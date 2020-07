Immer mehr Ärzte sind sich sicher: Es gibt die zweite Welle nicht! +Videos

Die zweite Welle kommt. Die zweite Welle ist schon da. Die zweite Welle wird nicht kommen.

All das liest man derzeit in den Medien oder hört es von Experten, die es eigentlich wissen müssten. Allerdings gehen hier die Meinungen – oder auch Expertisen – weit auseinander. Warum eigentlich?

Dieser Frage geht inzwischen mehrmals wöchentlich ein Team, bestehend aus vier Anwälten und dem Arzt Dr. Wodarg nach. Sie befragen zu bestimmten Themen rund um Corona ihrerseits Fachleute.

.

Die Corona-Pandemie hält im Jahr 2020 die Welt in Atem. Doch was steckt wirklich dahinter? Dan Davis benennt mutig die wahren Hintergründe und Fakten, die aufzeigen, welche Lügen gezielt verbreitet wurden und warum – hier weiter.

Immer mehr Ärzte sind sich sicher: Es gibt die zweite Welle nicht!

Der ins Leben gerufene Corona-Ausschuss holt sich weltweit Menschen ins virtuelle Studie, die aus ihrem Fachbereich heraus erklären, wie das Virus einzuschätzen ist. Rein wissenschaftlich.

Es sind ruhige und sachliche Gespräche und vor allen Dingen sind sie öffentlich und live, so dass jeder mithören und auch sehen kann.

Im folgenden Beitrag wurde Frau Prof. Dr. Kämmerer, eine Expertin für Immunologie und Virologie, eingeladen, die Fragen der Anwälte und von Dr. Wodarg zu beantworten.

Das Thema dieser Sitzung vom 24. Juli ist die Zuverlässigkeit

des PCR-Tests, die Immunität und die zweite Welle.

.

Was bisher erarbeitet wurde, wurde anfangs noch einmal kurz zusammengefasst:

Nach allem, was bisher herausgekommen sei, läge die Gefährlichkeit des Virus wohl im Bereich einer normalen Grippe.

Im Bezug auf den PCR-Test gäbe es generelle Bedenken, inwieweit der überhaupt in der Lage wäre, zu erkennen, ob aktiv infektiöses Material vorläge. Er könnte genauso gut auch nur Restmaterial anzeigen, das nicht mehr ansteckend sei.

In einem Ringversuch wurden kontaminierte und nicht kontaminierte Proben an verschiedene Labore geschickt. Die Ergebnisse waren bei einem der Labore bis zu 40 Prozent falsch positiv. [Dies ist sehr bedenklich, da bei einem falsch positiven Test gewisse Maßnahmen, wie Quarantäne angewendet werden, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Freiheit und anderen Einschränkungen, wie zum Beispiel die Schließung des Betriebs, führen.]

Professor Dr. Kämmerer erklärt hier, was der bisher verwendete Test kann und was nicht:

Der PCR-Test zeigt nur die Nukleinsäure an, nicht das Virus. Es könnten auch Trümmerteile sein. Dieser Test könnte keine Infektion nachweisen. Er kann nicht nachweisen, ob das Virus replikationsfähig ist, sich in dem Wirt tatsächlich vermehrt und kann auch nichts darüber aussagen, ob der Mensch damit ursächlich krank wird.

Es ist eine Korrelation. Wenn jemand krank ist, der Erkältungs- und Krankheitsanzeichen hat und einen sehr hohen Nachweis für die Nukleinsäure hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass das Virus ursächlich dabei ist.

Aber die vielen, die positiv sind und ohne Symptome, da kann man gar nicht sagen, sind die wirklich mit einer großen Viruslast dabei oder nicht.

Dr. Wodarg:

Eigentlich könnte man da doch noch nicht mal sagen, dass die infiziert sind. Denn eine Infektion ist doch immer die Reaktion des Körpers.

