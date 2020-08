Twitter attackiert Trump und will die Wiederwahl verhindern – Ist Twitter erst der Anfang?

Twitter hat es gewagt, Präsident Donald Trump öffentlich zu maßregeln und Botschaften zu löschen.

Twitter sperrte das Konto der Wahlkampagne von US-Präsident Donald Trump vorübergehend sogar komplett.

Twitter hat mit seinen Angriffen auf Trump nur eines im Sinn – Seine Wiederwahl als Präsident der Vereinigten Saaten soll auf alle Fälle verhindert werden.

.

Wie kein anderer Präsident in der Geschichte der USA wurde und wird Donald Trump vom Establishment und den Massenmedien bekämpft. Dabei ist ihnen jedes Mittel recht: illegale Maßnahmen, Verleumdungen, Lügen, haltlose Anschuldigungen, Beleidigungen und persönliche Angriffe. Der »Putsch« gegen Trump nimmt immer obskurere Züge an.

Lesen Sie hier, was die deutschen Massenmedien Ihnen verschweigen!

Twitter attackiert Trump und will die Wiederwahl verhindern

Amerika steht mal wieder vor einer wichtigen Wahl. Einer Wahl, bei der Trump als Präsident bestätigt werden möchte und Biden will einer werden.

Da achten beide politischen Lager sicherlich noch mehr als sonst darauf, was über sie gesagt oder geschrieben wird.

Bereits am 26. Mai hat Donald Trump auf Twitter behauptet, dass es durch die von den Demokraten gewünschte Briefwahl zu einem massiven Wahlbetrug kommen könnte.

Jack Dorsey, Twitters SEO, fand jedenfalls, dass er unter Aussage des Präsidenten der Vereinigten Staaten einen Beitrag setzen könnte, der diesem mal die Faktenlage näherbringen sollte. So wie er und sicherlich die Demokraten sie sehen, denn die möchten – natürlich wegen Corona – per Post wählen lassen.

Beitrag unter Trumps Tweet zu Voter Fraud:

Am Dienstag machte Präsident Trump eine Reihe von Behauptungen über potentiellen Wahlbetrug, nachdem der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom einen Versuch angekündigt hatte, die Briefwahl in Kalifornien während der COVID-19-Pandemie auszuweiten.

Diese Behauptungen sind laut CNN, Washington Post und anderen unbegründet. Experten sagen, dass Briefwahlen nur sehr selten mit Wahlbetrug in Verbindung gebracht werden.

Diese Maßregelung von Twitter ist ziemlich in die Hose gegangen.

Trump reagierte umgehend.

Twitter mischt sich in die Präsidentschaftswahl 2020 ein. Sie sagen, mein Statement, dass Briefwahl zu massiver Korruption und Wahlbetrug führen wird, ist, basierend auf der Faktenüberprüfung der Fake News CNN und der Washington Post von Amazon, nicht korrekt.

Die „Twitter Sicherheit“ meldete sich und versuchte eine Erklärung:

Im Rahmen unserer Bemühungen um die Durchsetzung unserer Politik der bürgerlichen Integrität haben wir zwei @realDonaldTrump-Tweets über die Pläne Kaliforniens zur Briefwahl markiert. Wir glauben, dass diese Tweets die Wähler darüber verwirren könnten, was sie tun müssen, um einen Stimmzettel zu erhalten und am Wahlprozess teilzunehmen.

Sogar Mark Zuckerberg tauchte auf, um hastig zu erklären, dass Facebook diese Politik der Maßregelung nicht verfolgt.

Ganz allgemein nicht, meinte er und hat dabei offenbar den Faktenprüfer vergessen, mit dem sich Gruppen- und Seitenbetreiber auf seiner Plattform immer wieder herumschlagen müssen.

Natürlich folgen auch auf Facebook Maßregelungen. Bei vermeintlichen „Verstößen“ geht das so weit, dass Facebook die Seite oder Gruppe schließt. Meinungsfreiheit war mal. Auch, oder gerade auf Facebook.

Aber natürlich haben jetzt auch andere soziale Medien Bammel, denn mit der Maßregelung eines Präsidenten ist Twitter zu weit gegangen.

Das ist etwas, was noch nie dagewesen ist und folgerichtig hat Trump, natürlich auf Twitter, angekündigt, zu reagieren und bestätigte noch einmal, dass er recht hat mit seiner Vermutung, die durchaus durch Fakten belegbar ist.

Es ist so lächerlich, dass Twitter versucht, die Behauptung aufzustellen, durch die Post versendete Stimmzettel seien nicht betrugsanfällig. Wie dumm, es gibt Beispiele & Fälle, die es überall gibt. Unser Wahlprozess wird auf der ganzen Welt zu einer Lachnummer werden. Sagen Sie das Ihrem Hater @yoyoel.

Inzwischen hat das Weiße Haus bestätigt, dass eine Executive Order kommen wird. Hier dürfen wir alle gespannt sein, wie der Thinktank seiner Administration nun reagieren wird.

.

Donald Trumps noch nie zuvor veröffentlichte private Gedanken über viele der führenden Politiker der Welt, darunter Angela Merkel, Boris Johnson und Kim Jong-un – hier weiter.

.

Twitter attackiert Trump und will die Wiederwahl verhindern

Trump hat auf Twitter mehr als 50 Millionen Follower. Twitter ist für ihn eine wichtige Plattform, um seine Nachrichten zu platzieren.

