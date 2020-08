Entmündigung durch Angst – Das Lieblingswerkzeug der Elite

Mit Hilfe der Angst lassen sich Bürger am leichtesten entmündigen — Zeit uns ihrer Mechanismen bewusst zu werden.



Mächtige spielen auf niederträchtige Weise mit unseren Gefühlen. Können sie uns auf der bewussten Ebene nicht von ihrer Agenda überzeugen, versuchen sie unser Unterbewusstsein mit allen Mitteln zu manipulieren, um ihre Interessen durchzusetzen.

Diese Angriffe auf unsere seelische Integrität wehren wir am besten ab, indem wir uns uns bewusst machen, wo wir selbst für Machtspiele anfällig sind. Und indem wir beginnen, die Psychopathologie der Herrschenden zu erforschen.

Ihre Machenschaften sind in einem Identitätsverlust begründet, den sie sich selbst nicht eingestehen wollen. Den Mächtigen und ihren Günstlingen steht ein Erweckungsprozess bevor, der noch heftiger ausfallen dürfte als unser eigener.

.



Angst schwächt unser Urteilsvermögen und bringt uns dazu, Zustände hinzunehmen, gegen die wir uns normalerweise wehren würden. Insofern ist ein ängstlicher Mensch der ideale Staatsbürger – hier mehr dazu.

Das System steckt in der Krise. Liegt der Ausweg in mehr direkter Demokratie? Oder ist das Volk zu “dumm”, um in wesentlichen Fragen selbst zu entscheiden? Hier die Antwort.

Angst führt auch zu Depressionen – hier.

Quelle: Rubikon – Maria Lourdes – Die Alpenschau bedankt sich!

Während beim Tier die Angst eine spontane Fluchtreaktion auslöst, versuchen die zivilisierten Menschen Angstgefühle zu kontrollieren, indem sie diese mehr oder weniger erfolgreich verdrängen. Meist delegieren sie dabei die Verantwortung für ihr Dasein an eine übergeordnete Instanz, an deren Regeln sie sich dann geschmeidig, fügsam funktionierend anpassen.

Ganz besonders in den westlichen Zivilisationen haben zu diesem Zweck die Wissenschaft und die Medizin die Religionen mehrheitlich abgelöst. Der wissenschaftsgläubige Mensch, der sein Herz für seine wahre Natur eines geistigen Energiewesens, das er in Wirklichkeit ist, verschlossen hat, überlässt das Handling seiner Angst nur zu gerne den neuesten Erkenntnissen des technischen Fortschritts.

Somit ist alles, was die Weissagungen der allmächtigen Wissenschaft infrage stellt, zwangsläufig eine direkte Bedrohung seiner Existenz. Je stärker der persönliche Verdrängungsmechanismus, um die Angst in Schach zu halten, desto vehementer wird das Infragestellen der Wissenschaft — die doch für das Sicherheitsgefühl zuständig ist — bekämpft. Denn die Angst beziehungsweise die Angst vor der Angst sitzt fest am Steuer des Betriebssystems des jeweils Betroffenen.

So ersetzt die Illusion von Sicherheit die Angst vor Kontrollverlust und damit die Auseinandersetzung mit den eigenen Schattenaspekten durch die Übertragung der Selbstverantwortung zum Beispiel an die Schulmedizin.

Das dadurch entstehende unbewusste Schuldgefühl landet in der Projektion auf durch die raffinierten Medien zur Verfügung gestellten und gerne angenommenen Sündenböcke.

Erst wenn der physische Körper dessen, der seine Verantwortung abgegeben hat, an der Reibung durch das Paradoxon zerbricht, beginnt der Aufwachprozess. Manchmal ist es dann jedoch bereits zu spät.

Blind vor Angst

Wer eine heikle Szene in einem Kinofilm nicht ertragen kann, hält sich die Hand vor die Augen oder verschließt dieselben wie durch einen Reflex, weil er glaubt, nicht aushalten zu können, was ihn da erwartet. Ebenso handelt der unbewusste Mensch im Verdrängungs- oder Abwehrmechanismus aufgrund von kognitiver Dissonanz.

