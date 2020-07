Feinbild Putin – Russland ist nicht unser Feind!

Kein anderer Staatsführer wird mehr von den westlichen Medien dämonisiert und verleumdet als der russische Präsident Wladimir Putin.

Würde man sich nur auf das verlassen, was die Mainstreammedien und die Vertreter der politischen Parteien immer wieder von sich geben, könnte man glauben, wir befänden uns mit Russland im Krieg.

Kaum ein Tag vergeht, an dem es nicht geradezu Hasstiraden, Unterstellungen und Vorwürfe hagelt.

Putin redet nicht um den heißen Brei herum und nach dieser Lektüre kann jeder für sich entscheiden, wie er zu Putins Thesen steht. Aber um diese Entscheidung treffen zu können, muss man erst einmal wissen, was Putin tatsächlich selber sagt und denkt – hier weiter.

Feindbild Putin – Russland ist nicht unser Feind!

Während sich Putin und Trump immer mehr annähern und gemeinsam für den Weltfrieden und gegen den Deep State agieren, wird vom Rest der Welt Russland immer noch als der große Feind angesehen.

Europa muss konstruktiv mit Russland zusammenarbeiten. Hasstiraden bringen uns nicht weiter. Die Welt wird multipolar.

Doch wenn man einmal etwas genauer hinblickt, erkennt man, dass die meisten dieser „Kalten Krieger“ enge Verbindungen zu den Vereinigten Staaten besitzen.

In Deutschland beispielsweise sind es transatlantische Think Tanks (Atlantik-Brücke, Aspen Institute, Bilderberger usw.), in den früheren Ostblockstaaten zumeist Politiker, die während der Sowjetzeit im westlichen (vorzugsweise US-amerikanischen oder britischen) Exil lebten.

Es entsteht die alte Frage: Wer besitzt die Zukunft?

In den neuen Kämpfen des neuen Jahrhunderts ist es nicht unmöglich, dass Russland – wie Amerika im Kalten Krieg – auf der Gewinnerseite stehen kann. Sezessionistische Parteien in ganz Europa schauen bereits eher nach Moskau als über den Atlantik.

„Putin ist ein Symbol nationaler Souveränität in seinem Kampf gegen den Globalismus geworden,“ schreibt Caldwell. „Das erweist sich als die große Schlacht unserer Zeit.“

Eine ehrliche Rede von Putin – Er sagt wie es ist!



Feindbild Putin – Russland ist nicht unser Feind!

Beispiele aus dem östlichen Europa gefällig?

Wie wäre es mit den Spitzenpolitikern der baltischen Staaten, mit denen sich Deutschlands Außenminister, Heiko Maas, jüngst traf?

So ist beispielsweise der konservative estnische Premierminister Jüri Ratas Baptist. Die aus den Vereinigten Staaten Missionare in alle Welt sendende evangelikale Sekte prägt auch die politische Ausrichtung der Mitglieder.

Egils Levits, der aktuelle lettische Präsident, gehörte zur Lettischen Volksfront, welche das Land in die Unabhängigkeit von der Sowjetunion führte.

Es ist allseits bekannt, das CIA und MI6 die Unabhängigkeitsbewegungen in den Sowjetrepubliken unterstützten. Krišjānis Kariņš, der lettische Premierminister, wurde hingegen in Delaware in den USA geboren und war während seiner Jugend in der amerikanisch-lettischen Gemeinschaft aktiv.

Litauens Präsident, Gitanas Nausėda, erhielt ein Stipendium der deutschen DELTA-Stiftung des deutschen Unternehmers Dr. Fridolin Scheuerle, bildete sich sogar im Bundestag und der Weltbank in Washington D.C. weiter und gilt sowohl als EU- als auch als NATO-freundlich, wie auch dessen Premierminister, Saulius Skvernelis.

Dieser hat zwar keine direkten westlichen Verbindungen, wuchs aber nahe der polnischen Grenze auf, weshalb er auch polnisch spricht.

Wenn wir nun bei Polen sind, welches zusammen mit den baltischen Ländern die ausgeprägteste Russphobie in den östlichen EU-Staaten aufweist und sich stets den Angloamerikanern anbiederte. Präsident Mateusz Morawiecki stammt aus einer antikommunistischen Dissidentenfamilie und ist Teilnehmer der transatlantisch ausgerichteten Münchner Sicherheitskonferenz.

