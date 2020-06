Der große Bluff der Eliten: Seltsame Dinge geschehen im Hintergrund! (Video)

Während dieser Zeit der Krise sind ein paar Dinge passiert, die aufgewachte Menschen als fragwürdig ansehen und zusätzlich geschehen sehr seltsame Dinge im Hintergrund.

Wir leben in einer Welt wo Millionen Menschen ihre Arbeit verloren haben, Unternehmen schließen mussten und viele sich nun überlegen müssen, wie sie ihr Geld zum Überleben verdienen sollen.

Und trotz allem fällt es vielen noch schwer, endlich aufzuwachen und merken nicht, wie sie von den Eliten belogen, betrogen und verkauft werden.

.

Kaum ein Thema prägt und ängstigt uns so sehr wie das Thema Corona. Widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen verwirren die Menschen. Unterschiedliche Ansichten führten zu tiefgehenden Disputen.

COVID-19: Was ist wahr? Was sind die Fakten? Was ist Interpretationssache? Dr. Sucharit Bhakdi klärt auf! – hier weiter.

Der große Bluff – Diese Krise führt zu etwas Seltsamen

Die Spaltungsmechanismen laufen auf Hochtouren. Wo wir auch hinsehen: Es wird systematisch versucht, uns gegeneinander aufzubringen.

An allen Fronten werden „normale Bürger“ gegen Verschwörungsideologen, Impfgegner, Rechts- und Linksextreme, Verfassungsfeinde, Antisemiten und allerlei „irres Pack“ aufgehetzt.

Eine altbewährte Taktik, die von dem ablenken soll, was eigentlich wirklich im Hintergrund geschieht.

Die Menschen müssen endlich aufwachen und erkennen, dass sie ihrer eigenen Regierung nicht trauen können. Die Meisten denken immer noch, der Virus ist die Ursache für die Krise und nicht der größte Geldraub, der im Hintergrund stattfindet.

Das ist eine kriminelle Operation. Sie stehlen unser Geld schon seit Jahren.

Die aktuelle Krise ist eine Vertuschung. Eine Vertuschung für den Crash im Repo Markt im September 2019. Und was gerade passiert ist noch nie in der Geschichte der Welt geschehen.

Ohne Geld haben wir keine Möglichkeit mehr. Du kannst so positiv denken wie du willst, doch was passiert, wenn das Geld keinen Wert mehr hat und du kein Geld mehr zum Leben hast. Du kannst bereits jetzt nichts mehr damit kaufen.

Der große Bluff der Eliten



Anfang des Jahres befanden sich ungefähr 107.000 Menschen in Kurzarbeit.

Mit einer Arbeitslosigkeit in Höhe von 5,3% und wir alle wissen, dass danach sich die Dinge sehr schnell geändert haben.

Wir haben eine Krise erlebt, die zum größten Crash am Aktienmarkt in der Geschichte geführt hat, die Wirtschaft wurde still gelegt, Menschen konnten kein Geld mehr verdienen, haben ihre Arbeit verloren oder wurden in Kurzarbeit geschickt.

Das hat dazu geführt, dass es zu einem rasanten Anstieg der Arbeitslosen gekommen ist und die Anzahl der Kurzarbeiter um über 6.700% gestiegen ist.

Wir erleben die schlimmste Krise außerhalb von Kriegszeiten in der Geschichte und es passieren gerade einige Dinge im Hintergrund, über die keiner spricht und die unser komplettes Leben verändern.

.

Wenn Impfstoffe Menschen töten können, warum werden sie von der Regierung als sicher bezeichnet? Und warum werden Menschen diffamiert, die die Sicherheit von Impfungen infrage stellen? – hier weiterlesen.

.

Impfstoff wird als Lösung für die Krise verkauft

Gerade jetzt gibt es eine Sache die sich die Eliten und viele Menschen auf der Erde wünschen. Eine Lösung für die Krise. Und die Eliten versprechen, dass es innerhalb von 12 bis 18 Monaten eine Lösung, sprich einen Impfstoff geben soll.

Und das obwohl es normalerweise Jahrzehnte dauern kann, um einen Impfstoff zu entwickeln und ob dieser dann erfolgreich ist, steht auf einem anderen Blatt. Warum sollten wir also so optimistisch sein?

Wäre, wenn es wirklich so lange dauert einen Impfstoff zu entwickeln, es nicht Fake News, der Bevölkerung zu erzählen, dass es nur 12 bis 18 Monate dauert?

Das ist die große Hoffnung der Eliten, damit der Lockdown und die Krise vorbei sind und endlich wieder Normalität einkehren kann.

.

.

Die Lügen der Politik: Wie ein Virus die Gesellschaft immer weiter spaltet >>>.

.

Der große Bluff der Eliten – Wir werden Belogen-Betrogen-Verkauft

Aufgrund der Krise kam es zu einem Exporteinbruch von fast einem Drittel (31,1%). Zwar wurde durch den Lockdown und die Reisebeschränkungen ein Rückgang erwartet, doch dass dieser fast doppelt so hoch gegenüber dem Vorjahreswert ausfällt hatte keiner erwartet.

Dazu kommt, dass diese Krise zum größten Rückgang seit Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950 geführt hat. Auch gingen die Importe um fast (21,6) 22% zurück. Als nächstes hat die Krise zu einem dramatischen Anstieg der Kurzarbeiterzahlen geführt.

Ende Mai waren es fast 12 Millionen Menschen, die für Kurzarbeit angemeldet wurden und auch wenn die tatsächliche Zahl niedriger liegen sollte, liegen diese Werte deutlich über dem höchsten Wert zur Finanzkrise von 2008 mit 1,44 Millionen Menschen in Kurzarbeit.

Insgesamt kam es zum ersten Mal seit 10 Jahren zu einem Rückgang der Erwerbstätigen und einer Arbeitslosenquote von 6,1%. Wobei die tatsächliche Arbeitslosigkeit deutlich höher liegt.

Diese Krise hat dazu geführt, dass bei der KfW über 64.000 Anträge von Unternehmen für Förderhilfen mit einem Volumen in Höhe von 47 Milliarden in Anspruch genommen wurden. Und pro Woche kommen aktuell 3-4000 neue Anträge hinzu.

Das Bruttoinlandsprodukt ist seit Mitte März um fast 8% gesunken und der Ökonom Nouriel Roubini geht sogar davon aus, dass die Wirtschaft in Europa Jahre brauchen wird, um sich wieder zu erholen.

Nicht nur die Wirtschaft hat einen Schaden genommen.

Was auf den Straßen immer deutlicher gefordert wird, muss geschehen:



Die Macht muss wieder vom Volk ausgehen.

Der Große BLUFF der Eliten – Diese Krise Führt Zu Etwas Seltsamen



Quelle: Gunnar Schuster – Die Alpenschau bedankt sich!