Frau Prof. Dr. Kämmerer:

Richtig. Auf der Oberfläche des Abstriches ist diese Virus-RNA. Das heißt noch nicht, dass es in den Zellen drin ist und es heißt noch nicht, dass da ein intaktes lebendes… also lebend ist ein Virus sowieso nicht, aber ob eine vermehrungsfähige Viruslast vorhanden ist. Das kann man mit dem Test so nicht nachweisen.

Dr. Wodarg fragt nach, ob das der jetzt überall gemachte Test mit dem Wattetupfer sei und das wird ihm bestätigt.

Dies ist eine sehr wichtige Nachricht.

Das findet der Jurist Dr. Reiner Füllmich, der viel in den USA ist und über dortige Verhältnisse berichtet, dass die „hohen Infektionszahlen“ dazu genommen werden, den Menschen die Masken aufzuzwingen. Er möchte bestätigt wissen, dass diese Tests eine Infektion nicht nachweisen können.

Frau Professor Kämmerer erklärt, dass der Mensch mit den RNA-Molekülen des Virus in Kontakt gekommen sein muss, aber das würde nicht heißen, dass man mit einer krankmachenden, ausreichenden Menge an Virus in Kontakt gekommen ist.

Erst ab einer gewissen Sensitivität würde man zum Beispiel bei HIV sagen, dass das Virus vorhanden sein müsste, aber das sei im Moment über die vorhandenen PCRs nicht herauszukriegen, wie das bei SARS-CoV-2 überhaupt gewertet wird.

Eine Frage von Dr. Wodarg, ob man den PCR-Test überhaupt so validieren könne, dass man mit dem PCR-Test eine Infektion nachweist, wurde damit beantwortet, dass in der Literatur noch nichts gefunden wurde, was das bestätigen würde.

Herr Dr. Wodarg erklärt uns, dass die Europäische Union eine solche Validierung verlangen würde, wenn er für diagnostische Zwecke eingesetzt wird.

Professor Dr. Kämmerer ergänzt, dass die auch Ringversuche machen müssten, wo sie Proben zum Auswerten bekämen, ohne dass sie wüssten, ob die viruslastig sind oder nicht. Das alles würde nicht laufen.

Es wird im Verlauf der Befragung noch sehr wissenschaftlich und es werden viele Fragen beantwortet, die den Anwälten für ihre Ermittlung und Klärung der Situation Virus/Maske/Maßnahmen wichtig sind.

Wir haben jetzt eine kleine Zusammenfassung über die Wirkung und Wirkungsweise des PCR-Tests gemacht, der in keiner Weise validiert wurde und somit eigentlich nicht als gültig angesehen werden könnte, wenn die Europäische Union ihre eigenen Richtlinien befolgen würde.

Im Laufe eines langen Dialogs kam dann auch noch das Gespräch auf die so genannte zweite Welle, vor der seit Monaten die Rede ist, dass sie kommen würde.

Hier genügt es, meinen wir, wenn wir einen kurzen Ausschnitt aus der Befragung zeigen, wo Dr. Wodarg in wenigen Worten seine Sicht der Dinge erklärt.

Dr. Wodarg hinterfragt hier die zweite Welle und richtet sich dabei an die Verantwortlichen, von denen er hofft, dass diese zuschauen.

.

Wann hat es sowas schon einmal gegeben? Woher wisst ihr, dass eine zweite Welle kommt? Welche Evidenz habt ihr, dass es überhaupt eine zweite Welle geben kann?

Weshalb sprecht ihr mit Selbstverständlichkeit davon, es wird eine zweite Welle geben? Wer hat euch das erzählt? Wo ist die Literatur? Wo sieht man das? Nirgends!

Jurist Dr. Reiner Fuellmich:

Das ist auch unsere juristische Frage. Wenn jetzt mit der Beschwörung einer zweiten Welle, aus meiner Sicht, muss ich jetzt langsam sagen, krampfhaft versucht wird, diese Maßnahmen aufrecht zu erhalten, dann muss es dafür Evidenz geben. Hat es so etwas schon einmal gegeben, oder ist das hier die ganz normale Sommergrippe?

