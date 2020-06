Der totale Wirtschafts-Crash kommt erst noch – Alles läuft nach Plan! (Video)

Werden wir einen ebenso großen Einbruch der Wirtschaft wie in der Finanzkrise 2009 erleben? Kommt der totale Wirtschafts-Crash erst noch?

Die durch das Coronavirus ausgelöste Wirtschaftskrise wir Hunderte Milliarden Euro kosten und könnte sogar zu einem Wachstumseinbruch wie in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre führen.

Die Corona-Krise sendet Schockwellen durch alle Systeme. Das eröffnet aber auch Chancen für eine notwendige Neuordnung der Welt.

Wir stehen vor der nächsten Weltwirtschaftskrise und einer gigantischen Umverteilung.

Der totale Wirtschafts-Crash kommt erst noch – Alles läuft nach Plan!

In Deutschland und in der Wirtschaft geht es vermeintlich aufwärts. Doch wie fragil ist dieser Aufschwung? Jetzt hat man lediglich die Fallhöhe nach oben justiert, indem man noch mehr Geld reingepumpt hat – Die Maßnahmen sind historisch.

Die EU-Kommission erwartet wegen der Corona-Krise eine tiefe Rezession. „Europa erlebt einen wirtschaftlichen Schock, der seit der Großen Depression ohne Beispiel ist“, sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.

Sicher ist, dass die Corona-Krise eine Reihe von Trends, die bereits seit längerem im Verborgenen wirken, zum Durchbruch bringen könnte. In atemberaubender Geschwindigkeit beeinflussen sich alle Entwicklungen gegenseitig.

Diese Komplexität deutet an, dass diese Krise tiefer gehen wird als die letzte Finanzkrise. Die Pandemie könnte die brennende Lunte am Pulverfass einer globalen Systemkrise sein.

Das globale Finanzsystem, das mit nicht viel mehr als Spucke und Faden zusammengehalten wird, braucht dringend eine neue Ordnung.

Seit über einem Jahrzehnt gelingt es den Zentralbanken mit reiner Geldpolitik nicht, die deflationären Tendenzen in den Griff zu bekommen.

Die Krise hat den Bürgerinnen und Bürgern drastisch vor Augen geführt, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Nie war der Wunsch nach einer grundsätzlichen Reorganisation unseres Wirtschaftens und Zusammenlebens größer.

Zugleich müssen existentielle Gefahren abgewehrt werden, ohne Demokratie und Freiheitsrechte weiterhin unverhältnismäßig einzuschränken.

Das düstere Bild verdichtet sich immer mehr – das Bild einer unfreien, fremdbestimmten und ferngesteuerten Gesellschaft.

All die Massnahmen, die jetzt getroffen werden, um die Wirtschaft anzukurbeln, werden scheitern.

Wirtschaftshistorisch hat es noch nie geklappt, dass man eine Krise durch Geld drucken lösen kann.

Wir erkaufen uns teuer kurzfristig Zeit. Es ist lediglich eine Schadens-Maximierung”, sagt Marc Friedrich.

“Geld auf dem Konto macht gar keinen Sinn. Ich erwarte eine Deflation und dann eine Hyperinflation.”

Wie Sie Ihr Geld jetzt am besten absichern, erfahren Sie in folgendem Gespräch zwischen Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch mit Marc Friedrich.

Marc Friedrich gibt wertvolle Tipps, was wir in Zeiten von Krisen wissen müssen und was wir jetzt tun sollten!

