Geheime Dokumente: Warum die Regierung bewusste Panikmache betrieben hat

Geheime Dokumente aus dem Innenministerium belegen, dass die Bundesregierung in der Corona-Krise gezielt Panikmache betrieben hat, um so die Grundrechtseinschränkungen durchsetzen zu können.

Freiheit und Demokratie sind kaum mehr existent — verhandelt wird nur noch, welche Grund- und Menschenrechte in der „neuen Normalität“ doch noch gewährt werden.

Dass die Pressefreiheit stirbt und die alternativen Medien mundtot gemacht werden, scheint beschlossene Sache zu sein.

.

Seit Beginn des Jahres 2020 wurden die Bürger gezielt von Politik und Medien mit apokalyptischen Horrorszenarien konfrontiert. Die tägliche Veröffentlichung der Corona-Todeszahlen glich einer Kriegsberichterstattung – Stefan Schubert deckt auf >>>.

„Verschwundene“ YouTube-Videos, abgeschaltete Webseiten und eingefrorene Konten von Aktivisten sprechen für sich.

Hätten Sie sich vor einem halben Jahr vorstellen können, dass Menschen, die zu dritt spazieren gehen, vom Staat drangsaliert und regierungskritische Positionen zu Straftaten erklärt werden könnten?

Dass Vorbereitungen getroffen werden, um Gehorsamsverweigerer zu verhaften und in Psychiatrien wegzusperren?

Doch in der Zwischenzeit sprechen immer mehr Wissenschaftler, Mediziner und Sicherheitsexperten von einem »Fehlalarm«. Eine entscheidende Frage ist daher:

Handelt es sich um einen bewusst ausgelösten Fehlalarm? Und wenn ja, welche politischen und/oder finanziellen Interessen verbergen sich dahinter? – hier weiter.

.

.

Pandemie-Panik – die Panikmache der Regierung!

Ein Bericht von Wolfgang Bittner, gefunden bei Maria Lourdes – Die Alpenschau bedankt sich!

Bis vor Kurzem dachte ich, ein freier unabhängiger Mensch zu sein.

Aber seit einigen Monaten wird mir befohlen, was ich zu tun und zu lassen habe. Aufgrund eines grippe-ähnlichen hochansteckenden Virus mit der Bezeichnung COVID-19 wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 11. März 2020 eine Pandemie ausgerufen.

Danach wurde die Bevölkerung mit Horrormeldungen über die Viruskrankheit bombardiert und die Obrigkeiten schritten zu drakonischen Zwangsmaßnahmen.

An einzelnen Orten wurde Quarantäne angeordnet, ich muss wenigstens 1,50 Meter Abstand von meinen Mitmenschen einhalten und mich beim Betreten von Supermärkten, Läden, Restaurants, Verkehrsmitteln usw. maskieren, sogar bei Bankbesuchen.

Auch in öffentlichen Gebäuden herrscht Abstands- und Maskenpflicht, obwohl die Beamten und Behördenangestellten gern im Homeoffice sind und kaum einer direkt ansprechbar ist.

Wenn ich meinen Ausweis, Reisepass, Führerschein verlängern oder mein neues Auto anmelden möchte, muss ich mir per Mail einen Termin geben lassen (dauert zwei bis drei Monate), jegliche Anträge sind per E-Mail zu stellen, kaum jemand ist erreichbar.

Der Eindruck verfestigt sich, dass diejenigen, die sowieso schon faul waren, in der Corona-Krise noch fauler geworden sind. Verantwortungsbewusst stellen sie ihre Masken zur Schau, halten 1,5 bis 2 Meter Abstand von ihren Mitmenschen und bleiben am liebsten zu Hause, was immer sie dort machen.

„Zahlen Sie bitte unbar!“, steht am Eingang zum Supermarkt. Deswegen zahle ich in letzter Zeit an den Ladenkassen bar, obwohl ich vorher zumeist mit Kreditkarte bezahlt habe.

Damit will ich dazu beitragen, dass der Staat nicht das Bargeld abschafft, nur weil es virenbelastet sein könnte oder der Mafia damit eventuell Transaktionen erleichtert werden.

.

Im Schatten der Corona-Krise spielen sich sehr gefährliche Vorgänge ab – Diese Krise ist eines der größten Ablenkungsmanöver! – hier wird alles aufgedeckt >>>.

Die Regierung nutzt die fortdauernde Corona-Krise als Chance, alles das ins Gespräch zu bringen, was vorher von der weitaus überwiegenden Mehrheit abgelehnt wurde.

Und die Bevölkerung, über Jahrhunderte darin eingeübt, ist im Großen und Ganzen gehorsam.

Neulich wurde ich an einer offenen Bushaltestelle angerempelt, weil ich meine Schutzmaske nur über den Mund und nicht über die Nase gezogen hatte.

Als ich mich damit entschuldigte, dass ich nicht das Kohlendioxyd einatmen wolle, wurde ich als Verschwörungstheoretiker beschimpft.

.

Panikmache ist angesagt, wohin man schaut.

Sogar im Wald begegne ich Spaziergängern mit Atemschutzmasken. Angeblich schwirren überall diese Viren herum, um unsere Nasen, Münder und Lungen zu befallen.