Dr. Wodarg:

Es gibt die zweite Welle nicht! Es gibt keine zweite Corona-Welle, sondern es gibt immer jedes Jahr eine Welle, wo die Corona-Viren häufiger sind. Alle Beobachtungen, alle Evidenz, die wir haben, zeigt das.

Und wenn man jetzt von einer zweiten, zusätzlichen Welle spricht, dann ist das keine Welle, die kommt, sondern dann muss das eine sein, die jemand macht. Man kann ja auch Wellen machen. Aber das ist, glaube ich, nicht so einfach.

Jurist Dr. Reiner Fuellmich:

Das muss ja feststellbar sein. Wir haben eben gelernt, dass die PCR-Tests jedenfalls überhaupt keine Aussagekraft haben, die Antikörpertests schon mehr, aber wir finden ja im Moment nichts, wenn ich das richtig sehe. Was man sogar in den Mainstream-Medien, von denen ich mich überhaupt nicht mehr informiert fühle, nachlesen kann.

Wir finden ja nichts. Und deswegen frage ich mich schon lange:

Warum wird hier von einer zweiten Welle geredet?

Sie als Immunologin wissen das vielleicht: Gibt es dafür tatsächlich Erkenntnisse, hat es das schon einmal gegeben?

Frau Professor Dr. Kämmerer:

Sagen wir einmal so: Sie werden, wenn sie jetzt diese Tests hochfahren – und das Motto ist ja das Mantra testen, testen, testen – werden sie zwingend ab dem Herbst wieder, – denn der jetzige Virus-Typ ist ja noch nicht durch, im Herbst-Winter kommt der wieder … wenn sie natürlich die Testzahlen wieder hochtreiben, bis sie wieder in der Woche auf eine Million Tests oder so sind, werden Sie wieder mehrere Leute finden.

Es lohnt sich, die gesamte Sitzung anzuschauen, denn hier werden immer wieder Experten eingeladen, die direkt an der Quelle sitzen oder aber verständlich erklären können, wie ein Test arbeitet, wie weit er valide ist und ob eine zweite Welle tatsächlich das Normalste der Welt ist – oder nicht.

Auch andere Ärzte äußern sich immer wieder kritisch.

Keine Panik! Es gibt die zweite Welle nicht!

Quelle: Tagesereignis – Die Alpenschau bedankt sich!

Ohne Zensur und Löschungen!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren!

https://t.me/alpenschau_aktuell

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – hier weiter >>>.

Der wirtschaftliche Schock der Bekämpfung des Virus ist nur der Auslöser für diese neue Ordnung und ich würde sagen, sogar die willkommene Ausrede für politische Maßnahmen, die schon seit Jahren vorgedacht werden – hier weiterlesen.

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zur Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns hinein wächst und es als normal empfindet – hier weiter.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird – hier weiter.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

Die namhaftesten Vertreter dieser NWO-Pläne sind Bill Gates, George Soros, die Rockefellers, die britische Royal Family, die Rothschilds, der Vatikan sowie eine Hand voll extrem reicher Dynastien und einige europäische Königshäuser. Putin und Trump sind die einzigen, die den Kampf gegen die Vollendung der NWO aufgenommen haben – hier weiterlesen.

Die Putin-Interviews sind das Ergebnis von mehr als einem Dutzend Gesprächen, die der Oscar-prämierte Regisseur Oliver Stone über einen Zeitraum von 2 Jahren hinweg mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führte. Noch nie zuvor hat der russische Präsident einem westlichen Gesprächspartner ein so langes und dermaßen ausführliches Interview gegeben. Kein Thema bleibt ausgespart – hier weiter.

RUSSLAND IST EIN ÄRGERNIS! Zu diesem Schluss kommen die westlichen Eliten in Politik und Medien. Russland stört spätestens seit der Ukraine-Krise 2014. ‘Russland-Versteher’ ist zum Schimpfwort verkommen. Eindrucksvoll schildert Thomas Fasbender, wie anders Russland in der Tat ist – hier weiter.

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Befreien wir uns aus dem Gestrüpp der Manipulationen – Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst >>>.

