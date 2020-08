Tagesenergie heute am 05. August: die innere Stimme

Die Tagesenergie heute befreit von Abhängigkeit und Fremdbestimmung, wenn wir auf die innere Stimme hören. Es ist Zeit für eine innere Einkehr!

Jeder hat die Fähigkeit in sich, sich aus Fremdbestimmung und Abhängigkeit zu befreien! Halten wir heute inne und stoßen ganz bewusst in unsere ungeahnten Tiefen vor. Hören wir auf die innere Stimme, denn sie ist die Stimme unseres wahren grenzenlosen Seins.

Wenn wir bemerken, dass sich in verschiedenen Bereichen unseres Lebens ein Gefühl von Irritation und Orientierungslosigkeit ausbreitet, besteht unser erster Instinkt darin, nach Orientierung zu suchen. Wir sind überzeugt, dass wir die Antworten, die wir brauchen, irgendwo draußen finden und die Suche nach ihnen wird uns helfen, wieder auf den richtigen Weg zurückzufinden – wir müssen jedoch nur auf die innere Stimme hören.

Halten wir innere Einkehr und fangen wir an für uns selbst zu brennen, statt uns von anderen ausbrennen zu lassen!

Das Leben in seiner ganzen Fülle zu verstehen, ist dem Verstand oft verschlossen. Was uns glücklich macht, uns inspiriert oder unserem Tun und Handeln einen Sinn gibt, das lässt sich mit Logik allein nicht endgültig ergründen.

Unsere Seele wird von dem genährt, was unsere Gefühle berührt, unsere Fantasie beflügelt und einen kreativen inneren Raum öffnet.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Innere Stimme und die Quelle des Unterbewusstseins!

Höre auf die innere Stimme, wenn du dich in einer bestimmten Situation befindest, die dir zu schaffen macht. Versuche aber nicht darüber zu urteilen und ziehe nicht irgendwelche Schlüsse.

Führe dir das Problem vor Augen und akzeptiere es als das, was es in diesem Moment ist. Frage dich dann: “Wie könnte momentan für mich die beste Vorgehensweise aussehen?” Spiel die Möglichkeiten im Kopf durch und merke, wie sich jede dieser Möglichkeiten anfühlt. In den meisten Fällen wirst du den Unterschied spüren, ob sich etwas richtig oder falsch anfühlt.

Gib der Lösung Zeit sich zu entwickeln – falls du zunächst noch keine Erkenntnisse erlangst, dann lege die Frage für eine Weile beiseite. Indem du diesen Prozess durchläufst, stehst du bereits mit deiner inneren Stimme in Kontakt und bittest um Hilfe. Auch wenn du nicht sofort eine Antwort erhältst, sie wird kommen.

Wenn dir klar ist, was du zu tun hast, handle mit Vertrauen. Lass dich nicht von Bedenken oder Ängsten zurückhalten. Glaube daran, blicke nach vorne mit Mut. Die innere Stimme sagt dir, was für dich am besten ist. Werde dir dabei bewusst, dass es keinen richtigen oder falschen Weg im Leben gibt, sondern nur Erfahrungen, aus denen du lernen kannst.

Sich selbst stärker vertrauen. Deutlicher auf die innere Stimme hören. Das Unmögliche für möglich halten. Alle Kräfte, die der Mensch braucht, um eine Situation zu ändern, kann er aus sich selbst schöpfen.

In dem Augenblick, in dem wir uns für Freiheit, Glück und Liebe entscheiden, sind wir frei, werden glücklich und sind fähig zu lieben. Hören wir auf die innere Stimme, damit uns die Kraft des Unterbewusstseins zu innerer Harmonie, körperlich-seelischer Gesundheit, Liebe zu den Mitmenschen und Erfolg im Beruf führen kann.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

