Abkehr von Microsoft: Putin wirft Bill Gates aus Russland raus! (Video)

Der Kreml sieht Bill Gates auf derselben schwarzen Liste wie den US-Milliardär George Soros. Putin hat deshalb ein Verbot gegen die Firma Microsoft erlassen.

Einem Bericht der italienischen Nachrichtenplattform „Contro“ zufolge, soll Präsident Wladimir Putin Bill Gates quasi aus Russland hinausgeworfen haben.

Mit sofortiger Wirkung hat die Entfernung der Microsoftware auf allen PC begonnen.

.

Man kann Putin mögen oder auch nicht, aber man sollte wissen, was Putin selbst zu den drängendsten Fragen unserer Zeit sagt, um die Entscheidung darüber treffen zu können. Machen Sie sich selbst ein ungefiltertes Bild von dem, wofür Präsident Vladimir Putin steht! – hier weiter.

Abkehr von Microsoft: Putin wirft Bill Gates aus Russland raus!

Seit sich das russische Verhältnis zum Westen im Zuge der Ukraine-Krise verschlechtert hat, häufen sich Cyber- und Spionage-Angriffe gegen russische Institutionen.

Regierungssprecher Sergej Zheleznyak erkärte, dass das Unternehmen Microsoft bei der minütlichen Überwachung von Millionen russischen Bürgern und Bürgern anderer Länder ertappt worden ist.

Microsoft und der Gründer Bill Gates sollen auf die „Checkliste“ des russischen Bundessicherheitsdienstes gesetzt worden sein.

Der Kreml-Sprecher sagte weiterhin, dass praktisch alle großen amerikanischen Internetfirmen darin verwickelt seien, die Bürger Russlands auszuspionieren.

Der Microsoft Gründer Bill Gates selbst wurde vom russischen Bundessicherheitsdienst auf die Checkliste gesetzt, damit dessen Aktivitäten ebenfalls von diesem untersucht werden können.

Bill Gates wird von der Russischen Föderation in Verbindung mit den kriminellen Machenschaften von George Soros und Jacob Rothschild gebracht. Alle drei sind auf der „schwarzen Liste“ des russischen Sicherheitsdienstes.

.

Vor allem der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin selbst ist es, der das Ansinnen unterstützt, russische Behörden mit heimischen Software-Lösungen auszustatten.

Ausländische Software sei inzwischen vor allem aus Sicherheitsgründen bedenklich.

Der Nachrichtensender „Bloomberg“ berichtete, dass der Leiter der Computertechnologie in Moskau, Artem Ermolaev, und der russische Kommunikationsminister Nikolay Nikoforov sagten, dass Moskau zunächst den Microsoft Exchange Server und das Programm Outlook auf Tausenden Computern durch eine von der russischen Firma Rostelecom entwickeltes E-Mail-System ersetzen werde.

Nächstes Jahr soll dann die russische Software „New Cloud Technologies“ auf Millionen Computern und Systemen installiert werden. Auch Microsoft Office und Windows werden durch eigene Programme ersetzt, sagte Ermolaev.

„Wir wollen, dass das Geld der Steuerzahler und staatlichen Unternehmen hauptsächlich für lokal produzierte Software ausgegeben wird“, sagte Nikiforov.

Er fügte hinzu, dass die Beamten ab dem nächsten Jahr verstärkt Kontrollen einführen werden, dass ausländische Spy-Software keinen Platz mehr in russischen Computern erhält.

Technologiekonzerne wie Microsoft, Google, Facebook und andere Tec-Konzerne nutzen System, um ihr Netzwerk der Massenmanipulation und Überwachung in so vielem Ländern wie möglich zu verbreiten.

Russland hat das von Microsoft und Bill Gates geschaffene Spionage- und Kontrollsystem entlarvt!

Abkehr von Microsoft:

Putin wirft Bill Gates aus Russland raus!

Quelle: Contro – Die Alpenschau bedankt sich!

Ohne Zensur und Löschungen!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren!

https://t.me/alpenschau_aktuell

In Man Made Epidemic kommen Ärzte, Wissenschaftler und Vertreter von Pharmakonzernen gleichermaßen zu Wort. Man Made Epidemic informiert, ohne zu urteilen. Natalie Beer gibt einen ausgewogenen Überblick über ein komplexes Thema und überlässt es dem Publikum, sich eine eigene Meinung zu bilden – hier weiter.