Der Medienmainstream antwortet auf Kritik mit Aussagen wie “Wir sind nicht gesteuert, Fehler passieren jedem”, oder er bezeichnet die Krisenursachen mit der Behauptung “Verschwörungstheorie!” beim Publikum selbst. Der Bürger vertraut den Medien nicht mehr – hier weiter.

Der Bestsellerautor Thor Kunkel erklärt anhand von circa 300 teils illustrierten Beispielen, wie Begriffsumdeutungen den gesunden Menschenverstand ausschalten sollen – Das Handbuch der Lügenpresse >>>.

Wir stehen kurz vor der größten Katastrophe aller Zeiten!

Wer jetzt noch glaubt, dass wir in stabilen Zeit leben, der lebt in einer Scheinwelt!

Nur wer sich vorbereitet, hat eine Chance zu überleben – hier weiter.

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zur Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns hinein wächst und es als normal empfindet – hier weiter.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Die brisanten Enthüllungen >>>

Kinder sind zu einer begehrten Ware für den internationalen Markt geworden. Sie sind Opfer von Menschen, die vor allem eines wollen: Profit. Denn mit Kindern lässt sich viel Geld verdienen. Ob als Prostituierte, Plantagenarbeiter, Dienstmädchen oder Bettler: Kinder bringen hohe Gewinne. Und die Nachfrage steigt! – hier weiterlesen.

Ist es dem Bürger zu verdenken, wenn ihm manchmal danach ist, dass endlich jemand die hohlen Phrasen und Nichtigkeiten in Politik und Medien beiseite schiebt? Gerald Grosz redet Klartext und nennt die Dinge beim Namen! – hier weiter >>>.

Mit seinem ersten Anti-Evolutionsfilm erregte der Berliner Filmproduzent Fritz Poppenberg großes Aufsehen. Nach einmaliger Ausstrahlung im Sender Freies Berlin (SFB) wurde der brisante Streifen zur weiteren Ausstrahlung im ARD-Programm verboten. Sollten Sie den Film damals also verpasst oder nicht aufgezeichnet haben, haben wir ihn hier für Sie auf Video organisiert – hier weiter.

Die Fähigkeit dein Gehirn zu beeinflussen hat Auswirkungen auf deine Gedanken, Emotionen, deine Konzentration und sogar deine Träume. Wie Du selbst Ängste, Sorgen, Zweifel, Wut und Trauer innerhalb von ein paar Minuten auflösen kannst, erfährst Du hier.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Über die Jahrzehnte haben verschiedene Autoren über die kommende Neue Weltordnung geschrieben und darüber, dass eine kleine Elite – hauptsächlich Privatbankiers – die Welt an sich reißen und alles privatisieren will. Die Corona-Epidemie ist nun ein geschickt genutztes Werkzeug, um die perfiden Pläne in die Tat umzusetzen – hier weiter.

Die Fähigkeit dein Gehirn zu beeinflussen hat Auswirkungen auf deine Gedanken, Emotionen, deine Konzentration und sogar deine Träume. Wie Du selbst Ängste, Sorgen, Zweifel, Wut und Trauer innerhalb von ein paar Minuten auflösen kannst, erfährst Du hier.

Vielen CBD-Händlern wurde von den Landratsämtern bereits der Verkauf von CBD-Öl verboten und immer mehr Anbieter mussten CBD-Öl bereits aus ihrem Verkaufsprogramm nehmen. Und das obwohl wissenschaftliche Studien die positiven Effekte von Cannabidiol auf zahlreiche Krankheitsbilder längst bestätigt haben.

Sorgen Sie vor und legen Sie sich noch rechtzeitig einen Vorrat an! CBD-Öl nur noch hier erhältlich >>>.

Was tun, wenn es wirklich zum Crash kommt? Und was, wenn sich der Staat selbst immer stärker in das Leben seiner Bürger einmischt, sei es durch immer höhere Abgaben, neue Steuern oder durch den coronabedingten Eingriff in unsere Privatsphäre und die angestrebte Enteignung? Dann hilft nur eins: Finanzielle Selbstverteidigung >>>

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Das neue Buch von Sucharit Bhakdi ist bereits auf der Zensurliste… – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – hier weiter >>>.

