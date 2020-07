Kinderschänder und ihre pädophilen Netzwerke: Das Versagen der Ermittler (Video)

Was geht in Tätern vor, die Kinder sexuell missbrauchen und wie können ihre pädophilen Netzwerke jahrelang geheim bleiben?

Missbrauchstäter im Netz sind den Ermittlungsbehörden technisch sehr oft voraus. Sie passen sich den Möglichkeiten, aber auch Aufdeckungsgefahren an und professionalisieren sich im Netz.

Kinderschänder sind Meister der Täuschung. Ihre perfiden Strategien sind voll darauf ausgerichtet, ihr Umfeld zu verwirren, um unentdeckt zu bleiben.

.

Satanische Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

Kinderschänder und ihre pädophilen Netzwerke

Allein 2019 gab es mehr als 12.000 Ermittlungs- und Strafverfahren in Deutschland wegen sogenannter Kinderpornografie.

In den 90er-Jahren wurde Kinderpornografie eher noch verschämt unter der Ladentheke gehandelt, sowie in Sexshops und ähnlichen Einrichtungen verbreitet. Heute ist dies – unserer Meinung nach – nicht mehr der Fall.

Pädophile Netzwerke haben sich rasant ausgebreitet und so findet alles fast ausschließlich im Internet statt – sowohl im offenen Internet, dem Clearnet, als auch im Darknet.

US-Behörden melden Kinderschänder nach Deutschland

Die US-Amerikanischen Internet-Anbieter und auch große Netzwerke haben sich verpflichtet, kinderpornografisches Material auch ohne Wissen des Kunden an eine regierungsnahe Behörde zu liefern, das National Centre for Missing and Exploited Children.

Stellt diese Behörde fest, dass ein Täter aus dem deutschen Internet-Raum kommt, meldet sie es ans BKA in Wiesbaden. Bis die Informationen dort jedoch verarbeitet werden können, sind die IP-Daten in der Regel gelöscht, und die Ermittlungen verlaufen im Sand.

.

Der Journalist Stefan Mey hat sich in die Tiefen des Darknets begeben und diesem schwer zu erkundenden Ort seine Geheimnisse entlockt – hier weiter.

Kinderschänder und ihre pädophilen Netzwerke

Verbrechen, die Online-Technologien nutzen, um Kinder zu missbrauchen, haben stetig zugenommen.

Heute kann jemand ohne Probleme 100 Fotos auf dem Bildschirm versammeln, sich eins aussuchen, das er als Profilbild nutzt, um seine Identität zu verschleiern. Dann hat er eine ganze Reihe vorgefertigter Chat-Textbausteine, um nicht alles neu per Hand eintippen zu müssen.

So ausgestattet kontaktiert er dann eben gleich eine ganze Reihe von potenziellen Opfern. Natürlich eröffnet uns das Internet auch ganz tolle Möglichkeiten, aber was den sexuellen Missbrauch angeht, schafft es Nähe in einer Geschwindigkeit, wie wir es nie geahnt hätten.

Pädophile Netzwerke – Kindesmissbrauch mit System



.

Kinderschänder und ihre pädophilen Netzwerke – Der Fall Münster

Ein umfassenden pädophiles Netzwerk hat die Polizei im aktuellen Missbrauchsskandal von Münster in mehreren Bundesländern ausgehoben.

Bislang seien achtzehn Personen festgenommen worden, sieben befänden sich in Untersuchungshaft – darunter auch die Mutter des Hauptbeschuldigten Adrian V. aus Münster.

Die hauptverantwortlichen Täter waren allesamt bereits wegen Kinderpornografie vorbestraft. In einem Keller wurde unter anderem ein komplett eingerichteter, klimatisierter Serverraum gefunden. Er sei dem 27-jährigen Tatverdächtigen zuzurechnen – das Speichervolumen der sichergestellten Daten liege nach ersten Erkenntnissen bei über 500 Terrabyte.

Dem 27-jährigen Adrian V. werden bislang 15 Taten zwischen November 2018 und Mai 2020 in der Gartenlaube seiner Mutter vorgeworfen.

Er soll in diesem Zusammenhang auch Fotos beziehungsweise Filme von diesen Missbrauchshandlungen gefertigt und dann im Darknet vertrieben haben, so der Münsteraner Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt gegenüber dem WDR.

.

.

.

Den IT-Experten der Polizei gelang es erst am 12. Mai 2020, einen der sichergestellten Laptops zu dechiffrieren.

Einen Tag später wurde der Münsteraner festgenommen. Für den Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) zeigt das die gravierenden Lücken bei den Möglichkeiten der Ermittler

Der WDR berichtete, dass der 27-jährige Hauptbeschuldigte bereits zweimal wegen der Verbreitung und des Besitzes von Kinderpornografie zu Bewährungsstrafen verurteilt worden war. Der Mann habe sich offen zu seiner Pädophilie bekannt und zweimal eine Therapie gemacht.

Nach Angaben seiner Bewährungshelfer mit Erfolg – eine verhängnisvolle Fehleinschätzung!

Nordrhein-Westfalen war seit Anfang 2019 wegen mehrerer Fälle von schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern in die Schlagzeilen geraten. Auf einem Campingplatz in Lügde im Kreis Lippe hatten mehrere Männer Kinder hundertfach über Jahre schwer sexuell missbraucht.

Ermittlungen zu einem bundesweiten Kinderpornografie-Tauschring hatten im Oktober 2019 in Bergisch Gladbach bei Köln begonnen und erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer.

Mit dem Fall von schwerem sexuellen Missbrauch ausgehend von Münster hat NRW nach Lügde und Bergisch Gladbach somit den dritten dramatischen Missbrauchs-Skandal dieser Art in nur eineinhalb Jahren.

Pädophile Netzwerke: Das Schweigen hinter Marc Dutroux und Jimmy Savile

27 tote Zeugen, dubiose Selbstmorde, Widersprüche bei den Ermittlungen. Die Kinderschänder Marc Dutroux und Jimmy Savile waren Monster – und konnten jahrelang ungehindert agieren.

Marc Dutroux gilt als einer der schlimmsten Verbrecher in der Geschichte Belgiens: Marc Dutroux entführte, vergewaltigte und tötete in den 90er-Jahren mehrere Mädchen.

Es gab Mitwisser und Hintermänner. Beide Fälle wurden nicht ausreichend aufgearbeitet.

Zudem lassen Dutroux und Savile auf pädophile Netzwerke mit Kinderhandel und sexuellen Missbrauch schließen, die noch immer existieren…

…und noch heute bis weit in elitäre Kreise hineinreichen!

Kinderschänder und ihre pädophilen Netzwerke

Quellen: Der fehlende Part, Die Welt und Deutschlandfunk – Die Alpenschau bedankt sich!

Ohne Zensur und Löschungen!