So werden glasklare Widerlegungen von Aussagen der zuständigen Wissenschaft selbst durch ausgewiesene Experten vehement ignoriert, während gleichzeitig den verantwortlichen Politikern und deren wissenschaftlichen Beratern jeder noch so grobe Unfug brav geglaubt wird — nur, um an den selbst konstruierten Verdrängungsmustern festhalten zu können.

Für herzoffene, erwachte Menschen ist dieses Verhalten haarsträubend und nur sehr schwer nachvollziehbar. Dennoch ist das, was da passiert, logisch, denn die Verdrängung dessen, was ist, erfolgt immer aus der Not des Verdrängenden heraus. In der Traumatologie ist das seit langem bekannt und unbestritten.

Die Herrschenden nutzen die Psychologie, wissen über die Mechanismen der Angst und deren Verdrängung ganz genau Bescheid und haben diese deshalb auch schon immer als Manipulationsinstrument schamlos eingesetzt und damit auch abscheulichste Verbrechen gerechtfertigt.

Trotz dieses Wissens über die psychologische Macht dessen, der mit der Angst spielt, scheinen sich die Eliten in Bezug auf ihre eigenen persönlichen Ängste und Abwehrmechanismen nicht bewusst zu sein. Längst haben sie ihr Herz verschlossen und sind beherrscht von einem übermächtigen Ego, welches sie glauben macht, über den Rest der Menschheit erhaben und von ihm getrennt zu sein.

Denn wären sie sich der Herzensverbindung innerhalb der Menschheitsfamilie bewusst, wüssten sie, dass der Betrug am anderen im Selbstbetrug gründet.

.

.

Der Umgang mit der Angst

So läuft es also letztlich auf die Frage hinaus, wie wir mit unseren Ängsten umgehen wollen. Das ist die ganz zentrale Frage dieser Zeit. Sie steht sozusagen im Zentrum des Corona-Sturms.

Aus Sicht der Herrschenden muss diese Angst um jeden Preis aufrechterhalten werden, denn nur so lässt sich der vom Weltwirtschaftsforum geplante Total Reset im Sinne der Superreichen und Supermächtigen ohne eine Revolution konsequent durchsetzen.

Insofern ist es nicht überraschend, dass selbst in einem offiziellen Dokument des Bundesinnenministeriums die Notwendigkeit der Erzeugung von Angst und Panik in der Bevölkerung geradezu angemahnt wurde.

„Wir kümmern uns um eure Angst und versprechen euch ewiges Leben“, ist das Opium für das unbewusste Volk, das sich bereitwillig der Impfindustrie zum Fraß vorwirft, nur um nicht mit der eigenen Angst konfrontiert werden zu müssen. Fast schon komatös Ferngesteuerte bieten sich inzwischen bereitwillig als Versuchskaninchen für Genmanipulationen mit neuartigen und völlig unerprobten mRNA-Impfstoffen am eigenen Körper an.

Angeblich sehnt sich die große Mehrzahl der Menschen nach einem rettenden Impfstoff, ohne sich darüber im Klaren zu sein, wovor sie der Impfstoff eigentlich retten soll.

.

Es wird Zeit, dass alles über die fragwürdige Impftheorie, über Schäden durch Impfungen sowie die einzelnen Impfungen einschließlich Reise- und Tierimpfungen aufgedeckt wird. Wer sich verantwortlich entscheiden will, braucht diese Informationen und Beweise, die nicht durch finanzielle Interessen verfälscht wurden – hier weiter.

Indessen steigt die Anzahl derer, die aufwachen, mit jedem Tag. Die Bewusstheit dafür, dass Angst nur eine Illusion unseres Egos ist und von den Medien missbraucht wird, schiebt sich mit Macht in die Herzen von immer mehr Menschen, die sich informieren und kritische Fragen stellen.

Bewusst werdende Menschen sind wiederum die Feinde des Establishments, denn sie sind in der Lage, die Angst zu halten, auch die Angst der noch Unbewussten. Sie sind nicht manipulierbar, nicht lenkbar wie ferngesteuerte Drohnen. Sie sind frei und sich ihres Egos bewusst. Sie haben das Spiel der Herrschenden und Politiker des Machtkartells durchschaut.

