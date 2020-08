Selbstgebastelter Corona-Horror durch falsche Corona-Zahlen? Aber: Wir schaffen das! (Video)

Das Coronavirus gibt in Medien und Politik weiter den Takt vor. Tag für Tag wird die Öffentlichkeit mit neuen hohen Corona-Zahlen beunruhigt.

Das Corona-Regime funktioniert jedoch nur deshalb so perfekt, weil maßlos übertriebene Corona-Zahlen im Umlauf sind.

Was glaubt ihr? Wie viele Menschen laufen aktuell mit dem Covid-19-Virus durch Deutschland? Hunderttausend? Eine Million? Drei Millionen?

Und wie viele Menschen sind bedauerlicherweise mit oder an Corona gestorben? Zehntausend? Hunderttausend? Eine Million?

.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan – hier weiter.

Selbstgebastelter Corona-Horror durch falsche Corona-Zahlen?

Ein Kommentar von Hermann Ploppa, gefunden bei KenFM – Die Alpenschau bedankt sich!

Für die aktuellen Corona-Zahlen brauchen wir eigentlich nur auf die Seite des regierungsamtlichen Robert Koch Instituts (RKI) zu gehen:

Durch die nicht immer unumstrittenen PCR-Tests haben wir zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Textes bislang für die Zeit seit Ausrufung einer Corona-Pandemie im März eine Gesamtzahl von 219.964 Infizierten zu verzeichnen (1).

Gestorben sind an oder vielmehr mit Covid-19 seitdem 9.211 Personen. Um die Anzahl der Personen zu ermitteln, die jetzt aktuell noch mit einer Infektion unter uns weilen, muss man die Zahl derjenigen abziehen, bei denen sich das Virus bereits wieder raus geschlichen hat.

Bislang war diese Zahl noch leicht zu finden. Jetzt nicht mehr. Wir finden die Zahl bei einem Online-Portal, allerdings schon vom letzten Sonntag (2). Da hat sich Covid-19 bereits bei 199.500 Menschen raus geschlichen.

Ziehen wir also letztere Zahl von den oben genannten 219.964 insgesamt Infizierten ab, so kommen wir aktuell auf etwa 20.000 Personen, bei denen das Virus überhaupt noch auffindbar ist. Also, nach meinen nicht eben brillanten Mathematik-Kenntnissen in etwa 0,20 Promille der Bevölkerung.

Wenn man diese Relationen betrachtet, könnten dem einen oder anderen durchaus Fragen aufkommen über den Sinn der gigantischen Einschnitte in das zivile Alltagsleben der Bundesbürger.

Die augenblicklichen Zuwächse an Corona-Befunden speisen sich zudem aus der enormen Zunahme an PCR-Tests in unserer Gesellschaft, die zum Teil unter fragwürdigen Umständen geradezu erpresst werden.

Sind diese Relationen zwischen Vorkommen von Covid-19 und den gigantischen Dimensionen gesellschaftlicher Einschränkungen überhaupt bekannt?

Es hat sich ein Umfrageinstitut die Mühe gemacht, die Menschen draußen im Lande mal schätzen zu lassen, wie viele ihrer Mitbürger an Corona erkrankt, und wie viele an Corona verstorben sind (3).

Das befragende Institut Kekst CNC will in erster Linie Unternehmen Hinweise geben, wie sich auf die Dauer das Geschäftsklima in diversen Ländern entwickelt. Was Kekst CNC im letzten Teil seiner Umfrage herausbekommen hat, ist allerdings bahnbrechend oder erschütternd, ganz nach Blickwinkel.

Um das Ergebnis schon ein wenig vorwegzunehmen:

Die ganz „normalen“ Menschen auf der Straße verschätzen sich bei der Zahl der in ihrem Land durch Covid-19 infizierten oder verstorbenen Mitbürger teilweise um den Faktor 100!

.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Unglaublich, aber wahr: das Corona-Regime wird geduldet, ja sogar herbeigesehnt, weil die Menschen in ihrer Mehrheit Corona maßlos überschätzen.

In einer repräsentativen Umfrage hat Kekst CNC jeweils 1.000 Bürger in Großbritannien, USA, Deutschland, Schweden, Frankreich und Japan die Corona-Ausbreitung in ihrem Land schätzen lassen. In Deutschland schätzte die Mehrheit der Befragten, dass Corona 11 Prozent der Deutschen infiziert habe.

