wie lässt sich ordentliche Wissenschaft betreiben, wenn ein Ziel — „in Lichtgeschwindigkeit einen Impfstoff zu liefern“ — entgegen gesunder wissenschaftlicher Skepsis und der öffentlichen Debatte überbetont wird?

Der ultimative Kollateralschaden liegt natürlich bei denen, die durch Entscheidungen auf Basis fehlerhafter Wissenschaft geschädigt oder verletzt worden sind.

Eine nähere Untersuchung der Reaktion der Gesundheitsfürsorge auf Covid-19 legt ein tieferes Problem frei:

Die Metapher des Krieges und die Annahme eines Impf-Fundamentalismus bildete lange einen Bestandteil der die Gesundheitsfürsorge prägenden Denkweise.

.

Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument, und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht.

Wie Sie und die Masse manipuliert werden können, zeigt Prof. Dr. Rainer Mausfeld in “Angst und Macht“ – hier weiter.

Impf-Fundamentalismus — Zählt sonst nichts?

Die Kriegsmetapher führt in einen reduktionistischen Denkstil, der seinerseits zu zwei exklusiven Resultaten führt:

Entweder 1) wir gewinnen, indem wir die fragliche Krankheit ausrotten, oder 2) die Pandemie setzt sich fort und bedroht die gesamte Menschheit.

Friedliche Koexistenz wird als Niederlage empfunden. Den Bürgern werden Scheinoptionen angeboten: entweder bei den Kriegsanstrengungen mitwirken oder sich „dem Feind“ anzuschließen. Psychologisches Schamgefühl wird benutzt, um Neinsager zur Teilnahme zu nötigen; denn wer möchte schon auf der „Seite der Krankheitsbefürworter“ stehen?

Bemühungen, die Bedrohung zu zerstören, werden als von höchstem Belang priorisiert. Zentral für die öffentliche Gesundheit ist die Impfstoffwaffe. Impf-Fundamentalismus ist der Überzeugung, dass Impfung die wichtigste Maßnahme des öffentlichen Gesundheitswesens sei, dass sie über Kritik erhaben sei und dass eine Steigerung der Impfrate das Kernanliegen der Gesundheitsbehörden sei.

Ein Vertreter der Gesundheitsbehörden mag die Impfpraxis mithilfe des oft wiederholten Standarddogmas des Impf-Fundamentalismus verteidigen:

Impfungen haben Millionen von Leben gerettet, stellen eine kostengünstige öffentliche Gesundheitsmaßnahme dar und eine Fülle wissenschaftlicher Untersuchungen hat wieder und wieder gezeigt, dass Impfungen sicher und effektiv sind.

Aufgrund ihrer Bedeutung stehen Impfungen außerhalb jeder Kritik und es ist weder erlaubt, sie infrage zu stellen noch sie zu kritisieren.

Während die Impfpraxis ihren Platz im Repertoire der öffentlichen Gesundheitsfürsorge hat, darf der Widerhall eines solch fundamentalistischen Denkens nicht ignoriert werden und muss vollständig verstanden werden.

Die Hauptkonsequenz des Impf-Fundamentalismus besteht darin, dass die Gesundheitspolitik einen einzigen reduktionistischen Maßstab überbetont: eine gesteigerte Impfquote.

Und folgerichtig kann die zielstrebige Umsetzung jedes Ziels zu anderen schädlichen Resultaten führen, die bisher fast vollständig ignoriert wurden.

Charles Eisenstein erklärte in seinem Buch Climate: A New Story — Klima: Eine neue Perspektive:

„Dieses Denkmuster wird Fundamentalismus genannt, und es entspricht in seiner Dynamik zwei Institutionen, die für unsere Zivilisation prägend sind: Geld und Krieg. Fundamentalismus reduziert das Komplexe auf das Einfache und verlangt die völlige Ausrichtung auf ein letztes Ziel, dem das Unmittelbare, das Menschliche oder das Persönliche geopfert werden muss.“

.

.

