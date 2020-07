Dr. Sucharit Bhakdi klärt auf: War alles nur ein Fehlalarm?

Folgt uns auf Telegram: Alpenschau aktuell

.

Der Medizinprofessor Dr. Sucharit Bhakdi ist ein namhafter Experte für medizinische Mikrobiologie und einer der härtesten Kritiker des Shutdowns in Deutschland.

Als „sinnlos“ und „selbstzerstörerisch“ bezeichnet Dr. Sucharit Bhakdi die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

Widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen verwirren jedoch die Menschen. Unterschiedliche Ansichten führten zu tiefgehenden Disputen.

Prof. Dr. Bhakdi hat bisher vergeblich versucht, eine öffentliche Diskussion anzustoßen und sich sogar mit einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin Angela Merkel richtete, ohne Antwort.

So blieb ihm keine andere Wahl als dieses regierungs-kritische Buch zu schreiben!

Es wird Zeit aufzuwachen!

.

Lockdown – war er nötig? Was ist wahr? Was sind die Fakten? Was ist Interpretationssache? Infektionsepidemiologie Dr. Sucharit Bhakdi klärt auf. “Corona Fehlalarm?” stürmt die Hitlisten, steht aber auch bereits auf der Zensurliste! – hier weiter.

Corona Fehlalarm: Der zensierte Bestseller von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi

2020 ist auf der ganzen Welt von einem einzigen Albtraum geprägt: Corona. Die Corona-Krise hat sich jedoch zu einem beinahe undurchschaubaren Gewirr an Fakten und Halbwahrheiten entwickelt.

Gemeinsam mit seiner Frau Karina Reiss schrieb Prof. Dr. Sucharit Bhakdi daher das Buch: „Corona Fehlalarm?”, das wie eine Bombe einschlug.

Dieses Buch wird jeden in die Lage versetzen, sich eine eigenständige Meinung zu bilden und die Frage, ob Corona ein Fehlalarm war oder nicht – selbst beantworten zu können.

Wichtige Zukunftsthemen insbesondere die Frage der Immunität, der Wahrscheinlichkeit einer zweiten Welle und der Impfung werden behandelt.

Bereits vor Veröffentlichung weigerte sich Amazon das Buch als E-Book zu veröffentlichen, anschließend landete das Taschenbuch auf Platz 1 der Buchcharts insgesamt!

Anfeindungen und Beleidigungen mussten nicht nur die Autoren sondern auch jeder erfahren, der die beiden empfahl. Das allein zeigt, dass die Zeit reif ist, darüber vernünftig zu sprechen.

Gemeinsam mit Karina Reiss analysiert Dr. Sucharit Bhakdi die Verlaufsgeschichte der Virus-Verbreitung und die getroffenen Maßnahmen. Das Autorenteam kommt zur Einschätzung:

„Einzig der konsequente Schutz der Risikogruppen, insbesondere in Alten- und Pflegeheimen, wäre angemessen gewesen. Alle weiteren Maßnahmen waren und sind unverhältnismäßig.“ „Die durch Maßnahmen und Verbreitung von Panik in der Bevölkerung entstandenen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Schäden stehen in keinem Verhältnis zur Gefährlichkeit des Virus.“

Dieses Buch sollten auch alle Journalisten und vor allem Juristen lesen, denn wir sind hier gerade Zeitzeugen eines schicksalhaften Zeitgeschehens.

.

Wenn Impfstoffe Menschen töten können, warum werden sie von der Regierung als sicher bezeichnet? Und warum werden Menschen diffamiert, die die Sicherheit von Impfungen infrage stellen? – hier weiterlesen.

.

Corona Fehlalarm? Die zweite Welle…

Die größte Angst der Gesellschaft trägt derzeit den Namen : Die zweite Welle.

Einige Experten warnen davor, dass leichtsinniges Handeln einen neuen, starken Anstieg der Infektionen zur Folge haben könnten. Andere jedoch fragen sich wo die zweite Welle ausbrechen soll.

Auch ständige Vergleiche mit der spanischen Grippe scheinen längst überholt, immerhin starben vor über hundert Jahren Menschen zum Großteil auch an den Folgeerkrankungen, da das Gesundheitssystem zum damaligen Zeitpunkt über kaum zuverlässige Medizin, Antibiotika oder ähnliches verfügte.

Corona Fehlalarm? Eine ewige Pandemie…

Vorsicht trotz fehlender Notwendigkeit?

Es werden immer weiter neue Maßnahmen erlassen, da laut der Politik die Pandemie noch nicht vorbei sei.