Das sind sage und schreibe 46 mal mehr, als das RKI bislang mit seiner sehr freizügigen Auslegung zugestanden hat! Und die befragten Deutschen schätzten zudem, dass Covid-19 drei Prozent aller Deutschen dahingerafft habe. Da verschätzten sich die repräsentativ Befragten um den Faktor 300!

Ganz massiv daneben gegriffen bezüglich der Corona-Zahlen haben die Befragten in den USA: sie überschätzten die Fallzahlen im Land der Unbegrenzten Möglichkeiten zwanzigfach (20% statt der tatsächlichen 1%).

Die US-Bürger schätzten, dass in ihrem Land alleine 30 Millionen Menschen von Covid-19 dahingerafft wurden, also zehn Millionen mehr als im Ersten Weltkrieg gefallen sind – auf allen Seiten. Das ist um den Faktor 225 überschätzt. Und die Briten mutmaßen, dass in ihrem Land 4.5 Millionen Menschen an Corona gestorben seien.

Nicht in einem einzigen der von der Umfrage über Corona-Zahlen erfassten Länder wurden die wirklichen Zahlen rund um Corona auch nur annähernd realistisch eingeschätzt. Überall lagen monströse Überschätzungen vor.

Das ist erschreckend. Denn noch nie haben in unserem Land so viele Menschen eine höhere Schulbildung genossen wie heute. Noch nie haben so viele Menschen studieren dürfen. Haben in den höheren Lehranstalten die Techniken der Überprüfung von Fakten und Quellen von der Pike auf gelernt.

Eine Quelle muss evaluiert werden. Das haben wir alle gelernt. Da ist zu fragen:

Wer sagt was? Mit welcher Absicht? Stimmen die Fakten? Ist die Erklärung in sich schlüssig? Stimmen die Proportionen zu anderen Fakten?

Das ist jetzt mit einem Federstrich ausradiert. Wir stellen mit Erschrecken einen vollständigen Blackout aller kognitiven Schutzfunktionen fest. Man kann in der Tat reden wie ein Buch. Die Zeugen Coronas beten jedoch immer wieder: aber die Särge in Italien!

Hier ist ein Nagel in den Neocortex gedübelt worden, der jeder vernünftigen Gegenrede energische Resistenz entgegensetzt. Wenn die Zeugen Coronas wenigstens bereit wären, sich einmal nur die Corona-Zahlen des regierungsamtlichen Robert Koch Instituts anzuschauen, dann wäre schon viel geholfen. Dabei sind diese Zahlen des RKI selber schon wert, hinterfragt zu werden.

Wir wissen es längst vom Hamburger Gerichtsmediziner Püschel: die Leute sind nicht an sondern mit Corona gestorben (4). Zudem waren die Verstorbenen in den meisten Fällen mit anderen schweren Erkrankungen schwer vorbelastet.

Warum sind die Menschen so skandalös unwillig, auch nur amtliche Corona-Zahlen zur Kenntnis zu nehmen?

Warum wird lieber im Reich der Alpträume herumgestochert?

.

.

Ich finde kaum Hinweise in der psychologischen Literatur für diese Vernarrtheit in den Horror. Als studierter Germanist kann ich nur jede Menge Beispiele sprachlichen Missbrauchs erkennen.

Da werden beispielsweise Leute, bei denen sich das Covid-19-Virus bereits wieder raus geschlichen hat, fälschlich als „Genesene“ bezeichnet. Das ist grob irreführend.

Denn die allermeisten dieser „Genesenen“ waren niemals krank! Durch die umstrittenen PCR-Tests konnte man bei diesen Personen mit viel Mühe das Virus entdecken.

Aber die allermeisten Personen aus jener Gruppe waren nie krank. Sie unterhielten eine absolut konfliktfreie Symbiose mit den Covid-19-Viren, ohne irgendwelche Symptome zu bemerken.

Und die Quelle, aus der ich die halbwegs aktuelle Zahl der „Genesenen“ entnommen habe, fabuliert sogar:

„Bis Sonntagmorgen hatten 199.500 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.“

Ich sehe sie vor meinem geistigen Auge: annähernd zweihunderttausend hohlwangige Menschen, die ausgemergelt nach langer Bettlägerigkeit im Schlafanzug, mit Pantoffeln und mit Pisspott bestückt, müde an der Bettkante lungern und auf ihre monatelange nachfolgende Rehabilitation warten.