Es wird uns also erhalten bleiben, denn Trump benötigt TWitter für seine eigenen Mitteilungen. Aber irgendetwas wird sich ändern und keiner weiß bisher, was. Bis auf die NYTimes, die einmal mehr fantasiert.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, sagte Reportern lediglich, dass diese Executive Order „soziale Medien“ betreffe, nannte aber keine Einzelheiten.

Big Tech unternimmt alles in ihrer ganz erheblichen Macht Stehende, um im Vorfeld der Wahl 2020 zu zensieren.

Wenn das geschieht, haben wir unsere Freiheit nicht mehr. Ich werde das niemals zulassen! Sie haben 2016 alles versucht und verloren. Nun drehen sie total durch. Bleiben Sie dran!

Dan Bongino spricht aus, was inzwischen auch einige Anwälte gepostet haben:

Twitter hat einen RIESIGEN Fehler gemacht. Sie haben sich nun in eine US-Wahl eingemischt und beschlossen, statt einer Plattform Redakteure zu werden. ALLE Plattformschutzmaßnahmen sollten sofort aufgehoben und Twitter als Herausgeber behandelt werden. Das haben sie sich selbst zuzuschreiben.

Twitter hat sich mit dieser Zensur angreifbar gemacht. Man darf gespannt sein, welche Konsequenzen Twitter und eventuell auch andere soziale Medien nun erwarten.

Handelt der Präsident richtig?

Vielleicht sollte man eher hinterfragen, ob Jack Dorsey auf Twitter richtig gehandelt hat. War es wirklich nötig, ausgerechnet beim höchsten Vertreter des Staates mit einem Faktencheck anzufangen? Welches Zeichen wollte er damit setzen?

Hoffte er, damit viele Menschen zu erreichen, die noch auf der Kippe standen und nicht wussten, wen sie wählen sollten und sie auf seine Seite zu ziehen?

.

.

Wahl im November: Es geht um Sozialismus oder Demokratie und um Globalismus oder Souveränität.

Seit Trumps erster Wahl wissen wir es. Er hat es transparent gemacht und die Ereignisse der letzten 3,5 Jahre haben gezeigt, dass Trump genau deswegen bekämpft wird, weil er ’sie‘ bekämpft, die seit Jahren oder gar Jahrhunderten, von Generation zu Generation weitergetragen, eine eigene Agenda verfolgen.

In fast allen seinen öffentlichen Reden hat Trump hervorgehoben, dass er ihre Agenda, von der er sagt, es sei ein sozialistisches Amerika, vernichten würde.

Deshalb verfolgen sie ihn und deshalb wird jetzt wieder der übliche Vorwahl-Shitstorm beginnen, den wir bereits 2016 und 2018 verfolgen konnten.

In der nächsten Zeit bis hin zur Wahl wird man wahrscheinlich ziemlich viel Drama und hoffentlich keine Anschläge oder sonstigen Ereignisse erleben, mit denen gewisse Gruppierungen ihrer Botschaft Nachdruck verleihen möchten.

Die Welt hat sich seit Donald Trump bereits verändert.

Dank Donald Trump sehen nun viele Menschen, wovor sie vorher die Augen verschlossen haben. Sie schauen hin und nicht mehr weg.

Und das ist gut so. Wir befinden uns auf einem guten Weg. Einem Weg der Erkenntnis, der aus der Lethargie herausholt und die Passivität durch aktives Handeln ersetzt.

JETZT ist die Zeit gekommen, Farbe zu bekennen und zu entscheiden: Wo stehe ich? Bin ich dabei?

Es geht schon lange nicht mehr um eine politische Richtung, sondern überall um das Überleben von Werten, die uns lieb sind. Werte, die uns als eine Menschenfamilie definieren, die zueinander stehen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen:

Frieden, Freiheit und eine Welt, in der unsere Nachkommen gerne leben.

.

Putin und Trump arbeiten erkennbar fieberhaft am Weltfrieden. Während die restliche Welt somit in den Frieden überführt wird, erfahren die Bürger in Deutschland allerdings nichts darüber – hier weiterlesen.

Eine Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen, weil wir nicht aufgegeben haben.

Eine Welt, in der mehr Bewusstheit herrscht und irgendwann wird es vielleicht eine Gemeinschaft geben, die sich nicht mehr bekämpft, weil Rasse, Religion, Kultur oder sonstwas anders ist, sondern wir fangen an, zu tolerieren, zu akzeptieren und zu respektieren.

Das sind große Schritte, die wir alle gemeinsam gehen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Das geht nicht von Heute auf Morgen. Aber es geht. Denn – auch wenn es anders aussehen mag:

Wir schreiten bereits voran. Es gibt nicht den Weg zurück. Wir befinden uns schlicht und einfach gerade in einer chaotischen Situation, in der alles neu geordnet wird.

So glauben wir, dass das Chaos die nächsten Jahre aufgeräumt werden wird, wenn auch wir getan haben, was in unserer Macht steht.

.

.

Trump benötigt gerade jetzt viel Unterstützung und auch wir können viel tun, um unseren Traum von einer friedlichen Welt wahr werden zu lassen:

Nicht aufgeben, weitermachen, vorangehen. Es liegt an uns, wie weit der Weg noch ist. Egal, ob wir Kinder haben oder nicht:

Unser Ziel sollte sein, den Generationen nach uns eine bessere Welt zu hinterlassen.

Quelle: Tagesereignis – Die Alpenschau bedankt sich!

