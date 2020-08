Italien hat mehr noch als Deutschland unter dem fast vollständigen Entzug der Freiheitsrechte unter Berufung auf Corona gelitten.

Es gab abstoßende und erschreckende Beispiele diktatorischen Handelns seitens der Staatsmacht.

Der italienische Verein CORVELVA appelliert an die Bürger aller Nationen, von ihrer Regierung Einblick in geheim gehaltene Dokumente zu fordern, die Aufschluss über die wahren Hintergründe des Corona-Notstands geben.

.

Das wird Sie aus den Schuhen hauen – Alle sollen es wissen – Und es gibt kein Zurück mehr – hier weiter.

Verdächtige Geheimhaltung unter dem Deckmantel der Corona-Pandemie

Ein Standpunkt von CORVELVA – Die Alpenschau bedankt sich!

Alle Entscheidungen der italienischen Regierung zur Bewältigung des Notfalls beruhten auf der Stellungnahme des Technisch-Wissenschaftlichen Ausschusses (CTS).

Eine kleine Anzahl von Menschen prägte also die Regierungsagenda — von der Dauer der Sperrung bis zu den Masken, der sozialen Distanzierung und anderen Maßnahmen.

Es wäre für die betroffenen Menschen höchst aufschlussreich, hinter die Kulissen dieses Prozesses der Entscheidungsfindung schauen zu können.

Die Regierung aber hält die Protokolle des Wissenschaftlich-Technischen Komitees vom Februar, März und April zurück. Eine zivil-gesellschaftliche Initiative startet nun einen Aufruf:

„Fordern Sie Ihre Regierungen auf, auf die technisch-wissenschaftlichen Daten des Covid-19-Notfalls zuzugreifen!“

Wir appellieren an alle Verbände und Bürger, deren Länder restriktive Maßnahmen wie Italien erlebt haben und noch erleben.

Wir müssen Ihnen eine inakzeptable Tatsache mitteilen und wir möchten andere Bürger der Welt auffordern, Maßnahmen zu ergreifen, um die vielen Schatten zu beleuchten, die die Notsituation umgeben, mit der wir konfrontiert sind.

Wir sind ein italienischer Verein. Wir kämpfen seit 1993 für die Wahlfreiheit im Impf- und Therapiebereich, aber wir sprechen heute hier auch mit jenen Vereinen, die unserer Denkweise und Lebensfreiheit nicht ganz zustimmen.

Die italienische Bevölkerung hat die Covid-19-Pandemie streng nach den auferlegten Regeln durchlaufen. Die Italiener haben die Beschränkungen und Bestimmungen der Regierung eingehalten.

Trotzdem schauen wir seit Monaten Fernsehprogramme, in denen Drohnen, Hubschrauber und Strafverfolgungsschiffe gezeigt werden, wie sie einzelne Bürger verfolgen und identifizieren, die auf verlassenen Straßen oder leeren Stränden unterwegs sind und sogar Strafverfolgungsbehörden, die religiöse Dienste ausschließen.

.

Immer mehr Menschen fühlen, dass die Zukunft Deutschlands und Europas in Gefahr ist, verstehen jedoch noch nicht die Ursachen. Deshalb muss das ganze Ausmaß von Täuschung und Fremdbestimmung offen gelegt werden – hier weiter.

Die Medien haben den Finger auf Läufer gerichtet. Bürger sind gewöhnlich alleine gelaufen und plötzlich zu schrecklichen Pestverbreitern und Hauptursache für Infektionen geworden, so die Mainstream-Medienerzählung.

Wir akzeptieren stillschweigend, dass die Wirtschaft unseres Landes auseinander fällt, doch wir sollten zumindest erwarten, dass unsere Regierung, die für die auferlegten restriktiven Maßnahmen verantwortlich ist, bereit ist, Beweise und Antworten zu liefern.

Jede einzelne Entscheidung der italienischen Regierung zur Bewältigung des Notfalls bei Covid-19 beruhte auf der Stellungnahme des Technisch-Wissenschaftlichen Ausschusses (CTS).

Eine kleine Anzahl von Menschen nannte die Regierungsagenda, von den Formen und der Dauer der Sperrung bis zu den Masken, der sozialen Distanzierung und allen Regulierungsgesetzen, die immer „nach Konsultation des CTS“ erlassen wurden.

Vor kurzem haben drei Anwälte, die Teil einer Stiftung sind, beschlossen, eine FOIA (Antrag auf Zugang zu Dokumenten) einzureichen, um insbesondere das Protokoll des Wissenschaftlich-Technischen Komitees vom 18. Februar, 1. März, 7. März, 30. März und 9. April einzusehen.