Achten Sie mal selber darauf: Die Mainstreampresse ist voll von solcher Horrorlinguistik. Was geht hier vor?

Selbst die Mainstreampresse nennt trotz aller falschen Zusammenhänge nicht die Zahl von 2.5 Millionen an Corona verstorbener Bundesbürger.

Und nicht einmal die berühmte Boulevardzeitung mit den vier Buchstaben hat jemals behauptet, dass in Deutschland annähernd zehn Millionen Bundesbürger an Corona erkrankt oder auch nur infiziert wären. Hier ist die Phantasie ausgebrochen wie ein wildes Pferd. Wer hat dem Pferd so heftig auf den Hintern geklopft?

Es scheint, als ob die Mainstreammedien gewisse Muster in die Köpfe geritzt haben, die jetzt von den Medienverbrauchern fleißig ausgefüllt werden. Schon im Jahre 1918 wusste die New York Tribune zu berichten:

„… das öffentliche Bewusstsein ist für den geübten Propagandisten wie ein Aquarium, in das Satzfetzen und Gedankeninhalte eingeträufelt werden wie Säuren, und zwar mit einem genauen Vorwissen über die Reaktionen, die sich abspielen. Gerade so wie Professor Loeb vom Rockefeller Institute einen Schwarm von tausenden Krabben, die im Becken ziellos herumschwimmen, dazu bringt, mit einem Schlag zu der Seite zu streben, wo das Licht herkommt. Und das einfach nur dadurch, dass er in das Wasser einen winzigen Tropfen einer Chemikalie einführt.“ (5)

Es gab früher in den Zeitungen die Rubrik „Malen nach Zahlen“. Ein Bild war in Schwarzweiß-Umrissen vorgegeben – sagen wir mal: ein Haus mit einer Katze. In jeder weißen Fläche war eine Zahl und die Zahl stand für eine Farbe, die man aufzumalen hatte. So kolorierte man das Bild.

Daran erinnert mich die Aufbauschung der eher bescheidenen Corona-Zahlen in den Hirnen der Medien-Endverbraucher. Die Wortwahl in den Medien ist so extrem aufgeblasen, dass dazu eigentlich nur monströse Zahlen, Größen und Proportionen zu passen scheinen. Ein Abgleich der Monsterworte mit der bescheidenen Realität findet nicht mehr statt.

Es wäre sicher lohnend für ambitionierte Wissenschaftler, einmal zu untersuchen, wie Medien gewisse Gedankeninhalte unabgeschlossen in die Öffentlichkeit werfen, die dann vom Publikum quasi zu Ende gedacht werden in der gewünschten Art und Weise. Wie aus geframten Puzzlestückchen durch das Publikum vollendete Inhalte geformt werden.

Das passt zum Trend, Verantwortung für Taten der Eliten auf die Regierten abzuwälzen. So wurde ja schon mehrfach angeregt, dass der deutsche Staat die Kosten für potentielle Impfschäden übernehmen sollte.

Ähnlich verhält es sich mit dem Maskenzwang. Dieser Maskenzwang wird von den Bürgern akzeptiert wegen der – siehe oben – monströsen Gefährdung für Leib und Leben.

.



Nun hat der Rechtsanwalt Ralf Ludwig noch einmal klargestellt, dass es de facto gar keinen Maskenzwang gibt (6). Es gibt kein Gesetz, das das Tragen von Masken vorschreibt. Gesetze müssten nämlich von den Parlamenten in Bund und Ländern abgesegnet werden.

Stattdessen gibt es nur Verordnungen. Würde nämlich ein Gesetzgeber die Bürger zum Tragen von Mund- und Atemmasken zwingen, müsste selbiger Gesetzgeber auch für negative Folgen der Maskennutzung haften.

Das könnte ihn teuer zu stehen kommen.

.

.

Denn es ist überhaupt noch nicht abzusehen, welche Komplikationen durch die massenhafte Nutzung der Masken entstehen werden.

Wenn diese auftreten, kann der Geschädigte keinen Regressanspruch an den verordnenden Staat richten, denn er hat ja die Maske aus eigenem Antrieb aufgesetzt.

Deswegen wird auch so heftig an die Verantwortung für die Gemeinschaft appelliert. Deswegen findet sich an den Eingängen vieler Supermärkte ein Schild mit einer stilisierten Maske und dem Text: „Wir tragen Verantwortung“.

