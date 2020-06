Jens Spahn fordert eine Gesundheits-Nato – Powered by BlackRock? (Video)

Jens Spahn schießt wieder einmal mit seinen Wortschöpfungen übers Ziel hinaus – Gesundheits-Nato.

Das ist schon eine Wortkreation Deluxe. Wer ihm diese wohl geflüstert hat?

O-Ton Spahn: “Europa braucht einen besseren Mechanismus für Gesundheitskrisen, so wie wir auch einen für Finanzkrisen gefunden haben: Die EU als Kern eines Bündnisses zur gegenseitigen Unterstützung im Pandemiefall, eine Art Gesundheits-Nato.

Um schnell handlungsfähig zu sein, wenn in einem Mitgliedsstaat ein Virus ausbricht, braucht es gemeinsame Strukturen, die auf Experten, Ärzte, Ressourcen zugreifen können”.

.

Kaum ein Thema prägt und ängstigt uns so sehr wie das Thema Corona. Widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen verwirren die Menschen.

Was ist wahr? Was sind die Fakten? Was ist Interpretationssache? War das Coronavirus nur ein Fehlalarm? – hier weiter.

Die eigentliche, also gültige NATO ist offiziell ein politisch-militärisches Bündnis. Logisch denkende Bürger verbinden damit wenig Gutes, sondern viel mehr Krieg, Kriegsinterventionen und Kriegsunterstützungen.

Die Bundesregierung definierte dieses Unternehmen 2017 so, Zitat:

Die NATO versteht sich als eine „Wertegemeinschaft,“ der individuellen Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit“ (13). Das werden die Überlebenden in Jugoslawien, Afghanistan, Libyen, Syrien, der Ukraine und Jemen etwas differenzierter sehen (14).

Der aktuelle NATO-Generalsekretär ist der Norweger Jens Stoltenberg. Er glänzte am 09.06. wieder mit nötigem Wissen, Zitat:

Russland rüste weiter auf und Terrorgruppen seien auf dem Vormarsch: Weil die Herausforderungen in Sicherheitsfragen durch die Coronavirus-Krise nicht abgenommen haben, müsse das Ziel bei den Verteidigungsausgaben eingehalten werden. (15)

Soll heißen, mehr Geld aus den Mitgliedsstaaten für laufende und geplante Kriege.

Nun träumt der ungelernte deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von einer Gesundheits-Nato.

Moment denkt man sich da, wer sitzt aktuell in Brüssel? Eine Deutsche und dazu gelernte Ärztin – Ursula von der Leyen.

Vom Militär hatte sie bekannter Weise keine Ahnung, deswegen wurde sie schnell nach Brüssel weggelobt. Wäre sie nicht die perfekte Chefärztin der Gesundheits-Nato?

.

.

Wie stellt sich Herr Spahn denn die Aufgabenfelder der Gesundheits-Nato vor?

Zitat: “Um schnell handlungsfähig zu sein, wenn in einem Mitgliedsstaat ein Virus ausbricht, braucht es gemeinsame Strukturen, die auf Experten, Ärzte, Ressourcen zugreifen können.

Dann müssen wir auch nicht 27 Mal nationale Reserven mit Schutzmasken anlegen, sondern können eine europäische Reserve aufbauen. Zudem würde ich gerne die europäische Gesundheitsbehörde ECDC zu einer Art europäischen Robert-Koch-Institut ausbauen.”

Ja, das Robert-Koch-Institut glänzt seit Wochen mit Zuverlässigkeit in Aussagen, Innovationen, Zahlen zur Thematik Corona-Krise. Glaubwürdigkeit. Ein Vorbild für Europa.

.

.

Noch nie hat es ein Imperium wie BlackRock gegeben.

Die Fondsgesellschaft BlackRock mit Sitz in New York verwaltet und investiert Vermögenswerte von mehreren Billionen Dollar.

Keine Bank, kein Fonds hat annähernd so viel Einfluss. Die Macht dieses Global Players stellt unser ganzes Wirtschaftssystem infrage – Eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld – hier weiterlesen.