Auch wenn es in den Bevölkerungen dieser Länder gewiss historisch bedingt gewisse Abneigungen gegen Moskau gibt, so sollten auch diese Menschen verstehen, dass Russland nicht deren Feind ist.

Das Feindbild-Paradigma zieht sich wie ein roter Faden durch die Rezeption Russlands im Westen. Die Wegmarken der westlichen Feindschaft sind zahlreich – hier weiter.

Man verweist gerne auf die Ukraine, doch was man dabei nicht aus den Augen lassen sollte, ist der Umstand, dass es die USA (wer erinnert sich noch an Victoria „Fuck the EU“ Nuland, die sich beklagte, die USA hätten 4,5 Milliarden Dollar in den Regime Change gesteckt, und es sei nichts dabei rausgekommen?) und die EU damals waren, die den Putsch der prowestlichen und nationalistischen Gruppen (die sogenannte „Maidan-Revolution“) aktiv unterstützten.

Ein Putsch gegen Präsident Janukowitsch, der zwar Russland-freundlich war, aber auch der Opposition Zugeständnisse machen wollte. Inklusive vorgezogene Neuwahlen, die wahrscheinlich ohnehin angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse zwischen den beiden großen Gruppen zu deren Gunsten ausgegangen wäre.

Vor allem die aggressive Vorgehensweise durch die ukrainischen Nationalisten und die Völkermordphantasien gegenüber der russischen Minderheit sorgten dafür, dass sich einerseits die Krim wieder Russland anschloss und andererseits die Menschen im Donbass Widerstand leisteten und sich für unabhängig von Kiew erklärten.

Man stelle sich vor, der Kreml hätte gar nicht darauf reagiert und die Separatisten nicht unterstützt (was übrigens verfassungswidrig wäre, da Russland für die Auslandsrussen eine Verantwortung trägt), dann wären heute wahrscheinlich NATO-Raketen nur 600 Kilometer von Moskau entfernt stationiert und der Schwarzmeerhafen auf der Krim wäre zur NATO-Basis umfunktioniert worden.

Das war kein „russischer Angriff“ (wie es immer wieder dargestellt wird), sondern rein defensive Maßnahmen, die auch die Vereinigten Staaten im umgekehrten Fall beispielsweise umgesetzt hätten.

Das Rätsel um Putins Absichten ist zu einem großen Teil ein inszeniertes Rätsel der Massenmedien und der Propaganda-Krieger. Stephan Berndt lässt Putin selbst zu Wort kommen – hier weiter.

Die Dämonisierung von Präsident Wladimir Putin muss aufhören



Europa braucht Russland so wie Russland Europa braucht.

Mit solchen Aktionen wie in der Ukraine und dem ständigen Bedrohungsaufbau in Osteuropa schafft man jedoch kein Vertrauen, sondern vor allem Misstrauen.

Vor allem dann, wenn Politik und Medien ständig nur Tiraden in Richtung Moskau schleudern.

Die Welt ist nicht bipolar, nicht ein „wir gegen die“. Die Welt ist multipolar, ein Zusammenarbeiten dort, wo Kooperation nötig ist und mit gegenseitigem Respekt.

So wie es zwischen dem orthodoxen Russland, dem kommunistischen China und dem islamischen Iran beispielsweise auch funktioniert.

Man mischt sich da trotz all der Unterschiede nicht in die internen Angelegenheiten der anderen Länder ein.

Dann funktioniert das auch, wie man deutlich erkennt. Und die Europäer können das genauso machen.

Die NATO auflösen, die US-Soldaten nach Hause schicken und sich dann einen Platz in der neuen multipolaren Welt suchen – das ist es, was die Europäer machen sollten, anstatt sich Feindbilder aufzubauen.

Man kann sowohl mit den USA, als auch mit Russland, China, Indien und allen anderen Ländern dieser Welt auf konstruktive Art und Weise zusammenarbeiten.

Anstatt sich als moralinsaurer Oberlehrer aufzuführen, der jedoch selbst mehr als genug Dreck am Stecken hat!

Quelle: Contra-Magazin – Die Alpenschau bedankt sich!