Kriegführung in dem Bemühen, die Impfquote zu erhöhen

Wenn Impf-Fundamentalismus mit der Kriegsmetapher kombiniert wird, stimmt die öffentliche Gesundheitsfürsorge das Mantra der Steigerung der Impfquote um jeden Preis an.

Das Gebaren öffentlicher Gesundheitsinstitutionen, um dieses Ziel zu erreichen, kann perverse Konsequenzen zeitigen, die anscheinend das Gegenteil der Ziele der Politik sind.

Die Gesundheitsinstitutionen haben das Aufkommen einer Antiimpfstimmung beklagt. Als Reaktion darauf haben sie durchdachte Strategien entwickelt, um mit der zögerlichen Haltung gegenüber dem Impfen umgehen zu können.

Aber sie verkennen den kritischen Aspekt, dass das Misstrauen gegenüber den Gesundheitsinstitutionen letztlich von deren Ziel kommt, die Impfquote um jeden Preis zu steigern.

Sämtliche Strategien der Gesundheitsinstitutionen zur Steigerung der Impfquote beruhen auf einer Schlüsselannahme:

Der Kern der Impfverweigerung liegt in der Unkenntnis der wissenschaftlichen Fakten seitens der Verweigerer und ihrer Akzeptanz von Fehlinformationen, die von Impfgegnern gestreut werden.

Die Kriegführung ist hier offensichtlich. Es gibt eine Spaltung der Menschen in zwei getrennte Gruppen: diejenigen, die sich fügen, und diejenigen, die es nicht tun. Letzteren verpasst man das Label des Impfzögerers oder des Impfgegners.

Die öffentliche Gesundheitsfürsorge sieht in diesen Gruppen implizit eine Form von Abweichung, die durch die gut gemeinten Bemühungen der öffentlichen Gesundheitsfürsorge korrigiert werden müssen. Zudem unterstellen die Gesundheitsbehörden hier eine wichtige Annahme:

Wer Impfungen infrage stellt, hat keine stichhaltigen Bedenken.

Die Kriegsmetaphern der öffentlichen Gesundheitsfürsorge erlauben eine gefühllose Abweisung jeglicher Impfbedenken und -sorgen, die im medizinischen Kontext aufkommen. Dieses Herunterspielen von Bedenken und Sorgen führt ganz natürlich zu noch mehr Misstrauen unter den Menschen gegenüber Gesundheitseinrichtungen.

Es gibt zahlreiche Probleme mit der Kriegsmentalität, die Beamte der öffentlichen Gesundheitsfürsorge ignorieren. Charles Eisenstein fasst zusammen:

„Die Kriegsmentalität stellt einen unseligen Zusammenfluss von Unwissenheit, Furcht, Vorurteilen und Profit dar (…) Die Unwissenheit ist schon da und wird durch die Regierungspropaganda noch verfestigt. Die Furcht ist die gewöhnlicher, durch Fehlinformationen verängstigter Menschen, aber auch die von Führungskräften, die es vielleicht besser wissen, aber von den politischen Konsequenzen eingeschüchtert sind, die es bedeuten würde, in einer derart massiv moralisierten und belasteten Angelegenheit Klartext zu reden.“

Impf-Fundamentalismus erodiert das Vertrauen in die öffentliche Gesundheitsfürsorge

Die Kriegsmentalität entmenschlicht den Feind als unwürdig, sich auf gleicher Ebene mit ihm auseinanderzusetzen.

In ähnlicher Weise haben sich Vertreter des Gesundheitswesens aus Angst vor der Legitimierung der Impfbedenken geweigert, einen Dialog in beide Richtungen aufzunehmen.

Diese Strategien gehen jedoch nach hinten los, denn genau diese Bedenken wachsen in der Öffentlichkeit. Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens sind sich nicht darüber im Klaren, dass die Weigerung, sich auf einem produktiven zweiseitigen Dialog mit denen aufzunehmen, die besorgt sind, eine Form epistemischer Gewalt ist.

Die Philosophin Kristie Dotson hat epistemische Gewalt als die „gewollte oder ungewollte Weigerung einer Zuhörerschaft, einen sprachlichen Austausch aufgrund perniziöser Unwissenheit kommunikativ zu erwidern.