Die Putin-Interviews sind das Ergebnis von mehr als einem Dutzend Gesprächen, die der Oscar-prämierte Regisseur Oliver Stone über einen Zeitraum von 2 Jahren hinweg mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führte. Noch nie zuvor hat der russische Präsident einem westlichen Gesprächspartner ein so langes und dermaßen ausführliches Interview gegeben. Kein Thema bleibt ausgespart – hier weiter.

Über die Jahrzehnte haben verschiedene Autoren über die kommende Neue Weltordnung geschrieben und darüber, dass eine kleine Elite – hauptsächlich Privatbankiers – die Welt an sich reißen und alles privatisieren will. Die Corona-Epidemie ist nun ein geschickt genutztes Werkzeug, um die perfiden Pläne in die Tat umzusetzen – hier weiter.

Die Fähigkeit dein Gehirn zu beeinflussen hat Auswirkungen auf deine Gedanken, Emotionen, deine Konzentration und sogar deine Träume. Wie Du selbst Ängste, Sorgen, Zweifel, Wut und Trauer innerhalb von ein paar Minuten auflösen kannst, erfährst Du hier.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Vielen CBD-Händlern wurde von den Landratsämtern bereits der Verkauf von CBD-Öl verboten und immer mehr Anbieter mussten CBD-Öl bereits aus ihrem Verkaufsprogramm nehmen. Und das obwohl wissenschaftliche Studien die positiven Effekte von Cannabidiol auf zahlreiche Krankheitsbilder längst bestätigt haben.

Sorgen Sie vor und legen Sie sich noch rechtzeitig einen Vorrat an! CBD-Öl nur noch hier erhältlich >>>.

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

In der Buchreihe: “Impfen Die Fakten”, geht Wolfram Klingele akribisch und gründlich auf die bekannten Infektionskrankheiten und Impfungen ein. Klingeles langjährige, tiefgehende Recherchen bringen wenig bekannte Fakten ans Licht. Alle wichtigen Aussagen sind mit genauen Quellenangaben versehen und beruhen meist auf den Daten offizieller Ämter und offizieller Studien – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Das neue Buch von Sucharit Bhakdi ist bereits auf der Zensurliste… – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – hier weiter >>>.

Unsere Welt befindet sich am Rande des Abgrunds: Glaubenskrise, Untergang des Abendlandes, moralischer Relativismus und entfesselter Kapitalismus. Im Bewusstsein der Tragweite der aktuellen Krise zeigt Kardinal Robert Sarah auf, dass es möglich ist, einer höllischen Welt ohne Hoffnung zu entrinnen – hier weiter.

Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument, und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht. Angst führt zu einer massiven Verengung des Aufmerksamkeitsfeldes und des Denkens; eine kollektive Angsterzeugung lässt sich daher nutzen, um je nach Bedarf der machtausübenden Vorgänge für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen.

Wie Sie und die Masse manipuliert werden können, zeigt Prof. Dr. Rainer Mausfeld in “Angst und Macht“ – hier weiter.

Ob Mondlandung, Illuminati und 9/11, ob Bielefeld-Verschwörung oder Kennedy-Attentat – wie funktionieren Verschwörungstheorien? Hier die Antwort.

Die Parteienherrschaft hat eine neue Qualität erreicht. Parteienherrschaft und Willkür wirksam zu begrenzen ist dringend geboten! Hinter der demokratischen Fassade haben die Parteien einen Machtapparat installiert, der der Volkssouveränität Hohn spricht und absolutistische Züge trägt. Welcher Mittel und Methoden sich die politische Klasse bedient, um die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil umzugestalten – wird hier aufgedeckt!

Sind wir noch zu retten? Wie viel Unvernunft steckt im Glauben an die menschliche Vernunft? Weshalb googeln wir täglich nach Stars und Sternchen, aber nicht danach, wie uns das Google-Imperium manipuliert? Warum dürfen uns globale Food-Fabrikanten ungestraft vergiften? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Hier die verblüffenden Antworten >>>.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...