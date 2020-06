Quarantäne, Masken, Strand-Zeit-Begrenzung – Wer Sommerurlaub am Meer machen will, wird nicht unbeschwert und ohne Einschränkungen die Urlaubstage genießen können.

Abstandsregeln und Maskenpflicht machen auch vor Touristen keinen Halt, auch wenn die Reisewarnung für 31 europäische Länder am 15. Juni aufgehoben wird.

Wir geben einen Überblick über fünf der beliebtesten Reiseziele der Deutschen und erklären, welche Regeln für einen Urlaub dort zu beachten sind.

.

.

Sommerurlaub am Meer: Was man in 5 beliebten Urlaubsregionen beachten muss

Die Hoffnung auf den Sommerurlaub ins Ausland wächst. Denn mit dem Start der neuen Woche, ab dem 15. Juni, wird die weltweite Reisewarnung aufgehoben.

Dann gilt die Reisewarnung für 29 europäische Länder nicht mehr. Ob damit unbeschwertes Reisen ins Ausland wieder möglich sein wird, hängt aber auch von den länderspezifischen Regelungen ab.

Zudem sollen individuelle Reisehinweise die allgemeine Reisewarnung ersetzen.

Italien: Seit 3. Juni offen – Auch Österreich öffnet die Grenzen zu Italien

Es ist eines der in Europa am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Länder und das Sehnsuchts-Land der Deutschen schlechthin: Bella-Italia!

Jetzt sind die Grenzen wieder offen und so mancher träumt von einer Reise in den Süden. Wie geht la dolce vita in Corona-Zeiten?

.

Bildquelle: imago images/Robert Poorten

.

In Italien herrscht nach rund drei Monaten mit Corona-Beschränkungen wieder weitgehende Reisefreiheit. Das Land öffnete die Grenzen am 3. Juni auch für Urlauber aus den anderen 26 EU-Ländern sowie weiteren Staaten wie Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. Eine Virus-Quarantäne von zwei Wochen wird von ihnen nicht mehr verlangt.

An Flughäfen, Bahnhöfen, in Museen und an vielen anderen öffentlichen Orten müssen Reisende damit rechnen, dass mit einem Scanner Fieber gemessen wird. Überall gelten strenge Abstands- und Hygienevorschriften, etwa am Strand, im Restaurant und in Hotels.

Strandbesuche nur mit Anmeldung, Masken und Einweghandschuhe in Geschäften

Für öffentliche Strandbäder müssen Gäste sich vorher anmelden, sonst dürfen sie dort nicht verweilen. An privaten Stränden von Hotels und Campingplätzen können andere Regeln gelten. Überall müssen Badegäste aber darauf achten, genügend Abstand zum Nachbarn einzuhalten.

Generell gilt die Regel: Pro Sonnenschirm mindestens zehn Quadratmeter Platz.

An öffentlichen Orten wie Supermärkten, Geschäften und Museen besteht zudem Maskenpflicht, teilweise auch Einweghandschuhpflicht. Masken müssen Sie dabei selbst mitbringen, Handschuhe werden, wo vorgeschrieben, vom Betreiber gestellt.

Bildquelle: Ersteller: Álex Zea | Urheber: dpa

.

2. Spanien: Langsame und schrittweise Öffnung ab Mitte Juni

Ab dem 15. Juni dürfen im Rahmen eines Pilotprojekts circa 6000 deutsche Urlauber wieder nach Mallorca und auf andere Balearen-Inseln reisen. Das jedenfalls berichteten spanische Medien wie „El País“. Damit öffnet die Lieblingsinsel der Deutschen noch vor dem Rest des Landes seine Pforten, das erst ab 1. Juli wieder vorsichtig ausländische Besucher empfangen will.

Für die Behörden gilt aber weiterhin „Safety first“. Man werde garantieren, dass weder die Touristen noch die Bürger des Landes Risiken eingehen werden, beteuerte Ministerpräsident Pedro Sánchez.

Strenge Hygiene- und Sicherheitsregeln

Für Spanien-Urlauber werden voraussichtlich strenge Regeln gelten: So könnten an Stränden Plexiglasscheiben aufgebaut werden, in jedem Fall müssen Badegäste auch hier einen Mindestabstand zueinander wahren.

Sogar Maximal-Verweildauern an den Stränden könnten eine Möglichkeit sein, wie die „Tagesschau“ berichtet. In allen öffentlichen Bereichen herrscht wie in den meisten europäischen Ländern auch in Spanien Maskenpflicht.

.

.

