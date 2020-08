Krebs: Erhöhtes Krebsrisiko durch Zytostatika

Viele Zytostatika sind krebserregend, mutagen und fruchtschädigend – man darf mit ihnen nicht in Berührung kommen…

Aber man verabreicht sie Krebspatienten durch eine Chemotherapie zur angeblichen Krebsheilung!

Im Gesundheitsdienst müssen unter Wahrung empfohlener Schutzmaßnahmen Zytostatika zubereitet, verabreicht und entsorgt werden.

Dabei ist das betroffene Personal – wenn auch in geringem Umfang – inhalativ und eventuell dermal gegen diese Substanzen exponiert.

.

Jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Krebs: Krebsrisiko durch Zytostatika

Die Substanzen und Abbauprodukte der Zytostatika werden vor allem mit Urin und Stuhl ausgeschieden. Auch andere Körperflüssigkeiten wie Schweiß, Speichel und Erbrochenes können Spuren von Chemotherapeutika enthalten.

Der bereits an Krebs erkrankte Patient bekommt jedoch, ungeachtet der zusätzlich krebsverursachenden Wirkung jener Zytostatika, diese in Behandlungen in den Körper eingeführt.

Wo ist zudem der grundlegende wissenschaftliche Beweis für die Wirksamkeit von Zytostatika gegen Krebs zu finden?

.

Brisante Hintergründe und Insiderinfos u.a. zu Impfungen, Krebs, Chemtrails, Spionage und Überwachung, zur Entvölkerungsagenda, aber auch zu alternativen Möglichkeiten in allen Bereichen unseres Leben – hier >>> und hier >>>.

Gefälschte Studien & Schmiergelder im amerikanischen Gesundheitswesen zeigen auf, dass auch europäische Pharmaunternehmen verwickelt sind.

Diese Aussage unterstreicht eine Veröffentlichung des renommierten Magazin FORBES:

„Leider sind die Probleme endemisch und tief in der medizinischen Kultur verankert. Wenn es um die fragwürdige Ethik der Annahme von Geld und Vergünstigungen von Arzneimittel- und Geräteherstellern geht, schauen Ärzte und Krankenhausverwalter routinemäßig in die andere Richtung. […] Nirgendwo sind diese Nebenwirkungen offensichtlicher als bei der Krebsbehandlung. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht mit dem Titel “Unintended Consequences of Expensive Cancer Therapeutics” hat herausgefunden, dass die letzten 71 Chemotherapeutika, die von der FDA zugelassen wurden, die Lebensdauer um durchschnittlich nur 2,1 Monate verlängern. Eine Zeit, die oft mit Schmerzen verbracht wird, isoliert von Freunden und Familie.“

Werden hier Studien unterschlagen, welche eine Nicht-Wirksamkeit von Zytostatika belegen könnten?

Ein Medizinskandal lässt darauf schließen, wie die Tagesschau berichtete:

„Bei 93 Prozent aller medizinischen Studien an deutschen Unis werden die Ergebnisse nicht vorschriftsgemäß veröffentlicht. […] Manchmal komme in Studien zum Beispiel heraus, dass ein Medikament nicht so gut wirkt, wie man zuvor gedacht habe, oder es habe mehr Nebenwirkungen, als man angenommen habe.“

Es bröckelt nicht nur auf der politischen und finanziellen Ebene – Ist der Gesundheitswirtschaft Deutschlands noch ernsthaft zu trauen?

Weshalb können solche, nachweislich potentiell tödlichen, Wirkstoffe überhaupt in den Verkehr gebracht werden?

Das Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG) verbietet sogar solche Arzneimittel. Im § 5 »Verbot bedenklicher Arzneimittel« heißt es:

Es ist verboten, bedenkliche Arzneimittel in den Verkehr zu bringen oder bei einem anderen Menschen anzuwenden.

Bedenklich sind Arzneimittel, bei denen nach dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse der begründete Verdacht besteht, dass sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch schädliche Wirkungen haben, die über ein nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hinausgehen.

Ist der Tod von 25.000 Menschen und sind 300.000 schwere Nebenwirkungsfälle durch Zytostatika nicht Grund genug diese Pharma-Medikamente zu verbieten? Offensichtlich NICHT!

Wo sind hier christliche Werte, wie die der Nächstenliebe zu finden, von denen Herr „Bundesgesundheitsminister“ Jens Spahn im Zusammenhang mit seiner Parteizugehörigkeit in der Christlich Demokratische Union Deutschlands ethisch verpflichtet ist?

.

.

Das Ausmaß der allgemeinen Gefahrenlage in der Schulmedizin ist weitaus dramatischer , als wir es uns überhaupt ausmahlen könnten und wird medial schön geredet.

