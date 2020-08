Aluhutträger, Impfgegner, Nazis, Verschwörungstheoretiker und Covidioten – Die Demonstration in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen schlägt immer noch hohe Wellen.

Medien und Politik fanden eine eindeutige Zuordnung und eine bequeme Schubladisierung der renitenten Teilnehmer der jüngsten Corona-Demonstration in Berlin.

Und das ferndiagnostizierende Medienregime meldete, dass es eigentlich eh nur ein versprengter Haufen Ewiggestriger war, die am titulierten Deppenmarsch teilnahmen.

.

Geheime Dokumente aus dem Innenministerium belegen, dass die Bundesregierung in der Corona-Krise gezielt die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt hat, um so massive Grundrechtseinschränkungen durchsetzen zu können – hier weiter.

Sechs Tage liegen die Demonstrationen in Berlin gegen die Corona-Hygiene-Regeln zurück und man kann den Eindruck gewinnen:

Der eine oder andere Politiker denkt wirklich über eine unzulässige Einschränkung von Grundrechten nach – eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit, gegen die auch am vergangenen Wochenende protestiert wurde.

Die Anti-Corona-Proteste am vergangenen Samstag haben eine kontroverse Diskussion ausgelöst.

Von Seiten der Politik wurde gar eine Obergrenze gefordert, um unliebsame Meinungen einzuschränken.

.

Gerald Grosz: “Ich ziehe meinen Aluhut vor den Berliner Demo-Teilnehmern”

Die Abstandsregeln wurden nicht eingehalten, daher musste dieser Aufmarsch, der frank und frei durch die politische Obrigkeit als Covid-Idioten dargestellten Bürger, polizeilich aufgelöst werden.

Die größten Kritiker dieser Demo in Berlin waren übrigens überraschenderweise Vertreter jener politischen Parteien und Ideologien, die sich bis dato immer als Kämpfer für Grundrechte eingesetzt haben.

Also auch für das verfassungsrechtlich garantierte Demonstrationsrecht, wobei denen die Versammlungsfreiheit als höchstes Gut gilt.

Zumindest vor zwei Monaten war es noch so. Helden waren sie, die Abstands- und Maskenlosen Teilnehmer der Black Live Matters Bewegung.

Mutige Idealisten, die den unrechten Tod eines amerikanischen Kleinkriminellen zum Anlass nahmen, um den mutigen Sturm auf das Establishment der alten weißen Rassisten unserer europäischen Gesellschaft zu proben.

.

.

Abstandsregeln sind egal, der Rechtstaat ließ sie nobel gewähren, denn bei Black Lives Matter handelt es sich um die ehrenwerten Guten.

Regelrechte Liebesbriefe widmeten die Chefredakteure der Medien den zu Millionen Teilnehmern medial aufgeblasenen Kerzenmärschen, den Teilnehmern übrigens, denen die Corona-Regeln am Allerwertesten vorbeigegangen sind.

Es sind Jene, die für die Stuttgarter Party- und Eventszene noch mildernde Umstände ins Treffen geführt haben und Verständnis für die gewalttätigen Randale der Hamburger G-20-Nächte als aufrechte antifaschistische Kämpfer gezeigt haben.

Nun stehen sie in der ersten Reihe und brandmarken unbescholtene Bürger wegen der Kritik an den folgenschweren Grundrechtseingriffen einer Regierung im Rahmen der geschürten Corona-Panik.

Als ob die Jahrhundertrezession von mehr als 10 Prozent Wirtschaftseinbruch, Millionen Arbeitsloser, Pleitewellen unserer Betriebe, verfassungswidrige Grundrechtseingriffe nicht Grund genug wären, auf die Straßen zu gehen.

Nein, denn das Demonstrationsrecht, sowie das Recht auf Meinungsfreiheit gilt ja nur für eine kleine Minderheit an sich selbst überhöhenden Vertretern, die ins verordnete, ins politisch korrekte Konzept passen.

Trotz der drohenden Einschränkungen des Demonstrations-Rechtes, dass es weiterhin möglich sein muss, für die Freiheit zu demonstrieren! Ansonsten bestätigt sich nur, dass es diese nicht mehr gibt!

Und so ziehe ich heute den Aluhut vor den Teilnehmern in Berlin, die sich dem verordneten Tugendterrorismus entziehen, die sich gegen eine faschistoid verordnete Gleichschaltung von Meinung zur Wehr setzen.

Denn die Freiheit ist unser höchstes Gut!

Quelle: Gerald Grosz – Die Alpenschau bedankt sich!

Das Überwachungssystem, das die Bundesregierung im Schatten der Corona-Krise am Parlament vorbei und ohne jegliche gesellschaftliche Debatte beschlossen hat, erinnert an Kontrollsysteme totalitärer Staaten. Dabei stellen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung nur einen Bereich dar, um die Freiheitsrechte der Bürger einzuschränken – hier weiter.

