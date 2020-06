Wenn Seelenverträge zur Belastung werden: Wie können wir uns davon lösen?

Jeder von uns schließt im Laufe seines Lebens Seelenverträge, die uns im heutigen Leben belasten können.

Seelenverträge können positiv sein, wie beispielsweise die Absicht, jemandem immer treu zur Seite zu stehen, aber auch zur Belastung werden. Letzteres passiert zum Beispiel, wenn wir negative Erfahrungen machen.

Ein Seelenvertrag entsteht durch Versprechen oder wurzelt in tiefer Liebe einer Person gegenüber. Oft wird ein Seelenvertrag sogar unterbewusst geschlossen – doch wie wird er wieder gelöst?

.

Wo es wie “verhext” scheint, ist oft ein negativer Seelenvertrag die verborgene Ursache. Solange er nicht gefunden und gelöst wird, sind Veränderungen kaum möglich. Die Macht der Seelenverträge >>>.

Wenn Seelenverträge zur Belastung werden: Wie löst man die Bindung?

Als eine Art Traumatherapie schließen wir Verträge mit unserer Seele ab, um uns zukünftig vor negativen Erlebnissen zu schützen. Das geschieht meist unterbewusst, während wir uns etwas vornehmen.

Doch dadurch können uns Seelenverträge an der freien Entfaltung und Verfolgung unserer Ziele hindern – noch lange nachdem das Trauma verarbeitet wurde.

Da die Verträge aber eben mit der Seele getroffen werden und diese im Gegensatz zu unserem Körper kein Alter kennt, bleiben sie ewig bestehen.

So kann es passieren, dass Probleme im heutigen Leben auf Seelenverträge aus einer früheren Zeit zurückzuführen sind, die noch immer eine Belastung darstellen.

Wenn du dich zum Beispiel ständig rastlos fühlst, kann es sein, dass ein Ereignis aus deiner Kindheit in dir den Willen ausgelöst hat, stets nach Perfektion zu streben. Dieser Vertrag mit dir selbst hat sich so stark in deiner Seele verankert, dass er bis heute dein Leben beeinflusst.

Der vermeintlich positive Seelenvertrag entwickelt sich zu einer Last, die dich unter Druck setzt. Das ist ermüdend. Vor allem, wenn jemand stets nach etwas strebt, aber gar nicht weiß wonach – weil er den Ursprung der Verträge gar nicht kennt. Sie wurden entweder unterbewusst geschlossen oder aber in einem früheren Leben.

.

Schlimme Erlebnisse, ein Schock, großer seelischer Druck formen in uns sogenannte negative Seelenverträge, die aus jüngerer oder ferner Vergangenheit mitgebracht werden oder vererbt sein können. Sie wirken wie Seelenfesseln und sind überraschend oft Ursache von Krankheiten und vielfältigen Lebensproblemen – Heilreise zur Auflösung von Seelenverträgen >>>.

.

Wie können wir einen Seelenvertrag lösen?

Manche Heilpraktiker oder Kartenleger bieten an, negative Seelenverträge aufzuspüren und zu lösen. Insbesondere bei tief verankerten Verträgen kann die Hilfe von Experten nötig sein.

Es existieren allerdings auch Anleitungen zur Selbsthilfe. Die ist allerdings nur dann erfolgsversprechend, wenn man meint, die Ursache eines negativen Seelenvertrags zu kennen.

Dazu kann man sich selbst folgenden Satz sagen oder aber auch auf Papier aufschreiben und danach zerreißen. In den Klammern wird der Name der Person eingesetzt, von der man sich lösen möchte.

„Hiermit kündige ich ab sofort alle Seelenverträge mit […].“

Schwieriger wird es natürlich, wenn ein Seelenvertrag mit sich selbst besteht. Es bedarf einer Menge Selbstreflektion, um herauszufinden, woher die Belastung tatsächlich rührt.

Meint man, die Ursache gefunden zu haben, kann man versuchen, den Vertrag zu lösen:

„Hiermit löse ich den Vertrag, den ich mir selbst [Ort/Ereignis] gegeben habe. Ich gebe mich frei.“

Experten raten, dabei die Augen zu schließen, die linke Hand am Herzen und die rechte auf den Bauch zu platzieren.

.

.

Das Lösen eines Seelenvertrages kann eine tiefgreifende Wirkung auf das Leben haben.

Dies kann sich in einem Gefühl der Befreiung, aber auch in einer Veränderung der Persönlichkeit äußern.

Wenn die Last der Seelenverträge abfällt, fühlen viele Menschen sich bereit, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.

Weitere Tipps findest du zum Beispiel in den Büchern „Seelenverträge“ von Leila Eleisa Ayach

oder dem Hörbuch „Die Auflösung von Seelenverträgen: Eine geführte Heilreise“ von Désirée Baierl.

Quelle: Wunderweib, gefunden beim Lichthorizont – Die Alpenschau bedankt sich!

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Schluss mit der Heimlichtuerei!

Erfahren Sie endlich all die Fakten, die man Ihnen Ihr Leben lang verschweigen möchte!

Verjüngen Sie sich erfolgreich, verlängern Sie Ihr Leben um mehrere Jahrzehnte und bleiben Sie möglichst lange attraktiv, vital und gesund! Und so schaffen Sie es! >>>

Die Homöopathie gerät zunehmend unter Beschuss und soll, wenn es nach dem Willen der Gegner der Alternativmedizin geht, aus der ärztlichen Praxis ausgeschlossen werden. Aber auch anderen Methoden wie Akupunktur, Osteopathie oder Yoga soll künftig kein Platz mehr im Gesundheitswesen eingeräumt werden – hier weiter.

Wenn wir unseren negativen Gedanken freien Lauf lassen, schaden wir nachweislich unserer Gesundheit. Andauerndes Grübeln über Sorgen und Ängste schwächt unser Immunsystem. Unser Umgang mit Stress beeinflusst sogar unsere Genregulation. Daher sollten wir umdenken. Die Ärztin Katharina Schmid eröffnet uns neue Erkenntnisse, wie wir mit Köpfchen Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge und der Heilung erlangen, von denen wir bislang nicht zu träumen wagten – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

»Man muss nicht immer einen Grund haben, um glücklich zu sein. Man kann es auch einfach so sein.« Christina von Dreien. Nach den beiden ersten Bänden der Christina-Buchreihe, die zu Bestsellern wurden, liegt nun der lang ersehnte dritte Band vor. Christina schenkt sie Zuversicht und Hoffnung auf eine Zukunft des inneren und äußeren Friedens und nährt unsere Ahnung, dass sämtlichen düsteren Prognosen zum Trotz letzten Endes alles gut sein wird – hier weiter.

“Ach, wie schön könnte mein Leben sein, wenn …”

Wer kennt diesen Gedanken nicht? Wir jammern und klagen, dass immer etwas fehlt – und geben damit die Verantwortung für das eigene Glück aus der Hand. Die Folge: ein permanentes Gefühl von Ohnmacht, Unzufriedenheit, Angst und Selbstzweifel. Wie wir aus diesem Teufelskreis aussteigen können… erfährst du hier >>>.

“Mit den richtigen Gedanken können wir uns das Leben schenken, das wir uns immer gewünscht haben.” Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt! – Hier weiter.

Werde frei für die Liebe! Wie du eine lebenslange, glückliche Beziehung erschaffst und wie du die Traumfrau für ihn wirst und für immer bleibst, erfährst du hier >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...