Im gleichen Zuge versuchen jene Verursacher den Beruf des Heilpraktikers zu verbieten, obwohl im Vergleich zu denen hier dargestellten schul-medizinischen Verschulden keine Gefahr ausgeht.

Wie viel menschliche Dramen könnten vermieden werden, wenn dieser Raubbau am Menschen endlich aufhören würde?

Quelle: Medizinjournalist Rainer Taufertshöfer – Die Alpenschau bedankt sich!

.

Literaturverzeichnis

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV). (23. 04 2001). Krebsrisiko beim Umgang mit Zytostatika. Von dguv.de: https://www.dguv.de/de/wir-ueber-uns/impressum/index.jsp abgerufen.

DW (14. 09 2019) WHO: Jede Minute fünf Tote durch falsche medizinische Behandlung. Von amp.dw.com: https://amp.dw.com/de/who-jede-minute-f%C3%BCnf-tote-durch-falsche-medizinische-behandlung/a-50430375 abgerufen.

Feldwisch-Drentrup, H. (04. 11 2019). Bundesregierung prüft Reform oder Abschaffung des Heilpraktiker-Berufs . Von medwatch.de: https://medwatch.de/2019/11/04/exklusiv-bundesregierung-prueft-reform-oder-abschaffung-des-heilpraktiker-berufs/ abgerufen.

Grill, M. (30. 12 2019). Unis verheimlichen Studienergebnisse.

Von tagesschau.de: https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/medizinstudien-101.html abgerufen

Pearl, R. (10. 12 2018). Shame, Scandal Plague Healthcare Providers In 2018 .

Von forbes.com: https://www.forbes.com/sites/robertpearl/2018/12/10/shame-scandal/#28af19546807 abgerufen.

Schmiese, W. (03. 01 2005). Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe. Von faz.net: https://www.faz.net/aktuell/politik/union-mitmenschlichkeit-und-naechstenliebe-1214071.html abgerufen.

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: “Es kann nicht sein, was nicht sein darf” werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

“Die Übersäuerung des Körpers ist das Grundübel aller Krankheiten!” Paracelsus. Je schneller man eine Übersäuerung beseitigt, desto schneller wird man gesund! Wie man aus dem Teufelskreis der Schulmedizin ausbrechen und sich selbst entgiften und damit heilen kann, >>> erfahren Sie hier >>>.

Eine eindrucksvolle und tiefgründige Dokumentation über Mythos, Hintergründe und Tatsachen dieser viel diskutierten, alternativen Heilmethode. Magic Pills offenbart dem Zuschauer neue und faszinierende Einblicke in die Welt der Homöopathie – hier weiter.

Die Homöopathie hat sich in Deutschland als die beliebteste Alternative zur Schulmedizin etabliert. Sehr wirksam und dabei frei von herkömmlichen Nebenwirkungen sind die preiswerten Globuli besonders geeignet zur Selbstmedikation. Der clevere Ratgeber für fast alle Lebenslagen – hier weiter.

Wer auf Medikamente angewiesen ist, dem läuft oft bereits bei der Lektüre des Beipackzettels ein kalter Schauer über den Rücken: Nebenwirkungen können die Lebensqualität der Betroffenen erheblich einschränken. Kleine, aber gezielte Änderungen in der Lebensführung und der Ernährung können zusammen mit bewährten Heilkräutern die Nebenwirkungen von Medikamenten spürbar lindern – hier weiter.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>

Die Öffnung des Dritten Auges war seit jeher ein Hauptanliegen aller Geheimlehren. Die Mysterienschulen des alten Ägypten, der Buddhismus, die Tibeter, Schamanen und Druiden beschreiben alle eingehend das Dritte Auge – mehr hier.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.



Anwendung und Wirkung >>>

Schlafstörungen, schnelle Erschöpfung, Hauterkrankungen, Verdauungsbeschwerden, Reizdarm oder Sodbrennen sind oft unerkannte erste Symptome für eine Übersäuerung des Körpers. Mit dem basischen Naturstoff Natron lassen sich das Säure-Basen-Verhältnis im Körper ausbalancieren sowie Krankheiten und Beschwerden günstig beeinflussen – Anleitung für die richtige Anwendung! >>>.

Natron im Sparpack hier bestellen >>>

…und die Erde ist eine Scheibe! Neben der Beschreibung von über 100 Therapieformen und Substanzen zur Behandlung von Krebs, klärt der Autor auch darüber auf, welche Therapien bei welchen Krebsarten in der Schulmedizin angewandt werden und was man als Patient unbedingt wissen muss, bevor man sich ihnen unterzieht.

Zukünftig wird es nur noch zwei Gruppen von Krebskranken geben. Solche, die dieses Buch gelesen haben … und die Nichtwissenden – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...