Die in diesen Protokollen geäußerten und gesammelten Daten und Meinungen sind im Wesentlichen der Anlass, der Antrieb und die Grundlage für die Regierung, alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Notfallmanagement von Covid-19 erlassen zu haben.

Nachdem der Antrag in erster Instanz abgelehnt wurde, mussten die Anwälte einen neuen Antrag bei einem Gericht stellen. Am 23. Juli 2020 hatte das regionale Verwaltungsgericht von Latium (TAR) spätestens am 21. August für die Veröffentlichung der Dokumente entschieden.

Und hier ist die schockierende und für uns inakzeptable Tatsache: Die italienische Regierung hat sich am 31. Juli durch die Staatsanwaltschaft dagegen ausgesprochen.

Das Urteil des Gerichtshofs (TAR) begründete dies damit, dass die Veröffentlichung „einen echten Schaden für die öffentliche Ordnung und Sicherheit verursacht hätte, der durch die Offenlegung des CTS-Protokolls in dieser Phase des Notfalls sowohl zu technischen Bewertungen als auch zu allgemeinen Richtlinien des technischen Gremiums geführt hätte (…)“.

Am 5. August 2020 haben wir aus journalistischen Quellen und von denselben Anwälten, die Zugang zu den Dokumenten beantragt hatten gelernt, dass die italienische Regierung diese Protokolle veröffentlichen wird, aber die Fragen bleiben unverändert:

Warum hat es nicht sofort transparent gemacht, was wirklich im Notfall passiert ist?

Wenn die italienische Regierung auf Expertenmeinungen reagierte, warum lehnte sie die Veröffentlichung der Daten ab?

Was ist der Inhalt dieser Berichte, der Schaden verursachen sollte? Warum sollte überhaupt ein Schaden für die öffentliche Ordnung und Sicherheit erwartet werden?

.

Seit Beginn des Jahres 2020 wurden die Bürger gezielt von Politik und Medien mit apokalyptischen Horrorszenarien konfrontiert. Die tägliche Veröffentlichung der Corona-Zahlen gleicht einer Kriegsberichterstattung – Stefan Schubert deckt auf >>>.

In den nächsten Tagen werden wir alle über den Inhalt dieser Protokolle informieren und gemeinsam mit vielen Experten, die mit uns zusammenarbeiten, überprüfen, ob die Notfallrichtlinien korrekt durchgeführt wurden, ob sie fair oder übertrieben oder unverhältnismäßig waren, bis mindestens zum Ende des Protokolls.

Der Ausnahmezustand und die Tatsache, dass die Regierung die Veröffentlichung von Dokumenten abgelehnt hat, die öffentlich sein sollten, macht uns große Sorgen.

Wir erinnern daran, dass die Nachricht von der Freigabe des Protokolls, wenn es mit intellektueller Ehrlichkeit analysiert wird, zeigt, dass es ausschließlich für politische Konflikte mit der parlamentarischen Opposition stattgefunden hat, nicht für echtes Zuhören und Transparenz gegenüber der Staatsbürgerschaft.

Sie alle, die uns lesen, sowohl normale Bürger als auch Vereinigungen, verfügen über ein Instrument, das für diese Art von Maßnahmen entwickelt wurde: das Gesetz über die Informationsfreiheit.

Das ist das Gesetz, das Informationsfreiheit und öffentlichen Zugang zu Daten der nationalen Regierungen gewährt!

Jeder kann von einem Rechtsteam, aber auch unabhängig, in gleicher Weise einen Antrag auf Zugang zu den Dokumenten stellen, um zu überprüfen, unter welchen Bedingungen, in welchen Protokollen, in welchen Dokumenten die einzelnen Länder Dekrete und verschiedene Gesetze erlassen haben.

Decken Sie den Kontext des Covid-19-Notfalls auf, der offensichtlich in Bezug auf jene Handlungen steht, die ein Gegenstück zu wirtschaftlichen und Einschränkungen der persönlichen Freiheiten darstellten.

Unserer Meinung nach ist dies nicht aufgrund eines Misstrauens von vornherein erforderlich, sondern aufgrund eines angemessenen staatsbürgerlichen Sinns und einer Aufsichtsaufgabe, die demokratisch mit den verfügbaren Instrumenten ausgeübt wird, die genau für diese Zwecke existieren.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Bedingungen für berechtigte Zweifel an der Verwaltung von Covid-19 gegeben sind und Ihre Regierung nicht alle Daten, Meinungen und „Ratschläge“ der Experten veröffentlicht hat, die sich dem Covid-19-Notfall verschrieben haben, der dazu geführt hat sich von Gesetzen zu verabschieden, mit unvermeidlichen starken Auswirkungen auf das Leben der Bürger auf kurze und lange Sicht, fordern Sie in der ersten Person die Einsicht in die Originaldaten und Berichte!

