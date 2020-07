Jugendrichter Andreas Müller: „Nur dumme Politiker wollen Cannabis verbieten“ – Video

Jugendrichter Andreas Müller, Deutschlands wohl ungewöhnlichster Richter, setzt sich für die Legalisierung von Cannabis ein.

Viele seiner Urteile sind legendär und einige hatten landesweite Signalwirkung.

Andreas Müller ist dennoch ein in den Medien gefragter Experte zum Thema Strafrecht und Drogenpolitik.

Seit fast 20 Jahren arbeitet Andreas Müller als Richter. Vor seiner Richterbank landen viele harte Fälle: S-Bahn-Überfälle, Gewaltausbrüche, sexueller Missbrauch – hier weiter.

Jugendrichter Andreas Müller:

„Nur dumme Politiker wollen Cannabis verbieten“

Die Kriminalisierung von Cannabis ist verfassungswidrig. Zu diesem Schluss kam Jugendrichter Andreas Müller vom Amtsgericht Bernau (bei Berlin).

Seine Ansicht begründete er in einem 141-seitigen Vorlagebeschluss, über den nun das Bundesverfassungsgericht entscheiden muss.

Im konkreten Fall hatte ein 24-jähriger Maschinenbau-Student im Görlitzer-Park (Berlin-Kreuzberg) 2,6 Gramm Marihuana gekauft und geriet anschließend in eine Polizeikontrolle.

Da der junge Mann schon mal mit Marihuana erwischt worden war, lehnte die Staatsanwaltschaft eine Einstellung des Verfahrens ab und forderte eine Geldstrafe von 150 Euro.

.

.

Müller legte das Verfahren in Karlsruhe vor. Doch ihm geht es nicht nur um den Studenten, sondern um geschätzt vier Millionen Cannabis-Konsumenten in Deutschland, denen jederzeit Ärger mit Polizei und Justiz droht.

Dass Cannabis und seine Produkte Marihuana und Haschisch im Betäubungsmittelgesetz noch auf der Liste der illegalen Drogen stehen, hält Müller für unverhältnismäßig.

Schon seit Jahren beklagt er den Misstand, im Akkord jugendliche Cannabis-Sünder abstrafen zu müssen und somit vielen den Lebensweg zu verbauen.

Der 58-Jährige fühlt sich missbraucht und beschmutzt, wenn er im Namen des Volkes junge Menschen verurteilen muss, nur weil sie beim illegalen Joint-Rauchen statt beim legalen Komasaufen erwischt wurden.

Beim „moderaten Gebrauch“ durch Normalbenutzer sei Cannabis „relativ ungefährlich“ und deutlich harmloser als der legale Alkohol.

Während Alkohol pro Jahr zehntausende Tote verursache, sei es bei Cannabis kein einziger, so Müller. Deshalb müsse zumindest der Besitz von geringen Mengen straflos sein.

Wann und wie sich das Bundesverfassungsgericht mit der Vorlage befasst, ist völlig offen. Bis dahin gilt das Cannabis-Verbot weiter.

Nur die Karlsruher Verfassungsrichter können Gesetze für verfassungswidrig erklären.

.

Heutzutage wird Cannabis hauptsächlich als Rauschmittel wahrgenommen. In Vergessenheit geraten ist es als alternatives und wirkungsvolles Heilmittel bei vielen Krankheiten – Cannabis als Medizin >>>.

Ca. vier Millionen Menschen in Deutschland konsumieren regelmäßig Cannabis. Sie alle müssen mit der Angst vor strafrechtlicher Verfolgung und sozialer Stigmatisierung leben.

Jugendrichter Andreas Müller legt dar, welche gravierenden Folgen das Verbot der Droge hat und warum damit endlich Schluss sein muss.

Legalisierung heißt Schutz, besonders auch für Jugendliche, davon ist der Jugendrichter überzeugt.

Das Interview fängt schon sehr interessant an mit der Frage:

„Dann haben wir ja viele dumme Politiker?“

Antwort: „Ja, haben wir“.

Jugendrichter Andreas Müller:

„Nur dumme Politiker wollen Cannabis verbieten“

