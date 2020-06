Das vergessene Heilmittel Zistrose beweist erstaunliche Kräfte im Kampf gegen Viren, Bakterien und Pilzinfektionen.

Die Zistrose ist eine uralte Arzneipflanze. Daraus zubereiteten Tee trinkt man schon seit Jahrhunderten gegen Grippe und Erkältungskrankheiten.

Schon in der Bibel findet das Harz der Zistrose unter dem Namen Myrrhe Erwähnung. Beliebt war die Zistrose im alten Ägypten, wo das Harz zum Räuchern und als Schönheits- und Heilmittel verwendet wurde.

Naturheilmittel Zistrose

Das Heilkraut gegen Viren, Bakterien und Pilzen

Neueste Forschungsergebnisse bestätigen nun, was der Volksheilkunde schon lange bekannt ist:

Die Zistrose erweist sich nicht nur als Bakterienkiller, sondern kann auch hervorragend gegen Viren eingesetzt werden und auf rein biophysikalischem Weg Grippeerreger unschädlich machen – etwas, das zuvor noch für unmöglich gehalten wurde.

Das Geheimnis der Zistrose scheint in ihrem ungewöhnlich hohen Gehalt an Polyphenolen zu liegen. Diese Substanzen halten schädliche Oxidationsprozesse in den Zellen auf.

Die Zistrose gilt als anregend, antibakteriell, antioxidativ, antiviral, entzündungshemmend, krebsvorbeugend, menstruationsfördernd, pilzhemmend (fungizid), schleimlösend und tonisierend.

Außerdem soll die Zistrose in der Lage sein, das Immunsystem zu stärken und freie Radikale zu neutralisieren.

Anwendung – Heilwirkung – Rezepte…

