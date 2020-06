Aufwachen! Wir leben in und mit einer großen Lüge

Diese groteske Politik der Angst spaltet unser Land immer weiter.

Virologen, Ärzte, Forscher und Wissenschaftler reden sich den Mund fusselig, dass es nichts gibt, wovor wir uns noch fürchten müssen.

Doch ihre Stimmen verhallen in einem Wald der Zensur. Das ist schon lange keine Demokratie mehr!

.

.

Kaum ein Thema prägt und ängstigt uns so sehr wie das Thema Corona. Widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen verwirren die Menschen.

Was ist wahr? Was sind die Fakten? Was ist Interpretationssache? War das Coronavirus nur ein Fehlalarm? – hier weiter.

Wir leben in und mit einer großen schrecklichen Lüge

Ein Kommentar von Frank Eig, gefunden auf Facebook – Die Alpenschau bedankt sich!

.

Hallo ihr Normaldenkenden,

ich weiß nicht wie es euch geht, doch ich bin dann doch langsam etwas ratlos und desillusioniert.

Ich lese, höre und sehe vieles aus sehr unterschiedlichen Quellen, um mir eine möglichst objektive Meinung bilden zu können. Bereits am 11. März 2020 habe ich für mich begriffen, dass da etwas ganz furchtbar aus dem Ruder laufen wird.

Eingetreten ist es dann jedoch noch schlimmer, als ich mir jemals hätte träumen lassen…

Die Lüge, die wir leben…

Mein latentes Wutpotential ist in letzten Wochen drastisch gestiegen. Ich beginne Maskenträger regelrecht zu hassen, weil diese bemitleidenswerten Menschen – meiner Meinung nach – aufgehört haben, eigenständig zu denken.

Die Angsthasen unter uns, die mit ihren Zwangsmasken hinter dem Steuer ihrer Autos sitzen und diese Dinger sogar tragen, wenn sie spazieren gehen. Ich ertrage es einfach nicht mehr.

.

.

Frei nach dem Motto: “Es kann nicht sein, was nicht sein darf” werden viele Beiträge der Alpenschau von Google und den sozialen Medien zensiert und unseren Lesern nicht mehr angezeigt. Alle Beiträge können jedoch auf Telegram uneingeschränkt und ohne Zensur gelesen werden.

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Unsere Presse lässt sich von einem System manipulieren, das nichts Gutes mit uns im Sinn hat.

Und es sind so viele, die diesen dummen und lächerlichen Mist ohne zu protestieren und ohne auch nur irgendwas zu hinterfragen einfach glauben. Sie interessieren sich einen Dreck für die Wahrheit. Wie will man in so einem Land und mit solchen Mitmenschen noch leben wollen?

Ich prangere unsere Staatsmedien an, die uns Tag für Tag für dumm verkaufen und uns mit einer Selbstverständlichkeit belügen, dass es kaum noch auszuhalten ist. Wo bitte sind die Grundwerte unseres Landes geblieben. Gibt es denn für unsere Medienvertreter keinen Anstand, keine Wahrheitsliebe und keinen Wahrheitsanspruch mehr.

Die Wahrheit schreit uns doch fast schon ins Gesicht, dass wir Corona überstanden haben. Wie kann es da noch Leugner geben, die tatsächlich noch glauben, dass wir uns mitten in einer Pandemie befinden? Die Politik hat sich fast die gesamte Presse einverleibt und sie zu einem staatskonformen Spielball gemacht.

Ich kann nur sagen: Geht raus an die frische Luft und atmet mal wieder tief durch, dass Sauerstoff in eure Gehirne kommt!

Dafür muss man nicht einmal besonders mutig sein. Das geht ganz leicht!

.

Macht die Augen auf! Blickt der Wahrheit ins Gesicht

und befreit euch aus der Lüge, die wir leben!

Auch verabscheue ich die regierende Politik, die uns für dumm verkauft, die gar nicht will, dass über die Wahrheit gesprochen wird, ja, die die Wahrheit im Keim erstickt, indem sie alles Kritische löscht, denunziert und ins lächerliche zieht.

Ich schäme mich inzwischen regelrecht für dieses Land und dafür, ein Bürger dieses Landes sein zu müssen. Ich schäme mich für Frau Merkel, die stoisch mit ihrem kleinen Coronafähnchen wedelt.

Ich schäme mich für einen Herrn Spahn, der sich in seinen Lügen suhlt, wie ein glückliches Schwein im Schlamm. Ich schäme mich für einen Herrn Drosten, der uns mit scheinbar gewürfelten Fallzahlen eine Bedrohlichkeit suggeriert, die es nicht gibt!

Hört endlich auf mit diesem dummen Quatsch! Sagt endlich die Wahrheit und informiert uns wahrheitsgemäß über den tatsächlichen Ist-Stand.

