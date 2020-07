Basische Ernährung mit Gerstengras: Wirkung – Anwendung – Rezepte

Nur allzu oft vernachlässigen wir den basischen Ausgleich in der Ernährung.

Die entstehende Übersäuerung führt zu weniger Leistungsfähigkeit, Unwohlsein oder Sodbrennen .

Und bei längerer Dauer auch zu einer Veränderung des Grundmilieus in Zellen und Gewebe.

Gerstengras kann bei regelmäßiger Einnahme den pH¬Wert im Körper auf natürliche Weise harmonisieren und die Mineralstoffdepots auffüllen.

Gerstengras-Kapseln werden deshalb auch gern begleitend zu Entgiftungskuren und Entsäuerungskuren eingesetzt. Wechsel- und Nebenwirkungen sind keine bekannt, daher gelten sie als gute Therapieergänzung bei Diäten, Milieusanierungen, Übersäuerung und Muskelfehlfunktionen durch Mineralstoffdefizite.

Sogar in der Behandlung eines chronischen Burnout-Syndroms, bei dem häufig Störungen der Mineralstoffverteilung oder des Stoffwechselgeschehens eine Rolle spielen, kann Gerstengras unterstützend wirken.

Dem Proanthocyanidin, einem sekundären Pflanzenstoff, der zu den Antioxidantien gehört, verdankt dem Gerstengras seinen positiven Einfluss auf die Haut. Viele, die über einen längeren Zeitraum Gerstengraskapseln einnehmen, berichten über schönere Haut und von einer positiven Wirkung bei Cellulite sowie auf das Bindegewebe. Dies ist nicht zuletzt auf den entsäuernden Effekt des Gerstengrases zurückzuführen.

Auch Verbesserungen der Hautbilder bei Neurodermitis und Akne wurden beobachtet. Möglicherweise trägt ein gestärktes Darmmilieu dazu bei sowie die enthaltenen Antioxidantien, die eine wichtige Unterstützung für das Immunsystem darstellen und positiven Einfluss auf den Alterungsprozess haben.

Da bei Haarausfall in den meisten Fällen ein Mineralstoffmangel vorliegt, können auch Haare und Nägel profitieren.

Gerstengras: Wirkung, Anwendung und Rezepte