Im April 2020 wurde in Brüssel forciert diskutiert, ob sich die EU-Kommission durch den Finanzkonzern BlackRock beraten lassen sollte.

Nun soll diese Krake der EU-Kommission hinsichtlich nachhaltiger Investitionen beratend zur Seite stehen, sogenannten grünen Investments.

BlackRock soll, so der Auftrag, eine „Studie“ anfertigen, wie die drei zentralen Faktoren zur Messung von Nachhaltigkeit – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in die Geschäftsstrategien und Risikomanagement-Prozesse europäischer Banken integriert werden könnten- Risiken eingeschlossen.

Nach Wochen immenser Kritik an die Auftraggeber, u.a. Frau von der Leyen, behält BlackRock nun final den umstrittenen Beratungsauftrag der EU-Kommission.

Ein offener Brief von 92 kritischen Institutionen (16), der Protest von Abgeordneten, alles perlte professionell wegbelächelt an der Präsidentin der Europäischen Kommission ab.

Das zuständige Vergabegremium sehe keine Interessenkonflikte, schrieb die EU-Kommission in einem Brief an Europaabgeordnete. Es gebe keine rechtliche Grundlage dafür, BlackRock den Zuschlag zu entziehen (17).

Wer kann das besser einschätzen als die Grande Dame fragwürdiger Hinterzimmer-Deals?

.

Die Macht dieses Global Players stellt unser ganzes Wirtschaftssystem infrage – hier weiter.

.

Es ist natürlich reiner Zufall, dass BlackRock am 04.05 einen kleinen Werbespot produzierte. Diesmal zur Thematik Gesundheit und Medizin.

Der Titel lautet: Herzschlag unserer Zukunft (18).

Neben Musik wird ein Text eingeblendet, dieser lautet, Zitat:

Gesundheit. Ein Leben lang. Vor der Geburt werden wir durchleuchtet. Impfungen und Check-Ups folgen. Wir bleiben gesund. Untersuchungen werden immer moderner. Und wenn etwas passiert… machen uns Innovationen wieder fit. Fit fürs Leben. Bis ins hohe Alter. Herzschlag unserer Zukunft.

Man sieht als begleitende Bilder Blackrock-Investitionsfelder zum Thema 3d Ultraschall (ungefährlich), Impfungen (ungefährlich), Medizinische Hightech Diagnostik (innovativ) und Robotik (innovativ).

.

.

Wer sitzt doch gleich als Strategie-Flüsterer aktuell neben Frau von der Leyen? Peter Piot.

Er nannte jüngst die aktuellen Corona-Maßnahmen mittelalterlich, fordert zudem eine Reform der Weltgesundheitsorganisation WHO (19).

Piot ist neben seiner Rolle als Sonderberater auch Mitglied einer siebenköpfigen EU Covid-19-Beratergruppe.

Die Gruppe besteht u.a. aus: dem Virologen Christian Drosten (Leiter Institut für Virologie an der Charité in Berlin) und dem Tierarzt für Mikrobiologie Lothar Wieler (Präsident vom Robert Koch-Institut) (20).

Den agierenden Akteuren der sogenannten Corona-Pandemie läuft die Zeit weg. Die Infektionszahlen kaum noch messbar, der Virus hat sich vorerst annähernd verabschiedet und ein Impfstoff ist weiterhin nicht sichtbar.

Die aktuellen Zahlen können argumentativ nicht mehr lange aufrecht erhalten werden. Also müssen neue Strategien zügigst entwickelt werden. Angst und Panikpegel müssen weiter bei den Bürgern stabil ausschlagen.

Herr Drosten tat das, wie immer mit viel Gefühl und auch Wissen, am 29.05. fabulierte Drosten gegenüber dem SPIEGEL:

„Wenn wir nicht so früh hätten testen können, wenn wir Wissenschaftler nicht die Politik informiert hätten – ich glaube, dann hätten wir in Deutschland jetzt 50.000 bis 100.000 Tote mehr.“ (21).