Daher werden aufgewachte Menschen mit allen Mitteln der Diffamierung und Meinungsunterdrückung gnadenlos bekämpft.

Selbsternannte Faktenchecker und Löschkommandos auf den YouTube-Kanälen haben alle Hände voll zu tun. Während jedoch ein Meinungsleck an einer Ecke gestopft wird, dringen die Stimmen der Wahrheit durch Tausend neue Kanäle hindurch wie bei einem alten absaufenden Seelenverkäufer.

Der Schwindel fliegt auf

Derweil werden weitere Bedrohungsszenarien aufgebaut, die Anzahl der Tests erhöht, um Infektionszahlen ansteigen zu lassen, und es wird vor einer zweiten Welle gewarnt, ohne dass es eine erste Welle gegeben hat.

Die Bedrohung durch Rassismus und Rechtsextremismus wird wieder aufgewärmt, die Folgen der Corona-Pandemie und weiterer Pandemien werden instrumentalisiert, um die Alternativlosigkeit der Rettungsmaßnahmen einer aufopferungsvoll und selbstlos handelnden Politik aufzuzeigen. Gleichzeitig wird jede Kritik an den Maßnahmen pathologisiert.

So berichten die Leitmedien beispielsweise von Umfragen, laut denen eine Mehrheit der Deutschen pauschal sogenannte Verschwörungstheoretiker für Spinner hält, ohne die Hintergründe auch nur ansatzweise zu beleuchten beziehungsweise darzulegen, was damit überhaupt gemeint ist.

Das Niveau solcher Meldungen von Medien, die ehemals als seriös galten, ist unterirdisch, entlarvend propagandistisch und plump, und dennoch funktioniert die Methode bei denen, die unbewusst sind. Es entsteht der Eindruck, dass man diese angebliche Mehrheit auch apportieren lassen könnte.

Selbst Formate wie Report Mainz bringen Beiträge zu Verschwörungstheorien auf einem Niveau unterhalb des Dschungelcamps, die jegliche Scheu abgelegt zu haben scheinen.

Wenn die wahren Absichten und Folgen hinter den konzertierten politischen Handlungen für alle offenbar werden, spätestens dann wird die Not der unvorbereitet, weil im Vermeidungsmechanismus verharrenden Menschen groß sein.

Dann werden diejenigen unter uns gefragt sein, die mit einem offenen Herzen und dem bedingungslosen Vertrauen ins Leben vermögen, in der Angst zu stehen und den anderen die Hand zu reichen.

.

.

Was wollen wir?

Wenn wir die Angst annehmen und uns für die Liebe entscheiden, dann ist eine Globalisierung von Information, von Kultur, Sport und Wohlstand möglich, die zu einer Abkehr von Nationalismus hin zu einem stärker global orientierten Patriotismus als Erdenbewohner innerhalb der Menschheitsfamilie führt, zu einer Solidarität der Menschen statt Konkurrenz um Grundbedürfnisse zwischen Nationen.

Zu einer Welt, in der jeder gleichberechtigt seine bevorzugte Kultur, Tradition und seinen Glauben pflegen und miteinbeziehen kann; zu einer Gemeinschaft von gleichberechtigten Menschen, die sich ihrer Verbindung und Verantwortung bewusst sind, die sich gegenseitig achten und unterstützen, Wohlstand teilen und Traditionen bewahren.

Wenn wir weiterhin unsere Ängste verdrängen und die Verantwortung auf andere schieben, bleibt nur die durch die Herrschenden verfolgte Alternative einer erzwungenen Vergemeinschaftung und Durchmischung von gegeneinander, durch gezielte Spaltung aufgehetzten Kulturen im ständigen Kampf um Deutungshoheiten und Privilegien.

Dann werden wir unter der Knute einer hochmilitarisierten Oligarchie existieren müssen, die unter Zwangsanwendung von unterschiedlichen Kontrollmechanismen und Manipulation von Meinungen bis hin zu genetischer Programmierung und damit Identitätsmanipulation ihre unanfechtbare Vormachtstellung und eigenen Privilegien absichert — eine Roboterisierung der Menschen durch Identitätsdiebstahl.