3. Griechenland: Einreise ab 15. Juni ohne Quarantänepflicht

Athen hat angekündigt, dass Reisende aus 29 Staaten ab 15. Juni ohne Quarantänepflicht nach Griechenland reisen können, darunter auch Deutschland. Erst dann sollen auch wieder Fähren verkehren dürfen. Am 1. Juli soll erneut die Lage in anderen Staaten geprüft werden; dann könnten weitere hinzukommen.

Zunächst soll es Flüge aus dem Ausland nur nach Athen und Thessaloniki geben. Ab dem 1. Juli sollen auch alle Regionalflughäfen für Flüge aus dem Ausland geöffnet werden. Eine Corona-Kontrolle werde es „zu statistischen Zwecken“ stichprobenartig an den griechischen Flughäfen nach Landung aus dem Ausland geben, teilte Athen mit.

Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln

Auch in Griechenland müssen Touristen sich an die geltenden Hygienevorschriften halten. So ist beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht, in Geschäften und Restaurants „dringend empfohlen“.

Auch Abstandsregeln müssen Besucher überall einhalten. An Privatstränden beispielsweise sind maximal 40 Personen pro 1000 Quadratmeter erlaubt und ein

Mindestabstand von vier Metern zwischen den Sonnenschirmen ist obligatorisch.

4. Türkei: Öffnung für den Tourismus voraussichtlich ab Mitte Juni

Noch nicht entschieden hat die Bundesregierung, wie sie mit den Ländern außerhalb der EU umgehen will. Vor allem die Türkei, eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen, hofft auf Touristen aus der Bundesrepublik – und das möglichst ab Mitte Juni.

Dafür bereitet das Land Flughäfen, Hotels und andere Orte vor. An Stränden werden offiziellen Richtlinien folgend beispielsweise Liegeplätze mit Sicherheitsabstand eingerichtet, an Pools sollen Handtücher abgepackt übergeben werden.

Die Regierung hat auch ein „Programm für sicheren Tourismus“ entwickelt, an dem sich Gastronomen und Hotels freiwillig beteiligen und so bei Urlaubern um Vertrauen werben. Auch deutsche Firmen wie der TÜV Süd stellen nun Inspektoren, die die Unternehmen regelmäßig überprüfen werden.

Turkish Airlines will ab 10. Juni wieder international fliegen

Die halbstaatliche Fluglinie Turkish Airlines, die ab dem 10. Juni wieder international fliegen will, gab bekannt, dass sie auf ihren Flügen nun sogenannte Hygiene-Experten einsetzen wird. Sie sollen zum Beispiel dafür sorgen, dass sich vor den Toiletten keine Schlangen bilden oder dass die Passagiere alle auf einmal während der Essensausgabe ihre Masken abnehmen.

An Flughäfen, aber auch in Hotels werden Wärmebildkameras eingesetzt, um feststellen zu können, ob Menschen Fieber haben. Ohne Maske dürfen Reisende aber gar nicht erst in die Terminals. Denn das Tragen von Schutzmasken ist auch in der Türkei im öffentlichen Raum obligatorisch:

Urlauber wie Einheimische müssen sie auf Marktplätzen, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln aufsetzen, in einigen Städten und Gegenden auch überall im öffentlichen Raum.

Auch Abstandsregeln müssen Sie in der Türkei einhalten – mit drei Schritten Abstand sind diese aber im europäischen Vergleich eher gering.

5. Niederlande: Tourismus fährt allmählich wieder hoch

Der Holland-Urlaub wird wieder möglich – aber sicher nicht ohne Einschränkungen. Und Planung ist alles. „Bitte kommen Sie nicht einfach auf gut Glück“, mahnte unlängst Ministerpräsident Mark Rutte.

Stufenweise öffnen Bungalowparks ihre Tore und es werden auch wieder Ferienwohnungen vermietet. Ab dem 1. Juli sollen dann alle Campingplätze und Ferienparks wieder ganz geöffnet werden. Bisher galt das nur eingeschränkt.

So mussten etwa auf Campingplätzen Duschen und WCs geschlossen bleiben. Die sanitären Einrichtungen werden ab 1. Juli auch an Stränden und in Naturparks wieder geöffnet.

Schon seit 1. Juni empfangen die Museen wieder Besucher – vorausgesetzt, sie melden sich vorher online an. Auch Restaurants, Cafés, Strandpavillons und Kneipen dürfen wieder jeweils maximal 30 Gäste bewirten – allerdings auch nur für die, die reserviert haben.

Ab Juli sind dann bis zu 100 Gäste erlaubt.

In den Niederlanden müssen die Menschen derzeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten und in öffentlichen Verkehrsmitteln herrscht Maskenpflicht für alle ab 13 Jahren.

.

.

