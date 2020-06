Die Angst vor einer möglichen Corona-Zwangsimpfung, sobald ein Corona-Impfstoff verfügbar ist, ist groß.

Doch das ist kein Wunder, denn ein neuer Impfstoff, der im Eilverfahren zugelassen wird, birgt ein erhöhtes Risiko für Impfschäden.

Doch erst, wenn ein Impfstoff gefunden sei, würden wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Das haben uns Regierung und Experten bereits mehrmals wissen lassen.

Dr. Jaroslav Belsky klärt auf, was an der geplanten Corona-Impfung so gefährlich sein kann.

Wer sich oder seine Kinder impfen lassen möchte, muss sich über potenzielle Risiken und Nebenwirkungen im Klaren sein – Was man über Impfschäden wissen muss >>>.

Corona-Zwangsimpfung? Dr. Jaroslav Belsky klärt auf, warum die Corona-Impfung so gefährlich ist

Als renommierter Arzt warnt Dr. Belsky vor der Impfung und war ausserdem einer der ersten, der öffentlichkeitswirksam vor den überschießenden Maßnahmen der Regierung warnte.

So sprach er schon Anfang Februar fachlich fundierte Zweifel an den offiziellen Berechnungsmodellen und Erhebungsmethoden aus.

Corona-Zwangsimpfung: „Falscher Aktionismus der Regierung“

Dr. Jaroslav Belsky erklärt, warum die Impfung gefährlich sein könnte:

„Das Prinzip einer RNA Impfung besteht in der Veränderung unseres Zellgenoms. Niemand kann mit 100% Sicherheit bestimmen, dass die Zielzellen dieser Impf-RNA nur die Immunzellen bleiben. Auch kann man nicht mit 100% Sicherheit ausschliessen, dass zellzerstörende Prozesse gestartet werden – z.B. Onkogen Aktivierung. Dieser falsche Aktionismus unserer Regierung, kann vielen Menschen zum Schaden werden! Wir dürfen unsere Liebsten, Kinder, Freund, Familie und Bekannte, nicht solch einem unnötigen Risiko aussetzen.“

Pandemie-Ende erst mit Corona-Impfstoff?

Berücksichtigt man die Fehlerquote der ständig durchgeführten Corona-Tests, kommt man zu dem Schluss, dass die Epidemie in Deutschland so gut wie vorbei ist.

Dennoch generiert die Politik mittels der Fehlerquote der Tests eine immerwährende Pandemie und hält ein ganzes Volk in Geiselhaft.

Wann die Pandemie vorbei ist, bestimmt somit nicht mehr die Natur, sondern Merkel als Erfüllungsgehilfin einer Impf-Mafia, wie auch immer sich diese zusammensetzt.

Inzwischen gibt man sich nicht einmal mehr Mühe, diese Tatsache zu verschleiern. Es genügt ein Blick in die Niederschrift des Ergebnisses des Koalitionsausschusses „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“ vom 3. Juni 2020.

Da heißt es unter Punkt 53 auf Seite 14 (PDF-Dokument):

„53. Die Corona-Pandemie endet, wenn ein Impfstoff (Hervorhebung im Original) für die Bevölkerung zur Verfügung steht. Durch die Förderung der Initiative CEPI und der deutschen Impfstoffentwicklungen wollen wir erreichen, dass ein wirksamer und sicherer Impfstoff zeitnah zur Verfügung steht und auch in Deutschland schnell produziert werden kann.

Zur Förderung der Entwicklung und der Sicherstellung der Produktionskapazitäten sowie einer frühzeitigen Produktionsaufnahme stellt der Bund Mittel bereit. Darüber hinaus soll langfristig daran gearbeitet werden, dass die Impfstoffentwicklung so weiterentwickelt wird, dass bei zukünftig auftretenden neuen Erregern möglichst noch schneller und effizienter eine Impfstoffentwicklung und -produktion erfolgen kann.

Dazu werden bestehende Programme zur Impfstoffentwicklung aufgestockt und neue Initiativen und Forschungsnetzwerke gefördert, insbesondere zu viralen Erkrankungen mit epidemischem oder pandemischem Potential (Emerging Infectious Diseases – Finanzbedarf: 0,75 Mrd. Euro).“

Sechsmal das Wort Impfstoff in einem Absatz. Damit ist die Katze aus dem Sack. Wer noch Zweifel hatte, kann sie jetzt begraben. Es geht darum, uns alle zu impfen.

Eine Corona-Zwangsimpfung wäre ein Eingriff in die persönliche Freiheit, der nicht tragbar ist.

Man darf deshalb auch nicht diskriminiert werden, weil man sich gegen eine Impfung entscheidet.

Wir sind ein Volk in der Geiselhaft einer Impf-Mafia, der ein Corona-Impfzwang droht – Das sollte jedem klar sein!

Quellen: Wochenblick und PI – Die Alpenschau bedankt sich!

Volksbegehren gegen die Corona-Zwangsimpfung unterschreiben!

In Deutschland: Zwangsimpfung gesetzlich untersagen – hier unterschreiben >>>.

In Österreich: Volksbegehren für Impf-Freiheit – hier unterschreiben >>>.

