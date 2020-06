Die Angst vor Corona hat dazu geführt, jeden zu hassen, der kritische Fragen stellt – die Lügen der Politik tun ihr Übriges dazu.

Die politische Einigkeit, es werde nie wieder so sein können wie zuvor, lässt tief blicken – und ist zugleich eine Drohung.

Lügen und Widersprüche während der Krise spalten die Gesellschaft immer mehr, was für die Zukunft nichts Gutes verheißt.

Die Welt befindet sich im Chaos. Wohin man auch schaut, bestimmen gesellschaftliche Konflikte die Schlagzeilen. Die Schuld für die tief gespaltenen Gesellschaften wird gerne bei den sogenannten Rechtspopulisten gesucht. Doch was ist Ursache, was Wirkung? – Wie sich die Demokratie selbst zerstört >>>.

Die Lügen der Politik: Wie ein Virus die Gesellschaft immer weiter spaltet

Je länger die verordneten Beschränkungen andauern, desto deutlicher zeigen sich die Widersprüche und Gefahren, die mit ihnen einhergehen und offenbaren die Lügen der Politik.

Das fängt schon bei der Datenerhebung an, gilt aber besonders für ein Maßnahmenpaket, das inkonsistent ist und allein die Zahl der neu festgestellten Infektionen sowie der Verstorbenen in den Blick nimmt.

Ein Abstecher in die Untiefen der sozialen Netzwerke verdeutlicht zudem, wie sehr das Virus nicht nur das Immunsystem Hunderttausender Menschen befallen hat, sondern auch das Immunsystem unserer Gesellschaft.

Weit mehr noch als auf dem Höhepunkt der Massenzuwanderung der Jahre 2015 und 2016 stehen sich die Lager feindlich gegenüber.

Argumente verhallen, Brücken werden eingerissen, Freundschaften zerbrechen.

Ich verstehe, dass viele Menschen Angst vor den Gesundheitsgefahren haben, schon allein, weil ein erheblicher Teil von ihnen zur Risikogruppe gehören dürfte.

Dass diese Angst aber dazu führt, jeden zu hassen, der kritische Fragen stellt, ist eine Entwicklung, die mit Blick auf die Zukunft nichts Gutes verheißt.

Mit ihren katastrophalen Entscheidungen in der Asyl-Krise hat die Bundesregierung die Gesellschaft nachhaltig gespalten – in der Corona-Krise vertiefen sich die Gräben weiter. Schlimmer noch:

Sie verlaufen entlang völlig neuer Gefechtslinien und spalten selbst die, die sich bisher in vielen Fragen einig waren.

Es wäre absurd zu unterstellen, hierbei handele es sich um die bewusste Anwendung des Prinzips des Teilens und Herrschens.

Fakt aber ist: Nie war unser Land seit dem II. Weltkrieg so zerrissen wie heute.

Das ist die eigentliche Bedrohung, die von Corona ausgeht. Und so wird die Frage immer drängender, wie es nach der Epidemie weitergehen soll.

Lässt sich eine Gesellschaft, die mit voller Wucht von den wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Maßnahmen getroffen wird, je wieder einen?

Ich befürchte, wir werden weit mehr Leid erleben, als wir nun aufgrund der Statistik der Toten zu verspüren glauben.

Kaum ein Thema prägt und ängstigt uns so sehr wie das Thema Corona. Widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen verwirren die Menschen. War das Coronavirus nur ein Fehlalarm? – hier weiter.

Corona deckt die Lügen der Politik auf

Die Grünen nutzen die Zeit der Angst dazu, um ihre ideologischen Pflöcke einzuschlagen, bevor wir Bürger uns wichtigeren Dingen zuwenden. Der Forderung nach einer schnellen Abschaltung von Atomkraftwerken aufgrund des nun gesunkenen Stromverbrauchs mag mancher entgegen seines Verstandes noch folgen.

Doch schon der Ruf nach einer raschen Anhebung der CO2-Steuer wirkt geradezu zynisch, zumal der Anstieg von Schadstoffen an den üblichen Messstellen trotz eines drastisch gesunkenen Verkehrsaufkommens sowie die in den ersten beiden Monaten des Jahres bei weitgehendem Stillstand des chinesischen Riesenreiches gestiegene CO2-Konzentration in der Atmosphäre Fragen aufwerfen.

Ebenso fliegt der Bundesregierung die Behauptung um die Ohren, Grenzen ließen sich nicht sichern.

Allerdings zeigt die Tatsache, dass die Einreisebeschränkungen nicht für Asylbewerber gelten, wie leichtfertig der Infektionsschutz der Ideologie geopfert wird.

Auch das ist eine Wahrheit, die uns Corona vor Augen führt.

Die Regierung scheint sich nicht recht zu trauen, die Beschränkungen bei allen Religionsgruppen gleichermaßen durchzusetzen – und das birgt zusätzlichen gesellschaftlichen Sprengstoff.

Nicht ohne Grund werden erste Warnungen vor einer fortschreitenden Erosion des Rechtsstaats und der Demokratie laut.

Wer glaubt, mit dem Ende der Gesundheitskrise wäre das Schlimmste überstanden, dem wünsche ich jede Menge Schutzengel für die Zeit danach.

Je länger die Pandemie andauert, desto größer werden auch die sozialen Risse. Dies zu leugnen, wäre ein großer Fehler und verstärkt die Spaltung der Gesellschaft noch mehr.

Corona hat unser Leben drastisch verändert, aber die wirklichen Herausforderungen stehen uns erst noch bevor.