Menschen dürfen Fehler machen, das ist normal, doch Menschen sollten auch einsehen, wenn sie einen Fehler gemacht haben, diesen Fehler sich und den anderen einzugestehen.

.

.

Und was macht ihr in Berlin? Ihr türmt Fehler auf Fehler und denkt, dass ihr damit durchkommt?

Ihr habt inzwischen so viele Menschenleben auf dem Gewissen, dass euch keiner mehr verzeihen wird.

Ihr werdet zur Rechenschaft gezogen werden. Und wenn nicht heute, dann vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn die ganze Tragweite eures verlogenen Handelns an Licht gekommen ist. Und die Wahrheit wird ans Licht kommen, da bin ich mir sicher.

Ihr habt Menschenleben geopfert, um euer Lügengebilde aufrecht zu erhalten. Ihr macht gesunde Kinder krank. Ihr lasst Menschen sterben, die dringend auf eine OP werten. Ihr lasst alte Menschen vor Einsamkeit sterben. Ihr macht, dass die Arbeitslosenzahlen in die Höhe schießen.

Ihr zerstört mit euren Lügen Existenzen. Ihr entzweit Menschen. Ihr macht in wenigen Monaten ein ganzes Land kaputt und werft mit unseren Steuergeldern rum, als wäre es Konfetti. Ja sagt mal, seid ihr eigentlich noch ganz dicht???

Ihr seid momentan das einzige Virus, das man bekämpfen müsste!

Ihr sitzt, fern ab der Wirklichkeit in euren Sesseln und baut einen Mist nach dem anderen.

.

.

Seht ihr nicht, dass die Menschen gar keine Lust mehr haben, wieder Essen oder Einkaufen zu gehen?

Merkt ihr nicht, dass uns diese Lappen vor unseren Gesichtern in unserem „Sein“ so sehr einschränken, dass wir gar nicht mehr in Kino, Theater oder sonst einer Veranstaltung wollen?

Also verkauft uns diesen Rotz nicht noch länger und macht endlich was wir von euch erwarten, nämlich eine gute, soziale und bürgernahe Politik. Diese riesigen Mengen an Geld sind doch inzwischen nur noch fiktiv. Dieses Geld existiert doch gar nicht. Wie abgehoben seid ich eigentlich?

Ihr denkt: „Ach, wir brauchen Geld, na dann drucken wir eben welches…“

Schön, dass das bei euch Chaoten funktionieren mag, bei uns Bürgern geht das leider nicht!!!

Tretet bitte geschlossen zurück, wir ertragen es nicht mehr, von einer Horde Wahnsinniger regiert zu werden.

Danke!

Zum Abschluss noch eine Hinweis:

An alle, die hier gegen meine freie Meinung sind oder andere Ansichten vertreten und für wahr halten.

Dies sind meine ganz eigenen individuellen und subjektiven Gedanken. Manche mögen wahr sein und manche vielleicht überzogen, doch es sind meine Empfindungen. Es ist das, was ich gerade wahrnehme. Es ist die Summe meiner Eindrücke, die mir dieses Land mit seinen Menschen und seiner Politik vermittelt.

Ihr dürft gerne eine komplett andere Meinung haben. Ihr könnt sie posten und kundtun, denn das nennt man Demokratie. Also, verlangt keine Erklärungen oder Beweise von mir.

Es sind meine ganz und gar freien Gedanken, die ich hier einfach mal zu Papier gebracht habe und die für keinen von euch bindend sind. Danke.

Gerne kann dieser Beitrag geteilt werden, damit er so viele Menschen wie möglich erreicht!

Ohne Zensur und Löschungen!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren!

https://t.me/alpenschau_aktuell

Warum glauben wir etwas? Weil alle anderen es auch glauben? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden dank der Gesetzgebung des Kodex der Weltgesundheitsorganisation von multinationalen Konzernen unterdrückt. Hier weiter.

Widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen verwirren die Menschen. Was ist wahr? Was sind die Fakten? Was ist Interpretationssache? War das Coronavirus nur ein Fehlalarm? – hier weiter.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Wie viel Unvernunft steckt im Glauben an die menschliche Vernunft? Weshalb googeln wir täglich nach Stars und Sternchen, aber nicht danach, wie uns das Google-Imperium manipuliert? Warum dürfen uns globale Food-Fabrikanten ungestraft vergiften? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Hier die verblüffenden Antworten.

Sklavenplanet Erde: Es ist Zeit, aufzuwachen! hier weiter >>>

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan – hier weiter.

Vielen CBD-Händlern wurde von den Landratsämtern bereits der Verkauf von CBD-Öl verboten und immer mehr Anbieter mussten CBD-Öl bereits aus ihrem Verkaufsprogramm nehmen. Und das obwohl wissenschaftliche Studien die positiven Effekte von Cannabidiol auf zahlreiche Krankheitsbilder längst bestätigt haben.

