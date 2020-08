Coronavirus: Deutschland auf dem Weg in die Gesundheitsdiktatur

Deutschland verwandelt sich derzeit gesellschaftlich und politisch, mit zunehmender Beschleunigung, in eine Gesundheitsdiktatur.

Die Devise unserer Regierung „alles Gute kommt von oben“, muss nicht nur sklavisch befolgt werden, sondern jede Hinterfragung des Sinngehalts von Regeln wird mit Sanktionen bestraft.

Im Netz werden „Corona-Demonstranten“ von Arbeitskollegen, Kommilitonen, Mitschülern oder Nachbarn an den Pranger gestellt.

Der deutsche Blockwart, der hinter der heimischen Gardine lauert und auf die Gelegenheit wartet, anonym für Recht und Ordnung zu sorgen, ist zurück.

Der unvergessene Udo Ulfkotte spricht aus, was andere nicht einmal zu denken wagen: Die Volkspädagogen sind die Feinde der Demokratie und der Meinungsfreiheit! Stoppen wir die selbst ernannten Gutmenschen, die sich als Gesinnungspolizisten in unser aller Leben einmischen – hier weiter.

Deutschland auf dem Weg in die Gesundheitsdiktatur

In Supermärkten, Bäckereien, Tankstellen werden Menschen ohne Gesichtsbedeckung mit demonstrativ-laustarkem Getöse effektvoll hinausgeworfen – sozusagen als Abschreckung der anderen und zu deren umso beflissenerer Regelbefolgung bezüglich der Maskenpflicht.

Kinder dürfen in Drogerieketten nicht die Toilette benutzen, wenn ihre Eltern gerade keine Maske zur Hand haben. „Wachsame“ Kunden maulen andere Kunden beim Betreten von Geschäften und Apotheken an, sofort kehrt zumachen, weil schon die maximale Kundenanzahl von drei erreicht sei.

In Warteschlangen werden misstrauisch die Abstände beäugt, als hätte der Nebenmann Flöhe. Und wer im Restaurant für die drei Meter zum Ausgang die Maske vergisst, wird von entgeisterten oder hasserfüllten Blicken anderer Gäste verfolgt.

Neben der sozialen Kontrolle wird der möglichst eisernen Disziplin der „Coronazis“ auch durch die Präsenz der Ordnungskräfte zum Durchbruch verholfen. Die Deutsche Bahn und immer mehr öffentliche Verkehrsbetriebe setzen Fahrgäste ohne Maske gleich an die frische Luft.

Wer die Masken nicht richtig aufsetzt, wird zur Kasse gebeten: In Hessen, wo massive Kontrollen über das korrekte Tragen der Masken erfolgen, sind es bis zu 50 Euro Bußgeld, die sofort zur Zahlung fällig sind. Hier funktioniert der deutsche Rechtsstaat noch.

Neben einem immer aggressiveren Tugendwahn ist dieses neue Denunziantentum der große Keil, der ins Volk getrieben wird. Das Virus, das uns allerdings tatsächlich und als einziges akut bedroht, ist das Virus der Spaltung.

So wie es vor fünf Jahren die Spaltung der Gesellschaft in „Gutmenschen“ und „Nazis“ war, dann die Spaltung in „Planetenretter“ und „Klimaleugner“, so ist es jetzt die Spaltung in „Umsichtige“ und „Rücksichtslose“.

Die Beschwörung der Volksgemeinschaft, die Sekundärtugend des Mitmachens durch die (selbst-)gerechte Mehrheit – sie wird wieder zum Maß aller Dinge.

„Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun“, sagte einst Wagner. Ob sie nun Hurra schrien, Juden meldeten, auf Republikflüchtlinge schossen oder Maskenverweigerer verpetzen: Was der Volkswille der Deutschen, ihr jeweiliger zeitgeistiger „volonte generale“ für richtig befindet, muss unfehlbar sein.

Diese Gesellschaft feiert Individualismus und Egoismus als höchstes Gut, bis hin zu deren Exzess und Perversion, und der Staat fördert dies seit Jahren: Jegliche Pflichten und Opfer für die Solidargemeinschaft wurden geschleift. Einen Grunddienst – ob ziviler/sozialer Natur oder in Form der Wehrpflicht – gibt es nicht mehr.

Einstehen für andere, Gesten der Solidarität, Verantwortungsbewusstsein sind Auslaufmodelle. Blaumachen, Versicherungsbetrug, Abwälzen von Lasten auf die Gemeinschaft wurden zum Normalfall.

Ob selbstbewusstes „Abhartzen“ oder schamloses Absahnen im öffentlichen Dienst, ob die Vermüllung öffentlicher Grünflächen oder Schwarzfahren als sichtbares Zeichen der Gleichgültigkeit gegenüber dem Kollektiv:

Die Devise heisst „Es gibt keinen anderen Gott als ‘Ich’, und du sollst keine anderen Götter neben mir haben.“.

Und selbst bei der Sanktion von gemeinschädlichem Verhalten wird auf Freiheitsbeschneidung so weit verzichtet wie möglich: Vergewaltiger, Räuber, Plünderer, Randalierer, Landfriedensbrecher, die ihre „Freiheit“ zum maximalen Schaden anderer ausleben, müssen hierzulande nur geringste Konsequenzen tragen – wenn überhaupt.