Unter perniziöser (bösartiger) Unwissenheit ist jede glaubwürdige Unwissenheit zu verstehen, die in einem bestimmten Kontext einer anderen Person (oder einer Gruppe von Personen) schadet“.

Die perniziöse Unwissenheit der Gesundheitsbehörden liegt in der Weigerung, jegliche Kritik am Impfprogramm vollumfänglich zu untersuchen. Stattdessen werden diese Kritiken sofort als Impffehlinformationen bezeichnet, um deren Legitimität in den Augen der Öffentlichkeit zu schmälern.

Die Gesundheitsbehörden reagieren, indem sie die Vorzüge der Impfstoffe preisen. Abweichende Stimmen werden durch ein Strohmannargument erstickt:

Die Vorzüge der Impfungen werden als Antwort auf legitime Bedenken verwendet, ohne wirklich auf das eigentliche Anliegen einzugehen.

.

.

Dabei tritt eine heimtückische Form der Bestätigungsverzerrung auf; die mutmaßliche argumentative Grundlage für Impfstoffe stammt aus einer einseitigen Bewertung in der Vergangenheit, die niemals einer neuerlichen Prüfung unterzogen wurde.

Diese Strategie geht nach hinten los, weil sich die Menschen, die die Bedenken vorbringen, ungehört fühlen. Als Reaktion auf die Taubheit der Institutionen des Gesundheitswesens müssen diese Leute entsprechend lauter schreien.

Sie schließen sich zusammen, bilden Koalitionen, starten Bürgerbewegungen und setzen sich bei den Gesetzgebern für Veränderungen ein.

Als Ergebnis sind gut verdrahtete Organisationen wie Children‘s Health Defense und ICAN entstanden, deren Hauptzweck darin besteht, diejenigen zu vertreten, deren Anliegen nicht gehört werden, und die Regierung zu einer Reform des öffentlichen Gesundheitswesens zu drängen.

Die Kriegsmetapher ermuntert dann Vertreter der öffentlichen Gesundheitsbehörden, ihre Aktivitäten zu verdoppeln, um Angriffe von Impfkritikern im Keim zu ersticken.

.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Gesundheitsbehörden begannen in Partnerschaft mit Social-Media-Unternehmen Zensurkampagnen gegen Fehlinformationen über das Impfen, PR-Agenturen lancierten verstärkt negative Presse über „Impfgegner“, und bislang nicht involvierte Institutionen fingen an eine zunehmend drakonische Impfpolitik zu fordern.

Paternalismus in der öffentlichen Gesundheitsfürsorge wird seit Langem kritisiert, aber die Kriegsmetaphern lassen diesen Vorwurf lauter werden. Die Gesundheitsbehörden nehmen eine zutiefst paternalistische Haltung ein.

Sie haben sich als notwendige Polizeifigur positioniert, die die Gesellschaft gegen die Bedrohung durch Pandemien verteidigt, eine, die bereit ist, sich über Bürgerbedenken hinwegzugehen, die freie Rede zu zensieren und Gewalt anzuwenden, um seine Ziel zu verfolgen.

Die öffentliche Gesundheitsfürsorge sendet eine Botschaft aus, die im Wesentlichen elitärer Natur ist und die Menschen auffordert, den Experten der öffentliche Gesundheitsfürsorge ohne Fragen zu vertrauen.

Die öffentliche Gesundheitsfürsorge sieht sich selbst als vorrangige epistemische Autorität der Gesellschaft in Fragen der öffentlichen Gesundheit und auf jedes Infragestellen ihrer Autorität reagiert sie verärgert.

Die Öffentlichkeit ist sich dieser Probleme bewusst und das Misstrauen gegenüber der öffentlichen Gesundheitsfürsorge hat in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen.

Impf-Fundamentalismus ist gefährlich, weil genau die Strategien, die Beamten der öffentlichen Gesundheitsfürsorge zur Erhöhung der Impfquoten einsetzen, ironischerweise auch die Bedingungen für die Untergrabung des Allgemeinwohls schaffen, auf dem die Gesamtheit des Systems öffentlicher Gesundheitsfürsorge gründet.