Urlaub in Portugal: Land öffnet Grenzen am 15. Juni 2020

Wer in der zweiten Juni-Hälfte Urlaub hat oder einen Wochenendtrip plant und unbedingt auf die iberische Halbinsel möchte, der kann nach Portugal reisen.

Das Land will nämlich schon am 15. Juni seine Grenzen für den ausländischen Tourismus öffnen.

Dank einer frühen Reaktion und strikter Maßnahmen war das Land am Atlantik viel weniger von Covid-19 betroffen als etwa Spanien.

Grundsätzlich gilt: “Das Infektionsrisiko auf einer Urlaubsreise wird nie gleich null sein”, betont der Reisemediziner Prof. Tomas Jelinek.

“Wer zu 100 Prozent kein Risiko eingehen will, muss sich zuhause einsperren.”

*****

Die Alpenschau wünscht allen Lesern einen entspannten und “gesunden” Urlaub!

Frei nach dem Motto: “Es kann nicht sein, was nicht sein darf” werden viele Beiträge der Alpenschau von Google und den sozialen Medien zensiert und unseren Lesern nicht mehr angezeigt. Alle Beiträge können jedoch auf Telegram uneingeschränkt und ohne Zensur gelesen werden.

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Vielen CBD-Händlern wurde von den Landratsämtern bereits der Verkauf von CBD-Öl verboten und immer mehr Anbieter mussten CBD-Öl bereits aus ihrem Verkaufsprogramm nehmen. Und das obwohl wissenschaftliche Studien die positiven Effekte von Cannabidiol auf zahlreiche Krankheitsbilder längst bestätigt haben.

Sorgen Sie vor und legen Sie sich noch rechtzeitig einen Vorrat an! CBD-Öl nur noch hier erhältlich >>>.

Die Zirbe ist die Königin der Alpen. Das duftende Holz der Zirbe wird auch als Lichtholz bezeichnet und hat aufgrund der gespeicherten Sonnenenergie positive Eigenschaften für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Gesund mit der Kraft der Zirbe >>>

Widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen verwirren die Menschen. Was ist wahr? Was sind die Fakten? Was ist Interpretationssache? War das Coronavirus nur ein Fehlalarm? Das neue Buch von Sucharit Bhakdi jetzt vorbestellen, da es es sehr schnell vergriffen sein wird!- hier weiter.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Die erfahrene Südtiroler Heilerin Bernadette Schwienbacher zeigt, wie 12 Kräuter für ganzheitliches Wohlbefinden sorgen: Mit vielen erprobten Atem-, Mental- und Körperübungen, Anregungen für einen gesunden Biorhythmus und vor allem mit Tees, Elixieren, Rezepten und Bädern aus der Kräuterkunde. Hier weiter >>>

Millionen von Menschen kennen das Gefühl von Abgeschlagenheit und mentaler Erschöpfung, leiden an Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit, depressiven Verstimmungen oder Angststörungen.

Wie wir uns ernähren müssen, um seelisch gesund und glücklich zu sein >>> hier weiter >>>.

Dieses richtungsweisende Buch, das in seinem Bereich führend ist, zeigt uns, wie wir unsere Gesundheit durch eine positive innere Einstellung, einen gesunden Lebensstil, eine gesunde Ernährung und Ergänzungsmittel stärken können, und gibt uns viele praktische Ratschläge.

Für alle, die ihre Gesundheit verbessern wollen >>>.

Hier findest du eine Fülle von «Immun-Kicks» Tipps, die deine Abwehrkräfte und dein Immunsystem stärken, um Krankheitserreger abzuwehren und gesund zu bleiben – hier weiter.

Bakterielle Infektionen sind auf dem Vormarsch und pharmazeutische Antibiotika sind immer weniger in der Lage, sie zu stoppen. Heilkräuter sind die bessere Abwehrstrategie gegen resistente Infektionen und können Leben retten, wenn konventionelle Antibiotika nicht mehr wirken – Alternative pflanzliche Antibiotika selbst herstellen >>>.

Der Vagusnerv steuert nahezu alle Organe im Körper. Über ihn laufen die Signale vom Gehirn zu allen wichtigen Organen und Muskeln und auch wieder zurück zum Gehirn. Somit steuert und beeinflusst er eine große Bandbreite an Körperfunktionen. Der Vagusnerv ist der Schlüsselnerv für die Balance von Körper, Geist und Seele, so dass viele körperliche und seelische Beschwerden beseitigt werden können.

So aktivierst du deinen Vagusnerv >>>.

Mit der Kraft der Gedanken können wir sogar schwere Krankheiten besiegen oder hoffnungslose medizinische Prognosen – wie bei manchen Krebsformen – umdrehen!