Seit Beginn des Jahres 2020 wurden die Bürger gezielt von Politik und Medien mit apokalyptischen Horrorszenarien konfrontiert. Die tägliche Veröffentlichung der Corona-Zahlen gleicht einer Kriegsberichterstattung – Stefan Schubert deckt auf >>>.

Ausgerechnet ein Virus sorgt nun dafür, dass plötzlich wieder Gemeinschaftsgefühl, „Solidarität“ bis hin zu positiv konnotiertem Mitläufertum hoch im Kurs stehen.

Parolen wie „Wir bleiben zuhause!“, „Gemeinsam da durch“ bzw. „Gemeinsam einsam“ bis hin zu „Ich trage Maske – für dich“ beschwören einen realsozialistischen Gemeinsinn, der nicht nur die Esken-Kühnert-SPD tief „erröten“ lässt.

Unkritischer Konformismus der durch Angst zusammengeschweißten Volksgemeinschaft ist Trumpf, die Front der Ja-Sager darf keine Lücken aufweisen. Die Defätisten von heute betreiben Wehrkraftzersetzung nicht mehr, indem sie am Endsieg zweifeln – sondern am Sinn der Maskenpflicht.

Abgeklärt inszenierten sich Politiker, Journalisten und spöttisch-überhebliche Angepasste und erklären, sie hätten „überhaupt kein Verständnis“ für die Kritiker und Skeptiker von Versammlungsverboten und vor allem nicht für die Verweigerer der Maskenpflicht; schließlich wäre Deutschland doch „dank der Anstrengung aller“ so glimpflich durch die Krise gekommen.

Die Politik habe insgesamt einen guten Job gemacht, und außerdem – so ist immer öfter zu hören – sei das Gejammer der „Rechten“ unerträglich, die ihre Grundrechte in Gefahr sähen, weil sie „das bisschen Maske“ tragen müssen – die doch nicht wehtut und die selbst dann, wenn sie nur begrenzten Nutzen hat, dennoch ein so wichtiges „Zeichen der Solidarität“ sei.

Überhaupt solle man mal schauen, wie hart in anderen Ländern der Welt der Lockdown gewesen ist oder noch ist, und da könnten wir doch froh sein, „wie gut es uns geht“.

Ganz abgesehen davon, dass es sich bei solchen Äußerungen um halbgaren Whataboutism handelt und Deutschland wohl eher trotz und nicht wegen dieser Bundesregierung, gut durch die Krise gekommen ist.

Ausschlaggebend fürs „curve-flattening“ waren nämlich die umsichtigen freiwilligen Verhaltensänderungen – weder Lockdown noch Maskenpflicht!

Die offene Ermutigung zur Denunzierung und die bisweilen brutale Ausgrenzung Andersdenkender lassen das typische Gebaren totalitärer Regime erkennen.

Und durch die Vorgaben der Politik bekämpfen Justiz und Sicherheitsbehörden, wie der Verfassungsschutz und das BKA, nicht mehr nur Kriminelle, Gewalttäter und Terroristen, sondern regierungskritische Bürger und Medien – hier weiter.

Dass andere Länder noch schlimmer dran sind, rechtfertigt keine noch so geringen Freiheitseinschränkungen hierzulande.

Mit dieser Begründung könnte man Schutzhaft, Folter, Redeverbote oder allabendliche Ausgangssperren einführen und den Gegnern dieser Maßnahmen vorhalten, sie sollten sich nicht beklagen, denn in Nordkorea gehe es den Leuten schließlich noch schlimmer.

Nein: Bei staatlichen Eingriffen in Grundrechte wie Freizügigkeit, Versammlungsfreiheit, aber auch körperliche Unversehrtheit – letzteres tangiert die Maskenpflicht übrigens durchaus – kann es keine Kompromisse geben, ebenso wenig wie es „ein bisschen tot“ oder „ein bisschen schwanger“ gibt.

Die Maskenpflicht ist ein Freiheitseingriff, egal für wie hinnehmbar eine Mehrheit ihn hält. Angesichts des Realrisikos ist dieser Zwang nicht nur unverhältnismäßig, sondern in seiner Wirkung hoch umstritten zweifelhaft oder bringt womöglich sogar mehr Schaden als Nutzen – das kann nicht einfach beiseite geschoben werden.

Schon gar nicht, indem Kritiker lächerlich gemacht werden mit Worten wie: „Ist das so schlimm, mal eine Maske aufzuziehen?“.

Es wird zwar noch zugegeben, dass Masken in Schulen verheerend und gesundheitsgefährdend für Kinder sind und sie in Geschäften für gigantische Umsatzeinbrüche sorgen – doch sie bringen keinen um.

Es würde jedoch auch keinen umbringen, wenn morgen beschlossen würde, Menschen mit gerader Postleitzahl dürften nur noch blaue, die mit ungerader nur noch rote Kleidung tragen.

Man kann es drehen und wenden wie man will – Die Maskenpflicht ist ein unzulässiger, willkürlicher Eingriff des Staates in die Freiheitsrechte seiner Bürger…

… auf dem Weg in die Gesundheitsdiktatur!

Quelle: Netzfund – Die Alpenschau bedankt sich beim Verfasser dieses Artikels!

