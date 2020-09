Corona-Impfung: Immer mehr kommt ans Tageslicht – Wer nicht überlebt hat Pech gehabt!

Immer mehr beunruhigende Informationen kommen ans Tageslicht, wenn es um die Corona-Impfung geht.

Der geplante Impfstoff gegen das Coronavirus ist weitaus gefährlicher für unsere Gesundheit als das Virus selbst.

Der Investigativ-Journalist Jon Rappoport klärt auf, was es mit der geplanten Corona-Impfung auf sich hat und welchen perfiden Plan die Eliten damit verfolgen.

.

Corona-Impfung: Die gentechnischen Veränderungen

Ein Beitrag von Daniel Prinz – Die Alpenschau bedankt sich!

Der in den USA bekannte Investigativ-Journalist Jon Rappoport brachte bereits 2015 brisante Erkenntnisse über geplante Genmanipulation ans Licht, so wie es jetzt auch durch die Corona-Impfung erfolgen soll.

In einem Artikel der New York Times wies er über die neueste Errungenschaft der Wissenschaft hin, künstliche Antikörper zu spritzen, um Viren zu deaktivieren und den Körper vor zukünftigen Infektionen zu schützen.

Was vielversprechend klingt, ist jedoch eine Genmanipulation, die als Gentherapie verkauft wird. Hier Auszüge aus dem Artikel:

„Durch das „Hineinbringen von synthetischen Genen in den Muskel von Affen, verändern die Wissenschaftler in erster Linie die Tiere, um sich der Krankheit zu widersetzen. (…) Der erste Versuch an Menschen basierend auf dieser Strategie – die Immunprophylaxe durch Gentransfer genannt wird bzw. I.G.T – ist auf dem Weg und mehrere weitere sind geplant.“ „I.G.T. unterscheidet sich gänzlich von traditionellen Impfungen. Stattdessen ist es eine Form der Gentherapie. Wissenschaftler isolieren die Gene, die starke Antikörper gegen bestimmte Krankheiten isolieren und dann künstliche Versionen daraus synthetisieren. Die Gene werden in Viren eingeschleust und ins menschliche Gewebe – gewöhnlich in den Muskel – injiziert.“ „Die Viren dringen mit ihrer DNA im Huckepack in menschliche Zellen ein und das synthetische Gen wird in die DNA des Empfängers integriert. Wenn alles gut läuft, instruieren die neuen Gene die Zellen, mit der Produktion starker Antikörper anzufangen.“

Angebliche Studien würden nahe bringen, dass das I.G.T.-Verfahren gegen Krankheiten eingesetzt werden könnte, die immun gegen reguläre Impfungen seien.

Doch die Folgen dieses Verfahrens sollten uns aufhorchen lassen. Das menschliche Immunsystem könnte die künstlichen Antikörper oder die Viren angreifen, mit denen sie transportiert werden, was den Schutz zunichte machen würde.

Dr. Farzan und andere Forscher suchen bereits nach molekularen Schaltern, die die Produktion der Antikörper einfach ausschaltet – eine unglaubliche Sauerei! Der im Artikel erwähnte Virologe Dr. Baltimore ergänzt Farzans Ausführungen:

„Wir umgehen das Immunsystem, anstatt es zu stimulieren.“

Völlig berechtigt äußert er seine Befürchtungen, dass einige Menschen allen Imfpungen gegenüber misstrauisch sein könnten, die ihre DNA verändern, auch wenn diese eine potenziell tödliche Krankheit verhindern würden.

(Quelle: New York Times – humansarefree.com)

.

Corona-Impfung als genmanipulierende Pflichtimpfung

Jon Rappoport kommt zu der Schlussfolgerung für ein mögliches Zukunftsszenario, in welchem bei einem großen Experiment aufgrund gesetzlicher Pflichtimpfungen synthetische Gene in Milliarden von Menschen gespritzt werden könnten, um eine veränderte Spezies zu erschaffen.

