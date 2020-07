Remdesivir gilt als eines von wenigen wirksamen antiviralen Mitteln bei der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Der Wirkstoff Remdesivir bekommt voraussichtlich schon heute die Zulassung zur Behandlung schwerer Covid-19-Erkrankungen in der Europäischen Union.

Was viele nicht wissen: Remdesivir wurde bereits bei der Ebola-Epidemie erfolgreich getestet – Warum wurde es uns solange vorenthalten?

.

Remdesivir bei Covid-19 – Warum wurde uns das antivirale Corona-Medikament solange vorenthalten?

Auf Remdesivir werden große Hoffnungen gesetzt!

Während die Corona-Pandemie die Gesellschaften weiter lahmlegt, wachsen die Hoffnungen auf baldige Lockerungen. Nun hat die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) grünes Licht für das Mittel Remdesivir gegeben.

Der Wirkstoff wird vorraussichtlich schon heute in Europa als erstes Mittel gegen eine Corona-Erkrankung zugelassen werden. Studien zufolge kann das Heilmittel den Krankenhausaufenthalt um einige Tage verkürzen.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) empfiehlt die Behandlung für Patienten ab zwölf Jahren, die eine Lungenentzündung haben und mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden müssen.

.

Kaum ein Thema prägt und ängstigt unsere Zeit so sehr wie das Thema Corona. Widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen verwirren die Menschen. Unterschiedliche Ansichten führten zu tiefgehenden Disputen.

.

Remdesivir als antivirales Medikament gegen Covid-19 hat entscheidende Vorteile

Ein Virus unter Kontrolle zu bringen, ist gar nicht so leicht. Auf Oberflächen kommt man ziemlich leicht mit Desinfektionsmittel und Alkohol gegen die Minierreger an. Doch sobald die Viren in menschliche Zellen eindringen, schadet jedes aggressive Mittel auch den eigenen Zellen.

Da Viren im Gegensatz zu Bakterien keinen eigenen Stoffwechsel haben, sondern Bestandteile menschlicher Zellen kapern und missbrauchen, gibt es weitaus weniger Angriffspunkte, mit denen die Wirkstoffe gezielt nur das Virus ausschalten.

So sehr einige Medikamente bereits in den Himmel gelobt werden: Noch befinden sie sich alle in klinischen Studien – oder noch nicht einmal das. Remdesivir jedoch gilt schon seit Beginn des Ausbruchs im chinesischen Wuhan als aussichtsreicher Kandidat und wurde auch bei schwer kranken Patienten bereits experimentell eingesetzt.

Die US-Regierung hatte diese Woche eine Vereinbarung mit dem Hersteller Gilead Sciences bekannt gemacht, wonach sie fast die gesamte Produktionsmenge des Mittels für die nächsten Monate aufgekauft hat.

Nach den USA will sich auch die Europäische Union ausreichende Mengen Remdesivir sichern. Darüber werde mit dem Hersteller Gilead Sciences verhandelt, teilte ein Sprecher der EU-Kommission gestern mit.

Remdesivir wurde seit 2003 gegen Ebola entwickelt

Der Wirkstoff war anfangs gar nicht für das Coronavirus gedacht, sondern galt als Hoffnung gegen den Ebola-Ausbruch in Westafrika.

Auch wenn damals andere Mittel in den Tests deutlich besser abschnitten als Remdesivir, verfügt man dennoch bereits über jahrelange Erfahrung darüber, wie der Mensch das Medikament verträgt.

Forscher haben zudem Remdesivir bereits an zwei anderen Coronaviren getestet – an SARS und MERS. Im Falle von MERS konnte man sehen: Prophylaktisch verabreicht schützte es bei Affen sogar vor der Krankheit.

Bekamen es die Tiere erst nach der Infektion, reduzierte es die Schäden in der Lunge. Gerade solche Lungenschäden sind bei SARS-CoV-2 ein großes Problem.

In Zellkulturen zeigte sich ebenfalls: Remdesivir hemmt die Vervielfältigung dieser drei Coronaviren. Bei anderen Viren war es weniger wirksam – ein gutes Zeichen. Zwar geht man davon aus, dass das Mittel ein Breitbandvirostatikum ist, aber je spezieller es nur bestimmte Viren hemmt, desto effektiver könnte es sein.

Angesichts der schnellen Ausbreitung in China versuchten Ärzte daher schon zu Beginn der Pandemie, Remdesivir zur Bekämpfung des neuen Coronavirus einzusetzen – und der Hersteller stellte es kostenfrei zur Verfügung.

.

.

Die Wirkung von Remdesivir bei Covid-19

Ziel eines jeden Virus ist es, eine menschliche Zelle zu kapern und sie dazu zu bringen, mehr Viren zu produzieren – ein Virus ist allein nicht fähig, sich zu vermehren.