Oder es wird gleich an moralisch hochstehende Veranstaltungen gegen Rassismus angeknüpft, wenn eine thüringische Metropole textete: „Jena zeigt Maske!“

Und was zeigen wir?

Wir zeigen am 29. August bei der Großdemo in Berlin, dass wir durch zahlreiche Anwesenheit die perfide Terrorisierung der Hirne durch die Zeugen Coronas nicht länger dulden.

Es geht um unsere Integrität!

Selbstgebastelter Corona-Horror durch falsche Corona-Zahlen?

Aber: Wir schaffen das!

Quellen und Anmerkungen:

Fallzahlen laut RKI am Donnerstag, 13.8.2020, 7:50

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html https://www.swp.de/panorama/corona-deutschland-aktuelle-zahlen-rki-dashboard-robert-koch-institut-fallzahlen-coronavirus-neuinfektionen-infektionen-tote-genesene-heute-bayern-bw-baden-wuerttemberg-50468597.html https://www.kekstcnc.com/media/2793/kekstcnc_research_covid-19_opinion_tracker_wave-4.pdf https://www.youtube.com/watch?v=mPM1CZlvN10 New York Tribune, 12.7.1918. Zitiert nach Harold D. Lasswell, Propaganda Technique in the World War. Chicago 1927, S.212 https://www.youtube.com/watch?v=d8Jv3dTIKDo

Ohne Zensur und Löschungen!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren!

https://t.me/alpenschau_aktuell

Wir sollen alle abgelenkt werden von dem, was im Wirtschafts- und Finanzsystem passiert, und wir sollen alle in Angst und Schrecken versetzt werden, damit wir in einer Art Duldungsstarre das ertragen, was uns bevorsteht. Das böse Erwachen kommt erst noch! – hier weiterlesen.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Die Parteienherrschaft hat eine neue Qualität erreicht. Parteienherrschaft und Willkür wirksam zu begrenzen ist dringend geboten! Hinter der demokratischen Fassade haben die Parteien einen Machtapparat installiert, der der Volkssouveränität Hohn spricht und absolutistische Züge trägt. Welcher Mittel und Methoden sich die politische Klasse bedient, um die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil umzugestalten – wird hier aufgedeckt!

Sind wir noch zu retten? Wie viel Unvernunft steckt im Glauben an die menschliche Vernunft? Weshalb googeln wir täglich nach Stars und Sternchen, aber nicht danach, wie uns das Google-Imperium manipuliert? Warum dürfen uns globale Food-Fabrikanten ungestraft vergiften? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Hier die verblüffenden Antworten >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter >>>.

Wir leben in einer Zeit der großen Krisen. Die Weltwirtschaft ist am Boden, das Vertrauen in die Finanzwelt ist erschüttert, die Ersparnisse sind nicht mehr sicher, der Arbeitsmarkt verschlechtert sich zusehends. Die Polizei befürchtet in deutschen Städten Unruhen und bürgerkriegsähnliche Zustände. Politiker agieren immer hilfloser angesichts der zunehmenden Probleme. Immer mehr Menschen hegen Zukunfts- und Existenzängste – Die perfekte Krisenvorsorge >>>.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Deutschland verschwindet. Es wird Zeit, sich von dem Land, so wie wir es kennen, zu verabschieden. Denn zum einen werden die »Biodeutschen« durch sinkende Geburtenraten immer weniger. Zum anderen verändert die weiterhin ungebremste Migration Deutschland grundlegend. Wie besessen die herrschende Elite die Politik der De-Nationalisierung bereits betreibt und mit welch perfiden Methoden die deutsche Nation »abgeschafft« werden soll, können Sie hier nachlesen >>>.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – hier weiter >>>.

Der wirtschaftliche Schock der Bekämpfung des Virus ist nur der Auslöser für diese neue Ordnung und ich würde sagen, sogar die willkommene Ausrede für politische Maßnahmen, die schon seit Jahren vorgedacht werden – hier weiterlesen.

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zur Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns hinein wächst und es als normal empfindet – hier weiter.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird – hier weiter.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Camu Camu ist eine außergewöhnliche Frucht aus dem Amazonasgebiet Perus. Die Frucht besticht durch ihren Vitamin-C-Gehalt, der höher ist als in jeder anderen uns bekannten Pflanze. Die Camu-Camu-Frucht hat 60 Prozent mehr Vitamin C als zum Beispiel Acerola! – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...