Als Beispiel könnten die Gene 1 bis 6 der Gruppe A in einer geografischen Region verabreicht werden, Gene 7 bis 12 der Gruppe B in einer anderen Region usw. Die Geimpften würde man dann gesondert beobachten, um die Resultate zu erfassen und auszuwerten.

Unter verschiedenen Vorwänden könnte man die einzelnen Gruppen der Geimpften in die Kliniken oder in die Arztpraxen für Untersuchungen und Tests zitieren, um anhand bestimmter Marker die körperlichen Reaktionen auf die genetischen Veränderungen aufzuzeichnen.

Sind die Geimpften stärker oder schwächer geworden? Leiden sie nun an bestimmten Krankheiten? Gibt es Veränderungen im Verhalten?

Durch Tests und Überwachung kann man somit alle möglichen Informationen über die durch die Corona-Impfung durchgeführte Genmanipulation zusammentragen.

Impfexperimente am Menschen

Der US-amerikanische Kinderarzt und Impfstoffhersteller Dr. Stanley Plotkin gestand bereits im Januar 2018 vor laufender Kamera, dass Waisenkinder, behinderte Kinder, Babys von inhaftierten Müttern und mutmaßlich auch indigene Bevölkerungsgruppen für Impfexperimente missbraucht werden.

In Kenia entdeckten Ärzte Sterilisationsmittel in Tetanus-Impfungen und die HPV-Impfung steht stark in Verdacht, Unfruchtbarkeit zu erzeugen.

Die genetische Manipulation ist mittlerweile voll im Gange. Nur jetzt wollen die Eliten dafür sorgen, dass sich durch eine Corona-Pflichtimpfung in Zukunft niemand dieser Genmanipulation entziehen kann.

.

Wenn aufgrund der Corona-Impfung ein Teil der Weltbevölkerung stirbt, so ist dies auch gezielt gewollt.

Diese Todesfälle kann man dann ganz bequem den zahlreichen Krankheiten in die Schuhe schieben, so wie zum Beispiel dem vermeintlichen Maserntodesfall, bei dem ein Erwachsener im Alter zwischen 30 und 40 Jahren angeblich an Masern verstorben sei.

Was jedoch verschwiegen wurde, ist die Tatsache, dass er 8 Tage zuvor das erste Mal gegen Masern geimpft wurde. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!

Der Rest jedenfalls, der die Corona-Impfung überlebt, ist dann genetisch verändert und degeneriert, um als perfekter Sklave der Eliten zu dienen.

.

Passend hierzu zitiert Rappoport den Molekularbiologen Lee Silver, der das Buch „Remaking Eden“ schrieb.Darin beschreibt er das dystopische Zukunftsszenario, in welchem 10% der US-amerikanischen Bevölkerung die „GenRich“ ausmacht, die synthetische Gene in sich tragen und zur Elite gehört, die alles auf dem Planeten kontrolliert.

Aus diesem Grund müssen wir alle in unserem Umfeld über die zahlreichen Gefahren und Nebenwirkungen der geplanten Corona-Impfung und auch über die düsteren Pläne und Absichten der Elite aufklären.

.

.

Fallen wir nicht auf die Lügen herein, die uns Medien, Ärzte und Politiker über die Corona-Impfung auftischen, denn durch die genmanipulierende Wirkung geben wir den Herrschenden die individuelle und kollektive Erlaubnis, uns umzubringen.

Letzten Endes sind es wir selbst, die sich der Impfpflicht beugen und zum Arzt rennen, um uns die Corona-Impfung durch die Adern jagen zu lassen – mit allen Konsequenzen!

Wir müssen uns abgrenzen und lernen entschieden „Nein!“ zu sagen. Wir müssen unseren freien Willen klar und deutlich zum Ausdruck bringen.

Nur gemeinsam können wir den Plänen der Elite einen Strich durch die Rechnung machen!

