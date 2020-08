Wie die Umwelt unsere Gesundheit beeinflusst

Nicht nur Menschen beeinflussen die Umwelt…

auch die Umwelt beeinflusst den Menschen.

Ob draußen oder drinnen, die Umwelt hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Gesundheit jedes einzelnen.

Bildquelle: Pexels

Mehr als sieben Milliarden Menschen bevölkern den Planeten Erde und machen sich den Lebensraum zu eigen.

Wo Menschen leben, haben sie ihre Umgebung weitestgehend an ihre Bedürfnisse angepasst und das oftmals ohne große Rücksicht auf andere Lebewesen oder die späteren Auswirkungen auf den Menschen selbst.

Nicht selten werden toxische Umwelteinflüsse beispielsweise als mögliche Ursachen für Haarausfall, Atemwegsprobleme oder Kopfschmerzen genannt.

Doch wie beeinflusst die Umwelt die Gesundheit wirklich?

Von Menschen verursachte Umwelteinflüsse

Viele Anpassungen der Umwelt, die der Mensch vorgenommen hat, um seinen Bedarf an Wohnraum, Lebensunterhalt, sozialen Kontakten oder auch Freizeitaktivitäten zu decken und zu sichern, haben bereits zu gravierenden großräumigen Veränderungen geführt, die in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen werden.

Ein erhöhter Bedarf an Energie, industriellen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Konsumgütern sowie Mobilität fördert beispielsweise die Feinstaubbelastung aus Verbrennungsprozessen. Diese tragen maßgeblich zum Klimawandel bei, dessen Folgen mittlerweile weltweit spürbar sind.

Auch die Abholzung von Urwäldern zur Gewinnung von wirtschaftlicher Nutzfläche führt zu einer erhöhten Belastung durch Feinstaub und Treibhausgasen. Allein der Amazonas in Brasilien, der durch die lokale Politik in großer Gefahr ist, erzeugt rund 20 Prozent des gesamten globalen Sauerstoffs.

In seinem Wohnumfeld beeinflusst die Umwelt den Menschen durch Lärm aus verschiedenen Quellen, soziale Bedingungen und die Bauweise. Besonders in alten unsanierten Gebäuden ist nach vor mit einer hohen Innenraumbelastung durch Schadstoffe zu rechnen. Viele Bauprodukte, Wandfarben, Lacke und Kleber beinhalten schädliche Wirkstoffe, die sich langfristig auf die Gesundheit auswirken können.

Auswirkungen der Umwelteinflüsse auf die Gesundheit

Laut der Weltgesundheitsorganisation können bereits zehn Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft die Lebenserwartung eines Menschen drastisch reduzieren und rund 66.000 Menschen sterben pro Jahr in Folge der Feinstaubbelastung.

Die winzigen Feinstaubpartikel können tief in den Körper vordringen und werden teilweise sogar als krebserregend eingestuft. Außerdem können sie auch Asthma, Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen und Allergien hervorrufen.

Umwelteinflüsse und Haarausfall

Grundsätzlich wird erst von Haarausfall wird gesprochen, wenn eine Person mehr als 100 Haare pro Tag verliert. Denn gesunde menschliche Haare durchlaufen in drei Phasen den Haarzyklus und fallen schließlich natürlich aus, bevor neue Haare ausgebildet werden.

Die vier häufigsten Haarausfall Ursachen sind erblich bedingter Haarausfall, stressbedingter Haarausfall, kreisrunder Haarausfall und diffuser Haarausfall. Laut dem deutschen Ärzteblatt sind Umwelteinflüsse keine unmittelbaren Haarausfall Ursachen.

Umwelteinflüsse können Haarausfall jedoch indirekt verursachen bzw. verstärken. Lärm und schlechte soziale Bedingungen sind beispielsweise Stressfaktoren, die zu stressbedingtem Haarausfall führen können. Auch Allergien, Krankheiten, Medikamente oder Chemotherapie können Haarausfall Ursachen in Folge gesundheitsschädlicher Umwelteinflüsse sein und zu diffusem Haarausfall führen.

Gesundheit gegen Umwelteinflüsse schützen

Ein gutes Haarausfall Shampoo, wie zum Beispiel ein Coffein Shampoo, kann bei allen Haarausfall Ursachen helfen, ohne Haare und Kopfhaut zu belasten. Das Coffein fördert das Haarwachstum, die Durchblutung der Kopfhaut und kann sogar erblich bedingten Haarausfall hemmen.

Um nachhaltigen Schäden durch Umwelteinflüsse vorzubeugen, sollten vor allem besondere Belastungssituationen gemieden werden. Dazu zählen Sportveranstaltungen, die in der Sommerhitze stattfinden und bei denen Menschen einem erhöhten Ozongehalt ausgesetzt sind.

Außerdem die Nutzung von Feuerwerkskörpern, die Reise in besonders Feinstaub belastete Städte oder auch die Teilnahme an Holi-Festivals. Auch durch die richtige Wahl von Bauprodukten und regelmäßiges Be- und Entlüften von Räumlichkeiten können toxische Umwelteinflüsse auf die Gesundheit minimiert werden.

Haarausfall ist ein gutes Beispiel dafür, dass Umwelteinflüsse nicht immer einen direkten Einfluss auf die menschliche Gesundheit nehmen, sondern auch indirekt langfristig zu gesundheitlichen Schäden führen können.

Jeder Mensch sollte deshalb selbst Verantwortung übernehmen, um die Belastung der Umwelt durch den Menschen auf ein Minimum zu reduzieren.

