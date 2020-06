Unfassbares Video! Gehört Präsidentschaftskandidat Joe Biden zur Pädophilen-Elite?

Ein unfassbares Video erhitzt die Gemüter. Hat Joe Biden pädophile Züge? Gehört er gar zur Pädophilen-Elite?

Es ist im Grunde genommen nur unschwer anders zu interpretieren, oder mit welchen Worten sollte man sein, im höchsten Maße äußerst fragwürdiges “Verhalten” beschreiben?

Sein ständiges Begrapschen, Streicheln und regelrechtes Flirten mit Mädchen in der Altersklasse von 6 bis 13 Jahren lässt nicht sehr viel Platz für mögliche Falsch- oder Fehlinterpretationen.

Missbrauchsskandal – Mächtiges Netzwerk der Pädophilen aufgedeckt!

Hier weiterlesen >>>.

Gehört Präsidentschaftskandidat Joe Biden zur Pädophilen-Elite?

Der Skandal um Jeffrey Epstein enthüllte die Spitze des Eisbergs der Pädophilen-Elite dieser Welt.

Prominente Namen wurden in diesem Zusammenhang genannt, wie etwa Ex-US-Präsident Bill (y) „Boy“ Clinton oder der Sohn der britischen Queen, Prinz Andrew.

Nun tauchen auch vermehrt verstörende Aufnahmen vom demokratischen Präsidentschaftskandidat Joe Biden im Netz auf. Vielleicht lanciert, weil sich die USA längst im Wahlkampf befindet.

Und nicht zu vergessen: US-Präsident Donald Trump hat dem Pädo-Sumpf den Kampf angesagt!

Präsidentschaftskandidat Joe Biden greift “fremden” Kindern, mit denen er in keinerlei Beziehung steht, ständig in die Gesichter, er streichelt dem Nachwuchs anderer Leute einfach so durch die Haare.

Dafür, das er angeblich kein Pädophiler ist, überzeugt er jeden Zuschauer mit einer Oscar-reifen Kopie eines solchen!

Die Jahrelangen unsäglichen Belästigungen von überwiegend sehr jungen minderjährigen Töchtern, einiger Kongressabgeordneter und Staabsangestellten des Weißen Hauses, scheinen Joe Biden, nichts anhaben zu können.

Dabei wäre mittlerweile selbst der beste Link Laters-Anwalt kaum noch in der Lage, “creepy” Onkel Joe, wie ihn sogar schon die US-Palast Gazette “New York Times” nur noch betitelt, juristisch noch aus dem Court-Stuhl hinaus zu manövrieren.

Besonders die von Joe Biden öffentlich zur Schau gestellte Zuneigung zu minderjährigen Mädchen macht echt sprachlos. Es ist auch keine Verschwörungstheorie, es ist weder gefälscht, noch Fake, noch ist es eine Fehl-Interpretation! Das ist bedauerlicherweise sehr echt!

Wir sind überzeugt davon, dass seine Belästigungen dauerhaften Schaden anrichten können. Diese Mädchen werden konditioniert, um sich sexuellem Missbrauch zu unterwerfen und diesen passiv zu akzeptieren. In vielen dieser Szenen sind die Opfer Kinder männlicher Politiker, die einfach nur da stehen, breit lächeln und in keinster Weise eingreifen.

Was auch ekelhaft ist, ist die moralische Abdankung aller Erwachsenen, die mit ihrem größten falschen Lächeln auf den Gesichtern nur herumstehen und bereitwillig der Macht in der Person von Biden unterworfen sind.

Verleugnung ist eines der Kennzeichen einer moralisch korrupten und existenziell verfallenen und dekadenten Gesellschaft.

Alle in dem Video gezeigten Vorfälle ereigneten sich bei offiziellen Anlässen, die von der Kamera aufgezeichnet wurden. Man fragt sich unweigerlich, was er wohl privat noch so alles treibt!

Wie dem auch sei: Nichts, aber auch gar nichts, entschuldigt Übergriffe auf Kinder. Diese möchten wir Joe Biden so nicht unterstellen. Aber die Nähe zu pädophilem Gedankengut legen diese Fotos und Videos sehr, sehr nahe!

Jeder sollte sich das folgende Video ansehen und sich sein eigenes Urteil bilden.

Unfassbares Video! Gehört Präsidentschaftskandidat Joe Biden zur Pädophilen-Elite?



Quellen: allcrime.watch und Guido Grandt

