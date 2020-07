Von Zeit zu Zeit benötigt die Welt einen Neuanfang durch einen Neustart des Systems.

Manchmal ist es eine Naturkatastrophe, die den Neustart auslöst. Manchmal ist es eine politische Revolution, ein Krieg oder eine technologische Innovation.

Dieses Mal sollen wir aber glauben, dass es sich um eine Virus-Pandemie handelt, die den Neustart-Knopf gedrückt hat.

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zur Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns hinein wächst und es als normal empfindet

Neustart des Systems – Seid ihr bereit für die schlimmste Zeit eures Lebens?

Es war die beste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten, es war das Zeitalter der Weisheit, es war das Zeitalter der Narrheit, es war die Epoche des Glaubens, es war die Epoche des Unglaubens, es war die Zeit des Lichts, es war die Zeit der Dunkelheit, es war der Frühling der Hoffnung, es war der Winter der Verzweiflung, wir hatten alles vor uns, wir hatten nichts vor uns, wir gingen alle direkt in den Himmel, wir gingen alle direkt in die andere Richtung… – Charles Dickens, A Tale of Two Cities

Dickens’ unsterbliche Formulierung “Es war die beste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten…” stammt aus seinem Roman über einen solchen Neuanfang: die Französische Revolution. Dickens’ Worte fangen die zwei Seiten dieser epochalen Veränderung in der Geschichte ein.

Wie der alte (und fadenscheinige) Tropus des chinesischen Wortes für “Krise”, so stellt auch ein Neustart des Systems sowohl eine Gefahr als auch eine Chance dar.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen?

Es dürfte inzwischen für alle offensichtlich sein, dass wir an der Wegscheide für einen weiteren Neuanfang der Welt angekommen sind.

Während die einen denken, dass die weltweite Corona-Pandemie der Auslöser für den Neustart des Systems ist, bestreiten andere, dass es in Wirklichkeit die Panik wegen der Pandemie ist, die für diese Krise verantwortlich ist.

Wieder andere beharren darauf, dass die Pandemie nichts weiter als ein Ablenkungsmanöver von der globalen Finanzkrise ist, die unabhängig davon stattfinden sollte.

Was auch immer richtig sein mag, die Tatsache bleibt, dass der Neustart-Schalter umgelegt wurde.

Niemand weiß mit Sicherheit, was auf der anderen Seite dieses Abgrundes auf uns wartet, aber – wie uns in den letzten Wochen immer wieder gesagt wurde – das Leben wird nie mehr dasselbe sein.

Neustart des Systems – Es ist die wirtschaftlich schlimmste Zeit.

Beispiellose 10 Millionen Amerikaner haben allein in den letzten zwei Wochen Arbeitslosenanträge gestellt, und es wird erwartet, dass in den kommenden Wochen noch viele Millionen weitere dazukommen werden.

Ähnlich apokalyptisch sind die Zahlen in Kanada, Europa, Südkorea und vielen anderen Teilen der Welt. Das Wort des Jahres ist “Lieferkette”.

Die Menschen haben erkannt, wie schwach die Glieder der globalen Just-in-time-Lieferung von Nahrungsmitteln und medizinischem Bedarf sowie von Autos und High-Tech-Gütern und im Grunde alles andere während einer massiven weltweiten Störung wirklich sind.

Die Fed ist dabei, die Schulden zu monetarisieren und so schnell wie möglich Helikoptergeld auf die Wall Street abzuwerfen, aber die Märkte befinden sich immer noch in einer nie gekannten Kernschmelze.

Die modernen Suppenküchen bilden sich, und es besteht kein Zweifel mehr daran, dass wir in den Ereignishorizont der Größten Depression eingetreten sind.

Neustart des Systems: Die schlimmste Zeit für die menschliche Freiheit.

Die Hälfte der Menschheit muss immer noch mit Einschränkungen leben, sei es die Mundschutzpflicht oder die Selbstisolation bei einer Corona-Erkrankung. Auch die Freiheit der Meinung ist nicht mehr gewährleistet. Die neue Form der (Internet-)Blockwarte erzeugen ein Klima der Überwachung und des Denunziantentums.