Sorgen Sie vor und legen Sie sich noch rechtzeitig einen Vorrat an! CBD-Öl nur noch hier erhältlich >>>.

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

In der Buchreihe: “Impfen Die Fakten”, geht Wolfram Klingele akribisch und gründlich auf die bekannten Infektionskrankheiten und Impfungen ein. Klingeles langjährige, tiefgehende Recherchen bringen wenig bekannte Fakten ans Licht. Alle wichtigen Aussagen sind mit genauen Quellenangaben versehen und beruhen meist auf den Daten offizieller Ämter und offizieller Studien – hier weiter.

Die neuste Codex Humanus Auflage ist erschienen und beinhaltet erstmals die beiden Substanzen DMSO & MMS die in Studien den Coronavirus inaktivieren konnten. Gesamt 3000 Seiten geballtes Fachwissen – Brandneu und im Sonderangebot – Jetzt für € 99,90 statt 299,90!

.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die erfolgreichsten Therapien aus kommerziellen Gründen schlicht verschwiegen werden, seitdem die mächtige Lobby sämtliche Krankheiten zum Politikum erklärt hat – hier weiter.

In diesem umfassenden Buch zur Krisenvorsorge instruiert Walter Dold die Leser nüchtern und ohne jegliche Verschwörungstheorien, wie sie sich rundum auf kleinere und größere Katastrophen vorbereiten können – Hier weiter.

Viele fragen sich, wann Corona denn „vorbei sein wird” und wann in die Welt nach Corona die Normalität zurückkehrt. Die Antwort: Niemals. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Die Welt wie wir sie kennen, löst sich gerade auf. Doch dahinter fügt sich eine neue Welt zusammen, deren Formung wir zumindest erahnen können – hier weiterlesen.

Krisen haben etwas Beunruhigendes, oft werfen sie uns aus der Bahn. Was in einem Moment noch in Ordnung war, ist schon im nächsten vollkommen in Frage gestellt. Wir haben jetzt, die Chance sowohl unser Leben, als auch unsere Einstellung neu zu überdenken – hier weiter.

Unsere Welt befindet sich am Rande des Abgrunds: Glaubenskrise, Untergang des Abendlandes, moralischer Relativismus und entfesselter Kapitalismus. Im Bewusstsein der Tragweite der aktuellen Krise zeigt Kardinal Robert Sarah auf, dass es möglich ist, einer höllischen Welt ohne Hoffnung zu entrinnen – hier weiter.

Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument, und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht. Angst führt zu einer massiven Verengung des Aufmerksamkeitsfeldes und des Denkens; eine kollektive Angsterzeugung lässt sich daher nutzen, um je nach Bedarf der machtausübenden Vorgänge für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen.

Wie Sie und die Masse manipuliert werden können, zeigt Prof. Dr. Rainer Mausfeld in “Angst und Macht“ – hier weiter.

Einige der dreistesten Beispiele für Desinformation. Um die öffentliche Meinung in die gewünschte Richtung zu beeinflussen, werden wichtige Informationen weggelassen, Dinge verdreht, Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen und notfalls auch dreist gelogen – hier weiter.

Der Naturheilarzt Dr. Karl Probst ist für seine alternativen Heilmethoden bekannt und zeigt uns eine völlig neue Sichtweise auf das Corona-Virus. In Zeiten von Corona macht uns Dr. Probst klar, dass unsere Geisteshaltung einer Korrektur bedarf, auch wenn dies nicht angenehm für uns ist – hier weiterlesen >>>.

Die Homöopathie hat sich in Deutschland als die beliebteste Alternative zur Schulmedizin etabliert. Sehr wirksam und dabei frei von herkömmlichen Nebenwirkungen sind die preiswerten Globuli besonders geeignet zur Selbstmedikation. Der clevere Ratgeber für fast alle Lebenslagen – hier weiter.

Wer auf Medikamente angewiesen ist, dem läuft oft bereits bei der Lektüre des Beipackzettels ein kalter Schauer über den Rücken: Nebenwirkungen können die Lebensqualität der Betroffenen erheblich einschränken. Kleine, aber gezielte Änderungen in der Lebensführung und der Ernährung können zusammen mit bewährten Heilkräutern die Nebenwirkungen von Medikamenten spürbar lindern – hier weiter.

Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf.

Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich.

Wir müssen unsere Geschichte kennen – und zwar die wahre Geschichte – hier weiter >>>.

Ein Insider enthüllt, welche höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt werden, die uns alle versklaven und auf wie viele Menschen die Weltbevölkerung von der Elite reduziert werden soll. Sie glauben, Sie wüssten als aufgewachter “Bürger” tatsächlich bereits über alles Bescheid? Dann werden Sie spätestens hier eines Besseren belehrt! >>> hier weiterlesen >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...