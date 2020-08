Und wann wird es endlich leichter werden? Diese Frage stellen sich zur Zeit wohl die meisten Menschen.

Einen Vorteil hatte die Corona Krise.

Die Menschen wurden stark auf sich selbst zurück geworfen.

.

Wer die Gesetze des Lebens kennt, lebt im Einklang mit dem Kosmos und kann sich unnötiges Leid ersparen – hier weiter.



Viele hatten nach dieser unfreiwilligen Vollbremsung endlich Zeit ihr Leben, sich selbst, ihre Beziehungen, Verpflichtungen, Berufe etc. näher unter die Lupe zu nehmen.

Andere hatten keine andere Wahl, als ihr Leben genauer zu betrachten.

Ein Leben, in dem sie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten durch die Gesellschaft gelebt wurden, ohne zu hinterfragen ob es das war, was sie selbst wollten.

.

Corona hat uns Schwächen im derzeitigen System gezeigt. Corona zeigt aber auch, dass nicht alles so sein muss, wie es derzeit ist – hier weiter.

.

Wann kommt der Wandel?

Wo es wie “verhext” scheint, ist oft ein negativer Seelenvertrag die verborgene Ursache. Solange er nicht gefunden und gelöst wird, sind Veränderungen kaum möglich.

Die Macht der Seelenverträge >>>.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Schluss mit der Heimlichtuerei!

Erfahren Sie endlich all die Fakten, die man Ihnen Ihr Leben lang verschweigen möchte!

Verjüngen Sie sich erfolgreich, verlängern Sie Ihr Leben um mehrere Jahrzehnte und bleiben Sie möglichst lange attraktiv, vital und gesund! Und so schaffen Sie es! >>>

Die Homöopathie gerät zunehmend unter Beschuss und soll, wenn es nach dem Willen der Gegner der Alternativmedizin geht, aus der ärztlichen Praxis ausgeschlossen werden. Aber auch anderen Methoden wie Akupunktur, Osteopathie oder Yoga soll künftig kein Platz mehr im Gesundheitswesen eingeräumt werden – hier weiter.

Wenn wir unseren negativen Gedanken freien Lauf lassen, schaden wir nachweislich unserer Gesundheit. Andauerndes Grübeln über Sorgen und Ängste schwächt unser Immunsystem. Unser Umgang mit Stress beeinflusst sogar unsere Genregulation. Daher sollten wir umdenken. Die Ärztin Katharina Schmid eröffnet uns neue Erkenntnisse, wie wir mit Köpfchen Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge und der Heilung erlangen, von denen wir bislang nicht zu träumen wagten – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

»Man muss nicht immer einen Grund haben, um glücklich zu sein. Man kann es auch einfach so sein.« Christina von Dreien. Nach den beiden ersten Bänden der Christina-Buchreihe, die zu Bestsellern wurden, liegt nun der lang ersehnte dritte Band vor. Christina schenkt sie Zuversicht und Hoffnung auf eine Zukunft des inneren und äußeren Friedens und nährt unsere Ahnung, dass sämtlichen düsteren Prognosen zum Trotz letzten Endes alles gut sein wird – hier weiter.

“Ach, wie schön könnte mein Leben sein, wenn …”

Wer kennt diesen Gedanken nicht? Wir jammern und klagen, dass immer etwas fehlt – und geben damit die Verantwortung für das eigene Glück aus der Hand. Die Folge: ein permanentes Gefühl von Ohnmacht, Unzufriedenheit, Angst und Selbstzweifel. Wie wir aus diesem Teufelskreis aussteigen können… erfährst du hier >>>.

“Mit den richtigen Gedanken können wir uns das Leben schenken, das wir uns immer gewünscht haben.” Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt! – Hier weiter.

Werde frei für die Liebe! Wie du eine lebenslange, glückliche Beziehung erschaffst und wie du die Traumfrau für ihn wirst und für immer bleibst, erfährst du hier >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...