In unserer Nähe wurde nach einem Infektionsfall ein ganzes Hochhaus tagelang polizeilich abgesperrt, und wer es wagte, zum Einkaufen von Lebensmitteln über einen Zaun zu steigen, musste Strafe zahlen und kam in Zwangsquarantäne.

Niemand weiß Genaues über das Virus, doch die Medien melden täglich neue Zahlen von positiv Getesteten, und je mehr getestet wird, desto höher werden die Zahlen.

Nachdem im Fernsehen Lastwagenkolonnen mit Särgen und Massengräber in Brasilien gezeigt wurden, haben selbst gute Freunde und Familienmitglieder panische Angst davor, unheilbar an Leib und Gliedern zu erkranken, eine Gehirnschädigung zu erleiden oder qualvoll am Virus zu sterben.

Alles ist anders geworden.

Beim Friseur muss ich mir vor dem Schneiden die Haare waschen lassen, die Nähstube an der Ecke hat zugemacht und das gemütliche Café ist pleite gegangen. Wie hier und da zu hören ist, mussten viele Kleinunternehmen Konkurs anmelden.

Von den sogenannten Solo-Selbständigen im Kulturbereich, die mangels Einnahmen aufgeben mussten, wird kaum gesprochen. Merkwürdigerweise erfahren wir auch nichts über die normalen Krankheitsverläufe der an COVID-19 Erkrankten oder darüber, dass es im Verhältnis zu anderen Jahren mit Grippeepidemien keine Übersterblichkeit gibt.

Inzwischen fragen sich immer mehr Menschen, wie es weitergehen wird.

.

.

Sicher ist, dass eine Wirtschafts- und Finanzkrise bevorsteht und dass es immer neue „Infektionswellen“ und neue Arten von Viruserregern geben wird, die rigide staatliche Zwangsmaßnahmen zur Folge haben werden.

Wir müssten uns damit abfinden, heißt es, das diene unserem Schutz. Offensichtlich müssen wir uns auch damit abfinden, dass die Politik zum Vorteil der Finanz- und Wirtschaftseliten so bleibt wie zuvor.

Die Sanktionen, Aggressionen und Kriegsvorbereitungen werden ungebremst weitergeführt werden!

Ohne Zensur und Löschungen!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren!

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die Wasserbar befreit das Wasser von:

Schadstoffen und Chemikalien, Viren, Bakterien, Pestiziden, Arzneimittelrückständen, Schwermetallen wie Blei, Quecksilber oder Zink sowie von Kalk – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Die Parteien haben sich ihren eigenen Staat geschaffen. Hans Herbert von Arnim deckt auf, welcher Mittel und Methoden sich die politische Klasse bedient, um die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil umzugestalten und sich immer neue Geldquellen zu erschließen – hier weiter.

Die Parteienherrschaft hat eine neue Qualität erreicht. Parteienherrschaft und Willkür wirksam zu begrenzen ist dringend geboten! Hinter der demokratischen Fassade haben die Parteien einen Machtapparat installiert, der der Volkssouveränität Hohn spricht und absolutistische Züge trägt. Welcher Mittel und Methoden sich die politische Klasse bedient, um die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil umzugestalten – wird hier aufgedeckt!

Sind wir noch zu retten? Wie viel Unvernunft steckt im Glauben an die menschliche Vernunft? Weshalb googeln wir täglich nach Stars und Sternchen, aber nicht danach, wie uns das Google-Imperium manipuliert? Warum dürfen uns globale Food-Fabrikanten ungestraft vergiften? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Hier die verblüffenden Antworten >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter >>>.

Wir leben in einer Zeit der großen Krisen. Die Weltwirtschaft ist am Boden, das Vertrauen in die Finanzwelt ist erschüttert, die Ersparnisse sind nicht mehr sicher, der Arbeitsmarkt verschlechtert sich zusehends. Die Polizei befürchtet in deutschen Städten Unruhen und bürgerkriegsähnliche Zustände. Politiker agieren immer hilfloser angesichts der zunehmenden Probleme. Immer mehr Menschen hegen Zukunfts- und Existenzängste – Die perfekte Krisenvorsorge >>>.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Deutschland verschwindet. Es wird Zeit, sich von dem Land, so wie wir es kennen, zu verabschieden. Denn zum einen werden die »Biodeutschen« durch sinkende Geburtenraten immer weniger. Zum anderen verändert die weiterhin ungebremste Migration Deutschland grundlegend. Wie besessen die herrschende Elite die Politik der De-Nationalisierung bereits betreibt und mit welch perfiden Methoden die deutsche Nation »abgeschafft« werden soll, können Sie hier nachlesen >>>.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – hier weiter >>>.

Der wirtschaftliche Schock der Bekämpfung des Virus ist nur der Auslöser für diese neue Ordnung und ich würde sagen, sogar die willkommene Ausrede für politische Maßnahmen, die schon seit Jahren vorgedacht werden – hier weiterlesen.

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zur Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns hinein wächst und es als normal empfindet – hier weiter.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird – hier weiter.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...