Allerdings zeigen Zahlen etwas anderes. Allein bedingt durch den Verlauf der Jahreszeiten wurde das Virus im Mai abgeschwächt.

.

Die Lügen der Politik: Wie ein Virus die Gesellschaft immer weiter spaltet >>>.

Die akademischen Gegner werden mehr

Die Front der akademischen Gegner ist so groß geworden, dass Zweifel an der Seriosität des gesamten Ablaufs dieser „Krise“ durchaus berechtigt sind.

Begonnen hat es mit Dr. Wodarg. Er stellte sich frühzeitig gegen Prof. Drosten, das RKI und Merkel. Dafür wurde seine Webseite zeitweilig abgeschaltet.

In der Zwischenzeit sind eine große Menge an Fachärzten, Wissenschaftlern und Virologen hinzugekommen. Sie alle stellen sich gegen die Krise die keine war und keine ist.

Und trotz alledem wird einem einzigen „Experten“ vertraut. Und ausgerechnet dem Experten der eventuell auf der Gehaltsliste von Gates steht.

Warum gibt es keine Expertenrunde?

Wenn es um so etwas Lebenswichtiges geht, wie die Wirtschaft eines ganzen Landes, dann muss die Regierung Merkel eine unabhängige Expertenrunde einberufen.

Dieser Runde kann Drosten dann allerdings nicht mehr angehören. Da er, nach allem was wir wissen, nicht unabhängig ist.

.

.

Einer der härtesten Gegner ist und bleibt jedoch Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi, der vehement die Meinung vertritt, dass Lockdown und Maskenpflicht nicht notwendig waren.

„Wie kann man der Bevölkerung etwas aufzwingen, was bekanntermaßen völlig wirkungslos ist?“ – Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi.

Corona Fehlalarm? – Sky du Mont interviewt Prof. Dr. Sucharit Bhakdi

Quellen: 5 Ideen, Metropolnews, Presseportal und Bitchute – Die Alpenschau bedankt sich!

Ohne Zensur und Löschungen!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren!

https://t.me/alpenschau_aktuell

Über die Jahrzehnte haben verschiedene Autoren über die kommende Neue Weltordnung geschrieben und darüber, dass eine kleine Elite – hauptsächlich Privatbankiers – die Welt an sich reißen und alles privatisieren will. Die Corona-Epidemie ist nun ein geschickt genutztes Werkzeug, um die perfiden Pläne in die Tat umzusetzen – hier weiter.

Die Fähigkeit dein Gehirn zu beeinflussen hat Auswirkungen auf deine Gedanken, Emotionen, deine Konzentration und sogar deine Träume. Wie Du selbst Ängste, Sorgen, Zweifel, Wut und Trauer innerhalb von ein paar Minuten auflösen kannst, erfährst Du hier.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Vielen CBD-Händlern wurde von den Landratsämtern bereits der Verkauf von CBD-Öl verboten und immer mehr Anbieter mussten CBD-Öl bereits aus ihrem Verkaufsprogramm nehmen. Und das obwohl wissenschaftliche Studien die positiven Effekte von Cannabidiol auf zahlreiche Krankheitsbilder längst bestätigt haben.

Sorgen Sie vor und legen Sie sich noch rechtzeitig einen Vorrat an! CBD-Öl nur noch hier erhältlich >>>.

In Man Made Epidemic kommen Ärzte, Wissenschaftler und Vertreter von Pharmakonzernen gleichermaßen zu Wort. Man Made Epidemic informiert, ohne zu urteilen. Natalie Beer gibt einen ausgewogenen Überblick über ein komplexes Thema und überlässt es dem Publikum, sich eine eigene Meinung zu bilden – hier weiter.

Was tun, wenn es wirklich zum Crash kommt? Und was, wenn sich der Staat selbst immer stärker in das Leben seiner Bürger einmischt, sei es durch immer höhere Abgaben, neue Steuern oder durch den coronabedingten Eingriff in unsere Privatsphäre und die angestrebte Enteignung? Dann hilft nur eins: Finanzielle Selbstverteidigung >>>

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

In der Buchreihe: “Impfen Die Fakten”, geht Wolfram Klingele akribisch und gründlich auf die bekannten Infektionskrankheiten und Impfungen ein. Klingeles langjährige, tiefgehende Recherchen bringen wenig bekannte Fakten ans Licht. Alle wichtigen Aussagen sind mit genauen Quellenangaben versehen und beruhen meist auf den Daten offizieller Ämter und offizieller Studien – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Das neue Buch von Sucharit Bhakdi ist bereits auf der Zensurliste… – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – hier weiter >>>.