Impf-Fundamentalismus als Bedrohung für medizinische Ethik

Nach dem Ethikkodex der American Medical Association lautet ein Kernsatz medizinischer Ethik: „Ein Arzt soll bei der Behandlung eines Patienten die Verantwortung für den Patienten als vorrangig ansehen.“

Wie funktioniert das mit der vorrangigen Verantwortung für den Patienten, wenn sie im Widerspruch zu den staatlichen Zielen der öffentlichen Gesundheitsfürsorge steht? Idealerweise nimmt man an, dass das, was gut für den Staat ist, mit dem übereinstimmt, was gut für den Patienten ist, aber das ist nicht immer der Fall.

Impf-Fundamentalismus hat die perverse Konsequenz, dass Ärzte dazu verleitet werden können, absichtlich die Bedenken von Patienten zu ignorieren oder zu untergraben im Dienste der Steigerung der Impfquote als vorrangigem Maßstab der öffentlichen Gesundheitsfürsorge.

Zwar sammeln und klassifizieren die Gesundheitsbehörden aktiv die Arten von Bedenken der Eltern, doch geschieht das mit dem Ziel, Impfzurückhaltung zu bekämpfen. Wegen des Impf-Fundamentalismus wird davon ausgegangen, dass es für den Einzelnen die richtige Entscheidung sei, sich impfen zu lassen, ungeachtet persönlicher Umstände.

Statt die Daten zu verwenden, um einen offenen Dialog zu ermöglichen, verwenden sie dieses Wissen, um Strategien gegen Impfzurückhaltung zu entwickeln.

So haben beispielsweise die Centers for Disease Control and Prevention (CDC, deutsch Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) Schulungsmaterialien erstellt, die Gesundheitsdienstleistern vermitteln, wie sie bessere Bekehrungserfolge bei Menschen, die Impfungen gegenüber zurückhaltend sind, hin zu deren Impfbereitschaft erzielen können.

Die Medizinethik erkennt die Bedeutung einer informierten Zustimmung für sowohl den Erhalt der Würde des Patienten als auch des Vertrauens in das Gesundheitssystem an. Der Gebrauch von Techniken der Verhaltensmodifikation durch die Anbieter von Gesundheitsleistungen, um höhere Impfquoten zu erreichen, ist fragwürdig und irreführend.

Selbst Ärzte sind nicht immun gegen den Druck durch den Impf-Fundamentalismus, da die Kriegslast der Sicherstellung, dass ihre Patienten sich den Impfempfehlungen der öffentlichen Gesundheitsfürsorge beugen, letztlich auf sie fällt.

Nach den Forschungsergebnissen von Dr. Paul Offit sind Impfinformationen zur Erlangung der Compliance sehr zeitaufwendig.

Dabei zeigte sich, dass 53 Prozent der Ärzte zwischen 10 und 19 Minuten darauf verwenden, mit besorgten Patienten über Impfungen zu sprechen, und 8 Prozent der Ärzte verwenden 20 Minuten oder mehr auf diese Patienten.

Sie berichteten auch über eine verminderte Berufszufriedenheit bei Kinderärzten wegen der Zeit, die mit Eltern verbracht wird, die ernsthafte Bedenken gegen Impfungen haben.

Weder kann es echte eine Einverständniserklärung geben, wenn der Patient die Behandlung nicht frei zurückweisen kann, noch gibt es echte eine Einverständniserklärung, wenn die Folgen einer Ablehnung auch die möglichen Konsequenzen einer Beendigung des Arzt-Patienten-Verhältnisses beinhaltet.

Sicherlich können medizinisch-ethische Richtlinien hier Abhilfe schaffen. Laut dem Bioethiker Nir Eyal „gefährden Nötigung, Täuschung, Manipulation und andere Verstöße gegen die Standardvorschriften der Einverständniserklärung dieses Vertrauen ernsthaft.“

Der Wert der Einverständniserklärung zeigt sich in keinem epidemiologischen Modell, aber sie hat einen mächtigen, nicht greifbaren Wert für alle Beteiligten.