Das Virus bringt sein Erbgut mit in die Zelle: einen RNA-Strang, der alle nötigen Informationen für jedes Bauteil des Virus enthält.

Er ist damit auch der Bauplan für ein ganz spezielles Enzym, das in menschlichen Zellen gar nicht vorkommt, das Virus aber unbedingt braucht: die RNA-Polymerase.

Dieses Enzym vervielfältigt das Erbgut des Virus – und baut aus den vier RNA-Bausteinen neue Erbgutstränge.

Der Clou:

Remdesivir tarnt sich als einer der vier Bausteine für die RNA. Die RNA-Polymerase des Virus erkennt keinen Unterschied, baut den falschen Baustein ein – und der Kopiervorgang stoppt. Es entstehen keine oder weniger Viruskopien.

Zellen verfügen zwar über eingebaute Reparaturmechanismen. Doch auch die scheint Remdesivir zu stören.

.

Fakten zu Remdesivir bei Covid-19

Die erste große und seriöse Studie zeigt, dass Remdesivir bei Patienten zu einer schnelleren Entlassung geführt habe.

Sie konnten das Krankenhaus nach 11 statt 15 Tagen verlassen – im Vergleich zu einer Placebo-Gruppe. Die Daten seien darüber hinaus statistisch signifikant und es sei daher ethisch nicht vertretbar, anderen nur ein Placebo zu verabreichen.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass wie vermutet eine frühe Gabe entscheidend ist. Bei Affen konnten Wissenschaftler mit dem frühzeitigen Einsatz sowohl Atemwegserkrankungen verhindern und Schäden im Lungengewebe verringern.

Immerhin also: die Datenlage wird besser und die Hinweise auf einen Nutzen verdichten sich.

Doch Experten haben weiterhin offene Fragen. Beispielsweise ist nicht belegt, dass die Gabe von Remdesivir die Todesraten verringert. Genauso gibt es über Nebenwirkungen wenig Daten.

Bislang heißt es, der Einsatz sei sehr sicher. Was dafür sprechen könnte: Nach der FDA hat nun auch die die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) Remdesivir Ende Juni als erste Therapie bei Covid-19 zur bedingten Zulassung empfohlen.

Remdesivir gegen Covid-19 – Wir brauchen solide Ergebnisse und keine Leaks

Die Ereignisse der letzten Wochen zeigen erneut, wie sehr die Regeln der Kommunikation über neue Forschungsergebnisse in Zeiten einer Pandemie außer Kraft gesetzt sind.

Für den Hersteller von Remdesivir und die WHO war es peinlich und schädigend, dass die Zwischenergebnisse der chinesischen Studie geleakt wurden.

Prompt folgten positive Ergebnisse auf fast eilig wirkenden Pressekonferenzen. Wissenschaft ist immer ein Hin und Her – aber eigentlich ein Hin und Her auf Basis validierter Daten.

Da sich Politik und Gesellschaft derzeit nicht in Geduld üben, muss es die Wissenschaft umso mehr tun – und auf ihren Prinzipien beharren. Es braucht am Ende unabhängig geprüfte und veröffentlichte Studienergebnisse. Und das schwarz auf weiß.

Fakt ist: Die Studienlage ist weiterhin dünn.

Das gilt nicht nur für Remdesivir, sondern auch für die Konkurrenz. Die übrigen Kandidaten, beispielsweise das Malariamittel (Hydroxy-)Chloroquin oder die Kombination aus Lopinavir und Ritonavir, beide für andere Krankheiten zugelassen, haben in ersten klinischen Studien enttäuscht.

Im Fall von Chloroquin musste die Studie sogar wegen Gesundheitsbedenken abgebrochen werden. Die Patienten entwickelten Herzrhythmusstörungen. Die US-Zulassungsbehörde hat die Genehmigung zum Einsatz von Chloroquin anschließend widerrufen.

Für eine Zulassung, die mehrere Millionen potenzielle Patienten betrifft, braucht es valide und überzeugende Studienergebnisse.

Ein Medikament gegen das Coronavirus muss nicht nur die Krankheit und die Viren bekämpfen können, sondern auch verträglich sein.

.

.

Remdesivir scheint bei Sauerstoffmangel, wenn Ärzte es früh verabreichen, die Heilung von Corona zu verbessern. Es fehlen allerdings weiterhin überzeugende Daten, dass damit auch Todesfälle verhindert werden können.

Es braucht für schwer kranke Patienten und die zweite Phase der Covid-19-Erkrankung geeignete Medikamente – und Remdesivir könnte tatsächlich ein Heilmittel gegen Covid-19 sein.

Voreilige Schlüsse über die Wirkung von Remdesivir gefährden dennoch langfristig die Gesundheit oder gar das Leben der Patienten.

Übereilte Aktionen holen uns früher oder später ein – Dann ist es für die Patienten allerdings schon zu spät!

Quellen: Quarks und Apotheke Adhoc

Ohne Zensur und Löschungen:

