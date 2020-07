Kinderhändler „züchten“ Säuglinge und verkaufen sie – auch für rituelle Morde!

Es ist skrupellos und grausam – und weltweit ein Milliarden-Geschäft. Im afrikanischen Staat Nigeria wurde ein Netzwerk von Kinderhändler aufgedeckt.

In regelrechten „Babyfabriken“ wurden Kinder „gezüchtet“, um sie anschließend zu verkaufen – sogar für Opfer-Rituale der Eliten in Europa und Amerika.

Hunderte von mittellosen Frauen wurden in diesen Schreckenshäusern zur Nachwuchszucht gefangen gehalten. Selbst ganz junge Mädchen wurden in diesen „Babyfarmen“ gegen ihren Willen geschwängert!

.

Es sind monströse Verbrechen, denen Kinder immer wieder zum Opfer fallen. Alles nur Einzelfälle? Nein, dahinter steckt auch ein perverses System – hier weiter.

Kinderhändler „züchten“ Säuglinge – und verkaufen sie!

Besonders für Neugeborene hat sich in Nigeria ein erschreckend großer Markt entwickelt. Zehn Kinder gehen pro Tag “über den Tisch” der Kinderhändler.

Aber die Babys kommen nicht etwa nur von armen Frauen, die sich ein Kind schlicht nicht leisten können und es deshalb weggeben. Sie werden in sogenannten “Babyfabriken” regelrecht produziert.

Junge Mädchen werden festgehalten, geschwängert und fungieren als Gebärmaschinen. Die Säuglinge werden meist direkt nach der Geburt verkauft – entweder an “Adoptiveltern”, in die Sklaverei oder auch für rituelle Morde.

.

.

Bei einer Razzia in Enugu im Südosten des Landes wurden 20 dort festgehaltene Frauen aus einer Klinik befreit, hinter der sich eine „Babyfarm“ verbarg. Dort trugen sie gegen Bezahlung ein Kind nach dem anderen aus.

Vier Frauen hatten auf diese Weise bereits mehr als drei Jahre in der Babyfarm verbracht. Der Arzt lud jeweils Jungen aus der Ortschaft ein, die Mädchen zu schwängern.

Außerdem lockte der Frauenarzt schwanger gewordene Mädchen mit der Aussicht in die Klinik, dort Abtreibungen vorzunehmen.

Willigten die Frauen ein, wurden sie für den Rest der Schwangerschaft festgehalten, von Abtreibung war dann keine Rede mehr.

.

Enthüllungsjournalist Gerhard Wisnewski deckt auf, was hinter den Schlagzeilen aus Presse, Funk und Fernsehen steckt – Verheimlicht-Vertuscht-Vergessen >>>.

Kinderhändler – Der Handel mit Neugeborenen

Die Käufer der gezüchteten Babys waren in dem Glauben, es handle sich um eine Adoption. Die Klinik flog auf, als eine Frau mit einem dort gekauften, einen Tag alten Baby auf dem Weg nach Lagos gefasst wurde.

Aus Angst vor Racheakten findet sich kaum eine junge Frau, die über die Zeit in der Klinik redet. Nur anonym ist eine 18-Jährige bereit, von ihrer wochenlangen Gefangenschaft zu berichten:

„Sobald ich im Krankenhaus war, bekam ich eine Spritze. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, merkte ich, dass ich vergewaltigt worden war.“

Sie habe darum gebeten, ihre Familie anrufen zu können, sei als Antwort aber nur vom Arzt ins Gesicht geschlagen worden.

Mit 19 Leidensgenossinnen teilte sie sich nach ihren Worten ein Zimmer, eine weitere Vergewaltigung folgte. Eine Woche später wurde die junge Frau bei der Razzia befreit.

.

Satanische Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

.

Netzwerk der Kinderhändler – Babys auch nach Europa verkauft

Laut den nigerianischen Behörden werden die Kinder zwischen 1000 Euro und 3000 Euro verkauft, wobei Jungen mehr kosten als Mädchen. Die Käufer sind kinderlose Paare aus Afrika und der ganzen Welt, auch aus den USA und Europa.

Viele der Kinder werden als Arbeitskräfte missbraucht, landen in der Prostitution und es gibt Berichte über rituelle Morde.

Rund ein Dutzend von Babyfarmen flogen in der letzten Zeit auf – getarnt hinter der Fassade von Geburtskliniken, eines Waisenhauses oder eines Obdachlosenheimes.

Bereits 2005 schlossen die Behörden ein Waisenhaus in Lagos wegen des Verdachts auf Kinderhandel. Im Müll der Einrichtung fanden die Ermittler verkohlte Babyknochen.

Es wird vermutet, dass die Kinderhändler auch mit Organen und Körperteilen gehandelt haben – für Opfer-Rituale oder Transplantationen.

Quellen: AZ, BZ, Standard, VOL.at und Salzburg24 – Die Alpenschau bedankt sich!