Unsere Welt befindet sich am Rande des Abgrunds: Glaubenskrise, Untergang des Abendlandes, moralischer Relativismus und entfesselter Kapitalismus. Im Bewusstsein der Tragweite der aktuellen Krise zeigt Kardinal Robert Sarah auf, dass es möglich ist, einer höllischen Welt ohne Hoffnung zu entrinnen – hier weiter.

Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument, und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht. Angst führt zu einer massiven Verengung des Aufmerksamkeitsfeldes und des Denkens; eine kollektive Angsterzeugung lässt sich daher nutzen, um je nach Bedarf der machtausübenden Vorgänge für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen.

Wie Sie und die Masse manipuliert werden können, zeigt Prof. Dr. Rainer Mausfeld in “Angst und Macht“ – hier weiter.

Ob Mondlandung, Illuminati und 9/11, ob Bielefeld-Verschwörung oder Kennedy-Attentat – wie funktionieren Verschwörungstheorien? Hier die Antwort.

Die Parteienherrschaft hat eine neue Qualität erreicht. Parteienherrschaft und Willkür wirksam zu begrenzen ist dringend geboten! Hinter der demokratischen Fassade haben die Parteien einen Machtapparat installiert, der der Volkssouveränität Hohn spricht und absolutistische Züge trägt. Welcher Mittel und Methoden sich die politische Klasse bedient, um die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil umzugestalten – wird hier aufgedeckt!

Sind wir noch zu retten? Wie viel Unvernunft steckt im Glauben an die menschliche Vernunft? Weshalb googeln wir täglich nach Stars und Sternchen, aber nicht danach, wie uns das Google-Imperium manipuliert? Warum dürfen uns globale Food-Fabrikanten ungestraft vergiften? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Hier die verblüffenden Antworten >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter >>>.

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zu einer Neuen-Welt-Ordnung, sprich Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns herein wächst und es als normal empfindet… hier weiter.

Dr. Sucharit Bhakdi gibt spannende Einblicke in das Wesen der wichtigsten Infektionskrankheiten. Sie werden zwischen Sinn und Unsinn unterscheiden können, wissen, wo echte Infektionsgefahren lauern und wie Sie ihnen begegnen.

Die Macht des Wissens wird Ihnen zu einem längeren und gesünderen Leben verhelfen – rezeptfrei und ohne Nebenwirkungen – hier weiter.

Die neuste Codex Humanus Auflage ist erschienen und beinhaltet erstmals die beiden Substanzen DMSO & MMS die in Studien den Coronavirus inaktivieren konnten. Gesamt 3000 Seiten geballtes Fachwissen – Brandneu und im Sonderangebot – Jetzt für € 99,90 statt 299,90!

.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die erfolgreichsten Therapien aus kommerziellen Gründen schlicht verschwiegen werden, seitdem die mächtige Lobby sämtliche Krankheiten zum Politikum erklärt hat – hier weiter.

Wir leben in einer Zeit der großen Krisen. Die Weltwirtschaft ist am Boden, das Vertrauen in die Finanzwelt ist erschüttert, die Ersparnisse sind nicht mehr sicher, der Arbeitsmarkt verschlechtert sich zusehends. Die Polizei befürchtet in deutschen Städten Unruhen und bürgerkriegsähnliche Zustände. Politiker agieren immer hilfloser angesichts der zunehmenden Probleme. Immer mehr Menschen hegen Zukunfts- und Existenzängste – Die perfekte Krisenvorsorge >>>.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Deutschland verschwindet. Es wird Zeit, sich von dem Land, so wie wir es kennen, zu verabschieden. Denn zum einen werden die »Biodeutschen« durch sinkende Geburtenraten immer weniger. Zum anderen verändert die weiterhin ungebremste Migration Deutschland grundlegend. Wie besessen die herrschende Elite die Politik der De-Nationalisierung bereits betreibt und mit welch perfiden Methoden die deutsche Nation »abgeschafft« werden soll, können Sie hier nachlesen >>>.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...