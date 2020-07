Ist der Mandela-Effekt real? Dieser beschreibt das kollektive falsche Erinnern an vermeintliche Ereignisse und Fakten der Zeitgeschichte.

Doch was steckt tatsächlich hinter solchen trügerischen Erinnerungen? Ist alles nur Einbildung oder sind wir etwas Großem auf der Spur?

Besteht eine Verbindung zwischen Projekten wie CERN, HAARP und dem sogenannten Geo-Engineering mit dem Mandela-Effekt?

.

Wie die künstliche Intelligenz das Wiegenlied der Menschheit summt… Wer mit unserer Wahrnehmung der Realität und verschiedenen Zeitlinien spielt und was die Ziele sind, wird hier aufgeklärt >>>.

Der Mandela-Effekt – Steckt ein System hinter den trügerischen Erinnerungen?

Der Mandela-Effekt ist ein Phänomen. Er tritt auf, wenn wir uns an etwas erinnern, diese Erinnerungen aber eigentlich ganz anders verlaufen sind.

Die menschliche Erinnerung ist so undurchsichtig wie trügerisch. Manchmal kann sie zu sehr seltsamen Erklärungsversuchen führen. Steckt ein System hinter den falschen Erinnerungen?

Manche klammern sich so fest und steif an Erinnerungen, die aus der eigenen Kindheit und Jugend stammen, wie Ertrinkende an die rettende Planke. Wer will schon als vergesslicher Ignorant dastehen?

Dabei ist es wohl jedem schon einmal passiert, ein Ereignis, einen Satz oder ein Bild ganz anders im Gedächtnis zu haben als sonst üblich. Man kann auf solche Fehlleistungen mit einem Achselzucken reagieren und ironisch auf einen Fehler in der Matrix verweisen. Sein Leben ganz normal weiterführen, ein paar falsche Zitate aus berühmten Filmen sind da kein großer Störfaktor.

Manchmal könnte auch ein Weg aus der Misere gegen die trügerischen und falschen Erinnerungen helfen. Wie schreibt der Ethnologe Marc Augé so treffend:

“Man muss die nahe Vergangenheit vergessen, um die ferne Vergangenheit wiederzufinden.”

Oder man lässt sich auf die Annahme ein, ja, ist sogar überzeugt davon, dass ein System hinter den scheinbar falschen Erinnerungen steckt.

.

.

Der Mandela-Effekt – Steckt ein System hinter den trügerischen Erinnerungen?

Der für dieses Phänomen geschaffene Name „Mandela-Effekt“ liegt im Tod Nelson Mandelas begründet. Dieser verstarb am 05. Dezember 2013 an einer Lungenentzündung.

Dennoch glauben bis heute viele Menschen, dass Sie von Mandelas Tod schon in den 80er Jahren gehört haben. Mandela sei damals in einem Gefängnis verstorben – was aber nicht den Tatsachen entspricht.

Weltweit berichten Menschen, dass sie bestimmte Dinge oder Ereignisse anders in Erinnerung haben, als diese zum aktuellen Zeitpunkt sind.

Teilweise sind diese Erinnerungen kollektiv, was bedeutet, dass viele Menschen die selbe veränderte Realität teilen und das über Kontinente und Sprachbarrieren hinweg!

Dieses Video liefert Beispiele und Erklärungsansätze zum sogenannten Mandela-Effekt!

Der Mandela-Effekt



Ohne Zensur und Löschungen!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren!

https://t.me/alpenschau_aktuell

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Neben geschichtlichen Abläufen ändern sich Filminhalte, Songtexte, Logos von Unternehmen oder Marken sowie Namen bekannter Persönlichkeiten und vieles mehr – und zwar im Nachhinein! Wie die künstliche Intelligenz das Wiegenlied der Menschheit summt … hier weiter.

Le Bons Werk über die Psychologie der Massen ist das Gründungswerk der modernen Massenpsychologie, Medienpsychologie und Werbepsychologie. Die organisierten Massen haben zu allen Zeiten eine wichtige Rolle im Völkerleben gespielt, niemals aber in solchem Maße wie heute – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Zielgerichtete Gedanken sind eine wichtige Grundlage für ein gesundes Leben. Dr. Katharina Schmid erklärt, wie die Kraft der Gedanken heilend wirken kann und wie wir diese Heilkraft am besten nützen können – hier weiter.

Diese CD von Robert Betz unterstützt dich darin, Frieden zu machen mit dir selbst und all den Menschen, mit denen du bisher noch nicht im Frieden bist und über die du dich hin und wieder oder auch des Öfteren ärgerst. Schließe Frieden mit deinen Arschengeln >>>.

Jenseits aller psychischen Verwundungen und Traumata aus der Kindheit gibt es eine Seite in jedem von uns, die vital, kreativ, verspielt, spontan und tatendurstig ist: das Sonnenkind. Wenn wir diesen positiven Anteil des »inneren Kindes« in uns wiederentdecken und ihn stärken, halten wir den Schlüssel zu Heilung und Glück in Händen – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – hier weiter >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter >>>.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...