Die Wiederaufnahme dieser Maßnahme in verschiedenen Ländern erhöht die Möglichkeit, Licht in die Bewältigung dieser Notsituation im Zusammenhang mit Covid-19 zu bringen, wo die italienische Regierung zumindest vorerst ein Veto gegen diese Möglichkeit eingelegt hat.

Wir sind hier, um alle interessierten Parteien zu unterstützen. Entsprechend unseren Fähigkeiten werden wir weitere Klarstellungen und unsere Hilfe bereitstellen, um besser zu verstehen, wie der Antrag gestellt wurde und wie die Regierung beschlossen hat, zu antworten.

Eine koordinierte Aktion ist vor allem deshalb wichtig und nützlich, weil sie ein klares Zeichen für das Bedürfnis und den Willen der Menschen nach Antworten gibt und die Chancen erhöht, diesbezüglich Daten und Antworten zu erhalten.

Danke an alle, die diese verdächtige Geheimhaltung nicht mehr dulden!

.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Appell erschien am 5. August 2020 unter dem Titel „Internationaler Aufruf zum Handeln: Fordern Sie Ihre Regierungen auf, auf die technisch-wissenschaftlichen Daten des Covid-19-Notfalls zuzugreifen!“ auf der Homepage des italienischen Vereins Corvelva.

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: “Es kann nicht sein, was nicht sein darf” werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Der wirtschaftliche Schock der Bekämpfung des Virus ist nur der Auslöser für diese neue Ordnung und ich würde sagen, sogar die willkommene Ausrede für politische Maßnahmen, die schon seit Jahren vorgedacht werden – hier weiterlesen.

Friedman steht in der Tradition der großen grauen Eminenzen der US-amerikanischen Geostrategie Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger und Samuel P. Huntington. Sie alle haben noch nie einen Hehl aus ihren geopolitischen Absichten gemacht – hier weiter.

Krisen haben etwas Beunruhigendes, oft werfen sie uns aus der Bahn. Was in einem Moment noch in Ord-nung war, ist schon im nächsten vollkommen in Frage gestellt. Doch statt sich von der neuen Situation unterkriegen zu lassen, sollte man die Chance ergreifen, die Weichen neu zu stellen, meint Kurt Tepperwein und stellt hier Lösungen vor.

Die Abschaffung der deutschen Automobilindustrie, den Gesinnungsterror von Politik und Medien, über den »alten weißen Mann«, dem der Krieg erklärt wird, über die Klimawandel-Hysterie, die nun zu einem wütenden Generationenkrieg wird – hier weiterlesen.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter >>>.

Wir leben in einer Zeit der großen Krisen. Die Weltwirtschaft ist am Boden, das Vertrauen in die Finanzwelt ist erschüttert, die Ersparnisse sind nicht mehr sicher, der Arbeitsmarkt verschlechtert sich zusehends. Die Polizei befürchtet in deutschen Städten Unruhen und bürgerkriegsähnliche Zustände. Politiker agieren immer hilfloser angesichts der zunehmenden Probleme. Immer mehr Menschen hegen Zukunfts- und Existenzängste – Die perfekte Krisenvorsorge >>>.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Deutschland verschwindet. Es wird Zeit, sich von dem Land, so wie wir es kennen, zu verabschieden. Denn zum einen werden die »Biodeutschen« durch sinkende Geburtenraten immer weniger. Zum anderen verändert die weiterhin ungebremste Migration Deutschland grundlegend. Wie besessen die herrschende Elite die Politik der De-Nationalisierung bereits betreibt und mit welch perfiden Methoden die deutsche Nation »abgeschafft« werden soll, können Sie hier nachlesen >>>.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – hier weiter >>>.

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zur Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns hinein wächst und es als normal empfindet – hier weiter.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird – hier weiter.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

.

Camu Camu ist eine außergewöhnliche Frucht aus dem Amazonasgebiet Perus. Die Frucht besticht durch ihren Vitamin-C-Gehalt, der höher ist als in jeder anderen uns bekannten Pflanze. Die Camu-Camu-Frucht hat 60 Prozent mehr Vitamin C als zum Beispiel Acerola! – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...