Um dieses Gefühl noch zu untermauern, also zu bestätigen, macht sich immer eine Studie gut. Der Deutschlandfunk konnte beeindruckt am 08.06. verkünden (22), Zitat:

Grenzen dicht, Kurzarbeit, Schulschließungen, Ausgangssperren: War das wirklich alles notwendig im Kampf gegen das Coronavirus? Forscher haben die Effekte der Maßnahmen analysiert – und sie sind sich einig: Noch nie in der Geschichte der Menschheit wurden so viele Leben in so kurzer Zeit gerettet.

Wie kann man nun neueste Studienergebnisse, ausgehend der aktuellen Zahlen, vorsichtig und glaubwürdig vermitteln? Nicht viele, aber immer mehr Bürger sind skeptischer geworden.

Anders betrachtet, wie sollte man das Gefühl von Dr.Drosten für die Corona-Versteher fortdauernd bestärken, d.h. die zurückliegenden Eingriffe in die Biografie waren von unbedingter Notwendigkeit, Zitat:

Da sind die beiden Analysen vom Imperial College in London und von der Universität von Kalifornien in Berkeley sich wirklich einig:

Ohne die drastischen Einschränkungen wäre COVID-19 wirklich außer Kontrolle geraten. Hunderte Millionen Menschen wären zusätzlich infiziert worden, allein in Europa hätte es drei Millionen Tote mehr gegeben.

Man möchte wirklich die Diskussion weiterhin sachlich führen. Es wird einem nicht einfach gemacht. Europa hat aktuell 741 Millionen Einwohner.

Tote, ob mit oder durch Corona, Stand 11.06.2020: 404.396, davon in Deutschland knapp 8800.

Sollten folgende Fakten kommuniziert werden?

Das Imperial College, London erhielt 2018 einen Zuschuss von 14,5 Millionen $ (23). Die Universität Berkeley in Kalifornien freute sich im November 2019 über $500,000 (24). Beide Summen hatten den gleichen Spender.

Die Bill und Melinda Gates Foundation. Wir haben die letzten Wochen von Fakten-Checkern gelernt. Dies hat nichts zu bedeuten.

Die Schaltzentren der Macht sind besetzt mit lächelnden Erfüllungsgehilfen, im Glauben der vermeintlichen Professionalität. Integrität ist nicht Bestandteil ihres Daseins. Im Hintergrund agieren die wahren Strippenzieher.

Peter Piot war Senior Fellow bei der Bill & Melinda Gates Foundation (25). Nun sitzt er als Flüsterer direkt neben der Präsidentin der Europäischen Kommission. Sie segnet die benötigten Verträge und Deals ab #BlackRockrocked. In Brüssel arbeiten Piot und Drosten in einer Arbeitsgruppe zusammen. – Thema Corona.

Drosten ist der Flüsterer von Jens Spahn. Der wirft nach reifer Überlegung in seinem Büro Worte spontan in den Ring, wie Gesundheits-Nato.

Alles Zufälle? Die hiesige Politik gängelt weiterhin massiv die Bevölkerung. Erfüllungsgehilfen. Die Zahlen sprechen alle gegen diese weiteren Maßnahmen.

Die Kampagne #Alltagsmaske kommt aus der Behörde von Jens Spahn.

.

Die WHO hat übrigens ihre Einschätzung zur Thematik mal wieder geändert (26). Schutzmasken können das Risiko einer Corona-Ansteckung erhöhen, heißt es.

Welche Maske ist die Richtige? Es geht um die Abschaffung eines Rests von Individualität.

Selbstgemachte Masken können, müssen aber nicht schützen. Es geht um könnte, müsste, sollte, vielleicht.

Sicherheitsvermittlung der obersten und besten Weltgesundheitsorganisation.

Was soll man noch empfehlen oder vorschlagen?

Standhaft bleiben. Kämpfen. Nicht aufgeben. Einander helfen, auch in der Diskussion.

Es ist alles ausgesprochen. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Unwiderruflich.

Quellen:

.