Die Regierungen greifen ganz offen die Bewegungsdaten der Smartphones der Menschen ab, um die Bewegungen aller Bürger jederzeit überwachen zu können. Das medizinische Kriegsrecht wurde längst ausgesprochen und die Gesundheitsminister in den Ländern haben die Staatsgewalt übernommen – und es wird nur noch schlimmer werden.

Neustart des Systems: Die schlimmste aller Zeiten, was unsere Gesundheit anbelangt.

Es ist durchaus möglich, dass wissentlich oder unwissentlich eine Biowaffe auf die Welt losgelassen wurde.

In der Zwischenzeit schreitet die Installation von 5G-Funkmasten weier voran und droht, unser Immunsystem noch mehr zu beeinträchtigen und unsere Gesundheit inmitten dieser Angst auf eine andere zusätzlichje Art und Weise zu schädigen.

Vielversprechende potenzielle Heilmittel für das, was gerade auch immer unserem Immunsystem zusetzt, werden von Big Pharma und seinen Mafia-Strukturen in Politik und Medien aktiv unterdrückt.

Und es wird ein völlig neuartiger mRna-Impfstoff entwickelt, um Covid-19 zu “heilen”.

Die Behauptung, es gäbe eine globale Impfagenda, wird von Politik und Medien als Verschwörungstheorie abgetan — dabei ist sie traurige Realität. Die Forderung „Impfung für alle" wird durchgesetzt werden.

Sobald dieser Impfstoff fertiggestellt ist, werden wir alle einen Impfnachweis benötigen, um uns an allen alltäglichen Aktivitäten beteiligen zu können.

Entsprechende Gesetze wurden bereits erlassen oder sind aktuell in Vorbereitung.

Neustart des Systems: Es ist die beste aller Zeiten?

Wenn man bedenkt, wie “schlimm” die “schlimmste aller Zeiten” zu sein scheint, könnte man den Eindruck gewinnen, dass es keine “beste aller Zeiten” bei diesem Neustart des Systems gibt.

Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ein Neustart des Systems auch einen Neuanfang bedeutet – nur in diesen chaotischen Zeiten besteht die Möglichkeit für einen wirklichen Wandel.

Beim Lesen dieses Artikels ist es wahrscheinlich, dass man sich bereits der Notwendigkeit bewusst wird, den Status quo zu ändern. Es ist gelinde gesagt unangenehm, sich der Tatsache bewusst zu werden, dass die Welt, in der wir leben, auf Lügen von Politikern und Medien, auf unbezahlbaren Schulden, auf Terror unter falscher Flagge und auf einer kakistokratischen Herrschaft aufgebaut ist.

Aber es bringt eine zweite, essenzielle Aufgabe mit sich: die ritterliche Aufgabe, die Menschen um uns herum davon zu überzeugen, dass es ein Problem gibt und dass sich die Dinge ändern müssen.

Das sollte nicht schwer sein, schließlich weiß jeder, dass das System an seinem Ende angelangt ist.

Aber die Propaganda, mit der die Öffentlichkeit gefüttert wird, ist so effektiv und ihre Indoktrination so gründlich, dass das Maximum, das die Mehrheit der Menschen aufbringen kann, eine unausgesprochene Wut ist. d

Diese Wut manifestiert sich jedoch eher in Streitigkeiten zwischen Nachbarn als in Versuchen, die Psychopathen zu stürzen, die versuchen, die Menschheit zu versklaven.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich.

Wie wird unser neues Leben aussehen?

Neustart des Systems: Jetzt ist der Neustart-Hebel umgelegt worden.

Nur in Zeiten wie diesen, in denen sich alles extrem und dramatisch ändert, haben wir die Hoffnung, die Massen davon zu überzeugen, dass etwas nicht stimmt und dass gehandelt werden muss.

