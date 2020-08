Nerven sie dich auch?

All diese guten Ratschläge, die Tipps von allen Seiten wie wir uns motivieren können und dazu diese ganzen esoterischen Lügen.

Liest du immer wieder wie glücklich du sein kannst, für alle Zeit, für IMMER!

Ja genau das wollen wir! Oder nicht?

.

Der Weg zur Wahrheit führt durch sieben Illusionen, die wie Schleier sind und uns vom Wesentlichen fernhalten. Wenn wir diese Schleier lüften, wird alles im Leben deutlich einfacher und erfüllender. Konflikte lösen sich auf, Beziehungen gewinnen an Tiefe und es entsteht Raum für inneren Frieden und Stabilität! – hier weiter.

Sei anders… Sei frei… Und alles wird wunderbar!

Wir versuchen uns in dieser Welt zu behaupten. Wir versuchen über uns hinaus zu wachsen.

So viele Ratgeber versprechen uns Erleuchtung, ewiges Glück, Mut, Sonnenschein und Zuckerkuchen.

Ich bin es leid. Es macht mich mitunter sogar wütend.

Warum darf ich nicht einfach SEIN.

So wie ich bin! Genau so!

Muss ich denn immer mutig sein oder so tun als ob ich es wäre? Aha! Ich soll also einfach nur meinen inneren Schweinehund überwinden und überhaupt soll ich ALLES ganz ANDERS machen.

Es wird mir ein besseres Leben versprochen, aber dafür müsste ich mich schon ändern. Sonst wird das in dieser Daseinsphase nichts mehr.

Wärst du nicht so faul, so träge, so dick, so arm, so phlegmatisch, so ängstlich, so zögerlich … sondern voller Elan, gertenschlank, natürlich reich, immer während glücklich und vor allem stets in Liebe.

Sei anders und es wird dir ein besseres Leben beschert. Gewiss!

.

.

Ich will aber nicht!

Vielleicht liebe ich ja meinen Schweinehund über alles, vielleicht zögere ich und spüre Ängste, die mich vor Katastrophen bewahren.

Vielleicht habe ich auch keine Beziehung, die immer leicht und rosarot ist, aber dafür ehrlich. Mit Wahrheiten die schmerzen können. Manchmal mehr als wir zu ertragen scheinen.

Nein meine Liebe ist nicht rosarot! Sie ist bunt und mitunter auch schwarz und blutrot. Sie kann zart wie Pfirsichblüten sein und energetisch wie ein Sommergewitter.

Ich liebe diese komplizierte Welt! Ich denke gerne über komplizierte Dinge nach. Die Tiefe suche ich. Sie ist es, die mich interessiert.

Ich bin nicht perfekt, ich sehe nicht wahnsinnig toll aus. Ich bin keine absolut optimierte Version meiner Selbst. Und vielleicht ist genau das ganz gut so!

Es mag dich verwundern, aber ich bin damit nicht allein. Es gibt mehr von uns da draußen.

Wir wollen nicht auf Plüschwolken schweben und mit einem Dauergrinsen durch das Leben hüpfen…

