Corona-Diktatur: Markus Söder droht dem Volk mit Konsequenzen

„Die zweite Corona-Welle ist da!“ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht aus, worauf alle Beobachter nur gewartet haben.

Krisen lenken den Blick auf das, was ist, und lassen vergessen, was mal war. Söder weiß das. Seine Fehler und Versäumnisse kaschiert er mit großen Gesten und Bildern.

Irgendwann wird die Krise jedoch vorbei sein – Hängen bleiben sollten dann die Bilder eines Politikers, der wie kein anderer die Grundrechte der Bürger ausgehebelt hat.

.

Corona-Diktator Markus Söder droht dem Volk mit Konsequenzen

Markus Söder preschte wieder einmal vor und legte diktatorisch fest, dass nun die „zweite Welle“ in der Corona-Pandemie Realität sei.

Die Folge sind höhere Strafen für Maskenverweigerer, denn Bayern verschärft die Bußgelder für die Corona-Leugner und möchte so jene härter bestrafen, die sich nicht an die offiziellen Vorgaben halten.

Außerdem wirbt der bayrische Ministerpräsident für eine bundesweite Bußgeld-Untergrenze bei Verstößen gegen die Maskenpflicht.

Die Kunst sei es jetzt, so Söder im Interview mit dem Sender „ntv“, „die Vernünftigen vor den Unvernünftigen zu schützen – und die Unvernünftigen vor sich selbst“.

Für Söder sei vollkommen klar: Wer jetzt noch leugne, dass Corona „eine Gefahr sei“, der habe „wirklich nichts verstanden“.

.

Videobotschaft: Corona ist wieder voll da. Wir müssen die Zügel jetzt anziehen, damit wir nicht nochmal in so eine Situation kommen wie im März und April. pic.twitter.com/6KoHj0oWgt — Markus Söder (@Markus_Soeder) August 25, 2020

.

Für solche Analysen brauchen Politiker dieser Tage keine faktenbasierte Argumentation, da sich die Sterbezahlen und Intensivbettenauslastungen de facto nicht so entwickelt haben, wie im Frühjahr angekündigt.

Dennoch: Grenzchaos oder Reisewarnungen für Mallorca oder Kroatien – und seit heute auch für Ungarn – sind ebenso widerspruchslose Realität, auch wenn die reinen Zahlen andere Schlüsse zulassen könnten.

.

„Bis wir den Impfstoff haben“

Die Maske sei derzeit ohne Alternative, gleichwohl die Sinnhaftigkeit seit Anbeginn von unzähligen Gesundheitsexperten angezweifelt wurde und erst jetzt wieder ein hochrangiger Experte Widerspruch anmeldete.

Söder: „Solange wir keinen Impfstoff haben, ist die Maske eines der wenigen Instrumentarien, das hilft.“ „Wir müssen jetzt die Zügel wieder anziehen“. „Damit wir keinen zweiten Lockdown bekommen.“

Hartnäckig halten sich auch Gerüchte, wonach die Frau von Markus Söder seit Beginn der Corona-Krise an der vom Ehegatten erlassenen Maskenpflicht mehr als gut verdient haben soll.

Zumindest hat ihr Unternehmen sogenannte „Face Shields“ produziert, auch wenn der kommerzielle Vertrieb zurückhaltend dementiert wurde. Nach einem heftigen Shitstorm wurde es allerdings ruhig um den angeblichen Skandal.

Bei aller Kritik, die Söder für seine diktatorischen Massnahmen erfährt, für den Satz, dass Corona immer gefährlicher werde, erntet er kaum Kritik.

Denn für einen Großteil der bürgerlichen und auch linken Öffentlichkeit ist klar, eine Kritik daran würde den sogenannten Coronaleugnern in die Hände spielten.

Dabei gibt es durchaus Menschen, die nicht aus der Strömung der Coronagegner kommen und die Corona-Maßnahmen von Söder und Co. infrage stellen.

So schreiben die Mediziner Angelika Speisberg und Ulrich Keil in einem Taz-Beitrag, dass sich die Politik bei den Anti-Corona-Maßnahmen auf den Rat von zu wenigen Experten gestützt habe.

.

.

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger will einem Zeitungsbericht zufolge nach der bayerischen Landtagswahl mit der CSU koalieren, um Ministerpräsident Markus Söder zu bremsen.

Söder sei „eine Gefahr für das Land“ und würde „durchregieren wie ein Diktator“, sollte die CSU erneut die absolute Mehrheit erhalten, zitierte die Münchner Abendzeitung den Landes- und Bundesvorsitzenden der Freien Wähler.

„Dieser Mann muss gestoppt werden!“

Quellen: Merkur, TAZ und Norbert Geroldinger – Die Alpenschau bedankt sich!