Zünden wir den Turbo zur Selbstheilung >>>.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung!

Informieren Sie sich hier >>>.

In der Buchreihe: “Impfen Die Fakten”, geht Wolfram Klingele akribisch und gründlich auf die bekannten Infektionskrankheiten und Impfungen ein. Klingeles langjährige, tiefgehende Recherchen bringen wenig bekannte Fakten ans Licht. Alle wichtigen Aussagen sind mit genauen Quellenangaben versehen und beruhen meist auf den Daten offizieller Ämter und offizieller Studien – hier weiter.

“Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen! Meine Heilkräuter und meine Rezeptvorschläge haben schon vielen Menschen in verzweifelten Situationen geholfen, bei leichteren Beschwerden wie auch bei schweren Erkrankungen. Möge dieses Buch allen, für die ich es geschrieben habe, Trost und Hoffnung bringen!” Maria Treben – Bewährte Heilkräuter-Rezepte von Maria Treben >>>.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch.

Die besten natürlichen Antibiotika finden Sie hier >>>.

Immer wieder führen diese zu Resistenzen oder Unverträglichkeiten. Häufig können Sie darauf verzichten und beginnende Krankheiten mit pflanzlichen Antibiotika behandeln. Kräuter und Gewürze werden meist ohne Nebenwirkungen vertragen und stärken durch ihre Vitalstoffe das Immunsystem – hier weiter.

Der einfachste Weg, gesund zu werden und es zu bleiben! Man führt zweimal pro Tag eine Folge von vier Handpositionen aus, was gerade mal sechs Minuten dauert – das schafft jeder. Und die Ergebnisse sind einfach überwältigend! Hier weiter >>>

…Und du wirst überrascht sein! Die Zitrone hat eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen zu bieten. Und auch du kannst von diesen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst.

5 gesundheitliche Vorteile während du schläfst, bringen dich zum Staunen! – Hier weiterlesen!

>>> hier weiter >>>

Magnesiumchlorid wird vom Körper gut aufgenommen und ist eine praktische und günstige Quelle für eine ausreichende Magnesiumversorgung… >>> hier weiter >>>

Der ursprünglich für das amerikanische Militär entwickelte Wasserfilter ist jetzt auch für Globetrotter, Wanderer und für die Krisenvorsorge erhältlich. Dieser Pump-Filter ist schnell und einfach zu verwenden und schützt zudem vor Viren – hier weiter.

Allergien, Darmerkrankungen, Migräne oder Borreliose – viele chronische Gesundheitsstörungen werden von Parasiten verursacht. Solange dieser Zusammenhang nicht durchschaut wird, sind die Heilungsaussichten schlecht – hier weiter.

Ohne Sonne kommt es zu einem Mangel an Vitamin D, das für die Regulation zahlreicher Prozesse in vielen Körperzellen benötigt wird. Das “Sonnenhormon” Vitamin D senkt das Krebsrisiko, verhindert hohen Blutdruck, schützt vor Diabetes, kräftigt die Muskulatur und fördert das Immunsystem – hier weiter.

.

Vitamin K2 in Kombination mit D3 stärkt unsere Gesamtgesundheit…

>>> hier weiter >>>

Die neuste Codex Humanus Auflage ist erschienen und beinhaltet erstmals die beiden Substanzen DMSO & MMS die in Studien den Coronavirus inaktivieren konnten. Gesamt 3000 Seiten geballtes Fachwissen – Brandneu und im Sonderangebot – Jetzt für € 99,90 statt 299,90!

.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die erfolgreichsten Therapien aus kommerziellen Gründen schlicht verschwiegen werden, seitdem die mächtige Lobby sämtliche Krankheiten zum Politikum erklärt hat – hier weiter.

Ein Wegbegleiter – Schätze aus der Praxis eines Naturheilarztes – Hier plaudert Dr. Karl J. Probst, vereinfacht ausgedrückt, nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem “Schatzkästchen” hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf dem Gebiet der “Natürlichen Heilweisen” und ebenso durch unermüdlichen Forschens ein Wissen angehäuft, welches seinesgleichen sucht – Hier weiter >>>.



Liposomales Vitamin C kommt verlustfrei genau dort an, wo es am effektivsten wirken kann: in der menschlichen Zelle. Liposomales Vitamin C und seine wundervollen Vorteile für unsere Gesundheit – hier weiter.

Der Weg zur Heilung ist möglich, man muss nur bereit sein ihn zu gehen. Wenn Sie erkennen was Sie krank gemacht hat und wie Sie gesund werden können, indem Sie die richtige Therapie finden, erfahren Sie hier >>>.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Anwendung und Wirkung >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...