Ob Mondlandung, Illuminati und 9/11, ob Bielefeld-Verschwörung oder Kennedy-Attentat – wie funktionieren Verschwörungstheorien? Hier die Antwort.

Die Parteienherrschaft hat eine neue Qualität erreicht. Parteienherrschaft und Willkür wirksam zu begrenzen ist dringend geboten! Hinter der demokratischen Fassade haben die Parteien einen Machtapparat installiert, der der Volkssouveränität Hohn spricht und absolutistische Züge trägt. Welcher Mittel und Methoden sich die politische Klasse bedient, um die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil umzugestalten – wird hier aufgedeckt!

Sind wir noch zu retten? Wie viel Unvernunft steckt im Glauben an die menschliche Vernunft? Weshalb googeln wir täglich nach Stars und Sternchen, aber nicht danach, wie uns das Google-Imperium manipuliert? Warum dürfen uns globale Food-Fabrikanten ungestraft vergiften? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Hier die verblüffenden Antworten >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter >>>.

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zu einer Neuen-Welt-Ordnung, sprich Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns herein wächst und es als normal empfindet… hier weiter.

Dr. Sucharit Bhakdi gibt spannende Einblicke in das Wesen der wichtigsten Infektionskrankheiten. Sie werden zwischen Sinn und Unsinn unterscheiden können, wissen, wo echte Infektionsgefahren lauern und wie Sie ihnen begegnen.

Die Macht des Wissens wird Ihnen zu einem längeren und gesünderen Leben verhelfen – rezeptfrei und ohne Nebenwirkungen – hier weiter.

Die neuste Codex Humanus Auflage ist erschienen und beinhaltet erstmals die beiden Substanzen DMSO & MMS die in Studien den Coronavirus inaktivieren konnten. Gesamt 3000 Seiten geballtes Fachwissen – Brandneu und im Sonderangebot – Jetzt für € 99,90 statt 299,90!

.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die erfolgreichsten Therapien aus kommerziellen Gründen schlicht verschwiegen werden, seitdem die mächtige Lobby sämtliche Krankheiten zum Politikum erklärt hat – hier weiter.

Wir leben in einer Zeit der großen Krisen. Die Weltwirtschaft ist am Boden, das Vertrauen in die Finanzwelt ist erschüttert, die Ersparnisse sind nicht mehr sicher, der Arbeitsmarkt verschlechtert sich zusehends. Die Polizei befürchtet in deutschen Städten Unruhen und bürgerkriegsähnliche Zustände. Politiker agieren immer hilfloser angesichts der zunehmenden Probleme. Immer mehr Menschen hegen Zukunfts- und Existenzängste – Die perfekte Krisenvorsorge >>>.

Deutschland verschwindet. Es wird Zeit, sich von dem Land, so wie wir es kennen, zu verabschieden. Denn zum einen werden die »Biodeutschen« durch sinkende Geburtenraten immer weniger. Zum anderen verändert die weiterhin ungebremste Migration Deutschland grundlegend. Wie besessen die herrschende Elite die Politik der De-Nationalisierung bereits betreibt und mit welch perfiden Methoden die deutsche Nation »abgeschafft« werden soll, können Sie hier nachlesen >>>.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan! – hier weiter.

Krisen haben etwas Beunruhigendes, oft werfen sie uns aus der Bahn. Was in einem Moment noch in Ordnung war, ist schon im nächsten vollkommen in Frage gestellt. Wir haben jetzt, die Chance sowohl unser Leben, als auch unsere Einstellung neu zu überdenken – hier weiter.

Unsere Welt befindet sich am Rande des Abgrunds: Glaubenskrise, Untergang des Abendlandes, moralischer Relativismus und entfesselter Kapitalismus. Im Bewusstsein der Tragweite der aktuellen Krise zeigt Kardinal Robert Sarah auf, dass es möglich ist, einer höllischen Welt ohne Hoffnung zu entrinnen – hier weiter.

Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument, und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht. Angst führt zu einer massiven Verengung des Aufmerksamkeitsfeldes und des Denkens; eine kollektive Angsterzeugung lässt sich daher nutzen, um je nach Bedarf der machtausübenden Vorgänge für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen.

Wie Sie und die Masse manipuliert werden können, zeigt Prof. Dr. Rainer Mausfeld in “Angst und Macht“ – hier weiter.

Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird – hier weiter.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...