Ist Impf-Fundamentalismus so wichtig, dass er es rechtfertigt, das Vertrauen in das Gesundheitssystem zu zerstören?

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: “Es kann nicht sein, was nicht sein darf” werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Neben geschichtlichen Abläufen ändern sich Filminhalte, Songtexte, Logos von Unternehmen oder Marken sowie Namen bekannter Persönlichkeiten und vieles mehr – und zwar im Nachhinein! Wie die künstliche Intelligenz das Wiegenlied der Menschheit summt … hier weiter.

Das brisante Buch von Sucharit Bhakdi ist bereits auf der Zensurliste… – hier weiter.

Millionen von Menschen werden in den nächsten Monaten und Jahren ihre gesamten Ersparnisse verlieren. Wir stehen unmittelbar vor dem größten Wirtschafts- und Finanz-Crash, den die Welt je gesehen hat. Bereiten Sie sich jetzt richtig auf Crash, Währungsreform und Lastenausgleich vor! – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Der wirtschaftliche Schock der Bekämpfung des Virus ist nur der Auslöser für diese neue Ordnung und ich würde sagen, sogar die willkommene Ausrede für politische Maßnahmen, die schon seit Jahren vorgedacht werden – hier weiterlesen.

Friedman steht in der Tradition der großen grauen Eminenzen der US-amerikanischen Geostrategie Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger und Samuel P. Huntington. Sie alle haben noch nie einen Hehl aus ihren geopolitischen Absichten gemacht – hier weiter.

Krisen haben etwas Beunruhigendes, oft werfen sie uns aus der Bahn. Was in einem Moment noch in Ord-nung war, ist schon im nächsten vollkommen in Frage gestellt. Doch statt sich von der neuen Situation unterkriegen zu lassen, sollte man die Chance ergreifen, die Weichen neu zu stellen, meint Kurt Tepperwein und stellt hier Lösungen vor.

Die Abschaffung der deutschen Automobilindustrie, den Gesinnungsterror von Politik und Medien, über den »alten weißen Mann«, dem der Krieg erklärt wird, über die Klimawandel-Hysterie, die nun zu einem wütenden Generationenkrieg wird – hier weiterlesen.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter >>>.

Wir leben in einer Zeit der großen Krisen. Die Weltwirtschaft ist am Boden, das Vertrauen in die Finanzwelt ist erschüttert, die Ersparnisse sind nicht mehr sicher, der Arbeitsmarkt verschlechtert sich zusehends. Die Polizei befürchtet in deutschen Städten Unruhen und bürgerkriegsähnliche Zustände. Politiker agieren immer hilfloser angesichts der zunehmenden Probleme. Immer mehr Menschen hegen Zukunfts- und Existenzängste – Die perfekte Krisenvorsorge >>>.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Deutschland verschwindet. Es wird Zeit, sich von dem Land, so wie wir es kennen, zu verabschieden. Denn zum einen werden die »Biodeutschen« durch sinkende Geburtenraten immer weniger. Zum anderen verändert die weiterhin ungebremste Migration Deutschland grundlegend. Wie besessen die herrschende Elite die Politik der De-Nationalisierung bereits betreibt und mit welch perfiden Methoden die deutsche Nation »abgeschafft« werden soll, können Sie hier nachlesen >>>.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – hier weiter >>>.

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zur Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns hinein wächst und es als normal empfindet – hier weiter.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird – hier weiter.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.



Anwendung und Wirkung >>>

Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf.

Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich.

Wir müssen unsere Geschichte kennen – und zwar die wahre Geschichte – hier weiter >>>.

Ein Insider enthüllt, welche höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt werden, die uns alle versklaven und auf wie viele Menschen die Weltbevölkerung von der Elite reduziert werden soll. Sie glauben, Sie wüssten als aufgewachter “Bürger” tatsächlich bereits über alles Bescheid? Dann werden Sie spätestens hier eines Besseren belehrt! >>> hier weiterlesen >>>

Die »Sturmkanne«, die funktioniert, wenn andere Kocher längst nicht mehr einsetzbar sind – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...