Die dramatischen und spektakulären False-Flag-Ereignisse des 11. Septembers sind einer der Hauptgründe, warum viele kritische Geister überhaupt angefangen haben, die Matrix, in der wir leben, in Frage zu stellen.

Wenn diese Coronavirus-Krise ein globaler, in Zeitlupe ablaufender 11. September ist, – wie einige denken -, dann werden sich sehr, sehr viel jetzt arbeitslos gewordene und “radikalisierte” Menschen, die nun viel Zeit zur Verfügung haben, sehr bald mit dieser neuen harten Realität beschäftigen und auseinandersetzen müssen.

Das große Erwachen kann nicht früh genug geschehen. Sicherlich ist es eine edle Sache, der globalistischen Agenda die Stirn zu bieten, aber im Zeitalter der technokratischen Tyrannei können kleine und isolierte Widerstandsnester schnell ausgerottet und zerstört werden.

Es wird ein massenhaftes Handeln erforderlich sein, damit wir diese Krise von ihrem gegenwärtigen Weg abbringen können. Und jetzt haben wir eine echte Chance (vielleicht die einzige Chance unseres Lebens) dazu, die Massen aus ihrer Lethargie zu herauszureißen und sie zum Handeln zu motivieren.

Hätten die Kräfte, die es eigentlich nicht geben sollte, einfach ihren langsamen “Kochprozess” fortgesetzt, wäre der Frosch, also die Gesellschaften, innerhalb von Jahrzehnten gekocht worden. Indem sie aber versuchen, die Hitze zu erhöhen und den Prozess zu beschleunigen, treiben sie den Frosch vielleicht nur an, aus dem Topf zu springen.

Neustart des Systems: Wir haben nur ein kleines Zeitfenster…

…das sich aber bereits zu schließen beginnt.

Man sollte sich keine falsche Hoffnung machen. Die Dinge stehen wirklich schlimm. Das globale Versklavungsnetz, das die Globalisten und Eliten seit Jahrzehnten entwerfen und aufbauen – von der bargeldlosen Gesellschaft bis zum totalen Überwachungsstaat – ist immer näher gerückt.

Es gibt jedoch immer noch zu viele, die der Überzeugung sind, dass sie sowieso “sozial verantwortlich” handeln und helfen, Leben zu retten.

An diesem Punkt wird es schwierig sein, die Öffentlichkeit zur Revolte gegen das System zu motivieren. Diejenigen, die die Lügen von 9/11 oder die Täuschungen der Zentralbanken oder die Korruption des medizinisch-industriellen Verteidigungs-Geheimdienst-Medienkomplexes noch nicht begriffen haben, werden wahrscheinlich nicht mehr aufwachen können.

Schlimmer noch, niemand von uns hat die Macht, den Verlauf dieser globalen Ereignisse zu ändern. Niemand kann den Zusammenbruch der Weltwirtschaft im Alleingang aufhalten.

Ebenso wenig kann ein einzelner Mensch den Zusammenbruch der Gesellschaft aufhalten.

Und so vorbereitet wir auch sein mögen, wir sind vielleicht nicht einmal in der Lage, uns selbst und unsere Angehörigen vor den Auswirkungen dieses Zusammenbruchs zu schützen.

Aber es gibt einige Dinge, die wir immer noch kontrollieren: unsere Fähigkeit, “Nein” zu sagen. Unsere Fähigkeit, die Zustimmung zu verweigern. Unsere Fähigkeit, Widerstand zu leisten.

Es wird nicht leicht sein. Das ist es nie. Der Sieg ist nicht sicher. Und so glorreich es auch klingen mag, ein Märtyrertod ist immer noch der Tod.

Es ist nicht sicher, dass wir diese Schlacht gewinnen werden. Aber vielleicht können wir feststellen, dass es Schicksale gibt, die schlimmer sind als der Tod.

Der Neustart des System ist nicht mehr aufzuhalten…

Doch wir können entscheiden, wir wir auf die schlimmste Zeit unseres Lebens in Zukunft reagieren wollen!