Angst entmündigt den Bürger, weil er seiner natürlichen Identität beraubt wird, indem er aus einer Vermeidungshaltung heraus unbewusst und einer von außen gemachten Bedrohungslage gehorchend, den inszenierten Feind im Außen bekämpft anstatt Frieden zu machen mit sich selbst und aus diesem inneren Frieden heraus teilhaftig zu werden an einer friedlichen Umwelt und einer solidarischen Gemeinschaft.

.

.

Wenn die Angst uns befällt, dann suchen wir die Ursache dafür im Außen. In Wahrheit ist die Angst ein Teil von uns, lange bevor das Ereignis im Außen stattgefunden hat.

Die wahre Ursache liegt immer in uns selbst. Es ist die Angst, nicht zu genügen, nicht geliebt zu werden, keine Anerkennung zu finden, nicht liebenswert zu sein.

Darum dürfen wir uns kümmern, unsere Angst in den Arm nehmen, uns selbst annehmen als die, die wir wirklich sind.

Ohne Zensur und Löschungen!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren!

https://t.me/alpenschau_aktuell

Empörung schafft Aufmerksamkeit. Aus Wut entsteht Kraft. Starke Gefühle stecken voller Energie und Leidenschaft, wie sie jeder von uns kennt. Wie man diese Kräfte für eine positive Veränderung in unserer Gesellschaft einsetzen kann… – hier weiter.

Wir sollen alle abgelenkt werden von dem, was im Wirtschafts- und Finanzsystem passiert, und wir sollen alle in Angst und Schrecken versetzt werden, damit wir in einer Art Duldungsstarre das ertragen, was uns bevorsteht. Das böse Erwachen kommt erst noch! – hier weiterlesen.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Die Parteienherrschaft hat eine neue Qualität erreicht. Parteienherrschaft und Willkür wirksam zu begrenzen ist dringend geboten! Hinter der demokratischen Fassade haben die Parteien einen Machtapparat installiert, der der Volkssouveränität Hohn spricht und absolutistische Züge trägt. Welcher Mittel und Methoden sich die politische Klasse bedient, um die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil umzugestalten – wird hier aufgedeckt!

Sind wir noch zu retten? Wie viel Unvernunft steckt im Glauben an die menschliche Vernunft? Weshalb googeln wir täglich nach Stars und Sternchen, aber nicht danach, wie uns das Google-Imperium manipuliert? Warum dürfen uns globale Food-Fabrikanten ungestraft vergiften? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Hier die verblüffenden Antworten >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter >>>.

Wir leben in einer Zeit der großen Krisen. Die Weltwirtschaft ist am Boden, das Vertrauen in die Finanzwelt ist erschüttert, die Ersparnisse sind nicht mehr sicher, der Arbeitsmarkt verschlechtert sich zusehends. Die Polizei befürchtet in deutschen Städten Unruhen und bürgerkriegsähnliche Zustände. Politiker agieren immer hilfloser angesichts der zunehmenden Probleme. Immer mehr Menschen hegen Zukunfts- und Existenzängste – Die perfekte Krisenvorsorge >>>.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Deutschland verschwindet. Es wird Zeit, sich von dem Land, so wie wir es kennen, zu verabschieden. Denn zum einen werden die »Biodeutschen« durch sinkende Geburtenraten immer weniger. Zum anderen verändert die weiterhin ungebremste Migration Deutschland grundlegend. Wie besessen die herrschende Elite die Politik der De-Nationalisierung bereits betreibt und mit welch perfiden Methoden die deutsche Nation »abgeschafft« werden soll, können Sie hier nachlesen >>>.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – hier weiter >>>.

Der wirtschaftliche Schock der Bekämpfung des Virus ist nur der Auslöser für diese neue Ordnung und ich würde sagen, sogar die willkommene Ausrede für politische Maßnahmen, die schon seit Jahren vorgedacht werden – hier weiterlesen.

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zur Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns hinein wächst und es als normal empfindet – hier weiter.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird – hier weiter.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.