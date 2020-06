US-WAHL 2020: Donald Trump fürchtet ein historisches Debakel — und greift zu drastischen Maßnahmen

Fünf Monate vor der Präsidenten-Wahl sieht es für Donald Trump nicht gut aus und es droht bei der US-Wahl 2020 ein historisches Debakel.

Noch hat Trump genügend Zeit. Noch hat er auch eine üppig gefüllte Kriegskasse, motivierte Fußsoldaten und praktisch keine parteiinternen Gegner.

Die Schlacht ums Weiße Haus ist noch nicht geschlagen, dennoch sind die Prognosen für seine Wiederwahl mehr als düster.

Lesen Sie Donald Trumps noch nie zuvor veröffentlichte private Gedanken über viele der führenden Politiker der Welt. Dieses Buch basiert auf originären und primären Quellen und macht es damit zu einem wertvollen Zeugnis der Zeitgeschichte – hier weiter.

US-WAHL 2020: Schlechte Umfragewerte für Donald Trump

Die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2020 ist für den 3. November 2020 vorgesehen.

Es ist die 59. Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Zugleich wird der Vizepräsident gewählt. Durch die sich bei dieser Wahl ergebenden Mehrheiten in den Bundesstaaten werden die Wahlleute des Electoral College bestimmt, die im Dezember 2020 den Präsidenten und Vizepräsidenten wählen. (Quelle: Wikipedia)

Es ist gar nicht so abwegig, dass Donald Trump am 3. November bei der US-Wahl 2020 aus dem Amt gefegt wird. Der US-Präsident befürchtet, dass er nicht nur in Staaten verliert, die er 2016 knapp gewonnen hat, sondern auch in Staaten, die er vor knapp vier Jahren triumphal erobert hat.

Auch könnte aus der Mehrheit im Wahlmännerkollegium eine bescheidene Minderheit werden, die nur noch aus Wahlmännern aus bevölkerungsarmen und erzkonservativen Staaten im Süden und Westen des Landes besteht.

In öffentlich zugänglichen Umfragen zieht Demokrat Joe Biden an Trump vorbei und zeigen Trumps schärfsten Herausforderer laut US-Umfragenaggregator „RealClearPolitics“ mit durchschnittlich sieben Prozentpunkten vorn. Der Unterschied ist vor allem in den vergangenen beiden Wochen durch die Unruhen deutlich gewachsen.

.

.

In Staaten, die Trump gewinnen muss, liegt Biden zudem praktisch gleichauf. Dazu zählt etwa das traditionell republikanische Texas. In anderen Staaten, die wiederum Biden unbedingt für eine Mehrheit benötigt, liegt Trump sogar hinten und das teils deutlich.

Dazu gehören Michigan und Wisconsin im industriellen Herz des Landes sowie das ewig unentschiedene Florida. In diesen Staaten gewann der Präsident 2016 jeweils nur mit hauchdünnem Vorsprung.

Auch den Bundesstaat North Carolina an der Ostküste konnten die Demokraten in den vergangenen 40 Jahren nur einmal für sich entscheiden lassen: zu Hochzeiten Barack Obamas, im Jahr 2008.

Noch mehr aber treiben Trump jetzt Umfragen um, die sein eigenes Wahlkampfteam erhebt, wie die „New York Times“ berichtet. Die zeigen:

Selbst in Staaten wie Ohio und Iowa, die Trump den Demokraten 2016 mit erstaunlicher Leichtigkeit entriss, hat der Chef des Weißen Hauses nun Probleme. Trump macht sich um die beiden Staaten derart große Sorgen, dass er nun zu drastischen Maßnahmen greift.

Das Team des US-Präsidenten hat begonnen, Millionen in die eigentlich sicher geglaubten Staaten zu pumpen. Es verfolgt vor allem zwei Ziele:

Trumps vermeintliche Erfolge — zum Beispiel im Kampf gegen Corona — hervorzuheben und — das ist noch wichtiger — Herausforderer Biden zu diskreditieren.

US-WAHL 2020: Bidens Werte sind schlecht – Trumps Werte sind schlechter

Schon 2016 attackierte der durchweg unpopuläre Präsidentschaftskandidat der Republikaner seine damalige Mitbewerberin Hillary Clinton so lange, bis ihre Beliebtheitswerte kaum mehr besser waren als seine.

Auch diesmal scheinen die republikanischen Dauerangriffe Wirkung zu zeigen. Bidens Beliebtheitswerte sind in den vergangenen Monaten merklich gesunken. Sahen ihn nach einer Washington-Post-ABC-Umfrage im Herbst 2019 noch 53 Prozent der befragten US-Wähler positiv, sind es jetzt 46 Prozent. 48 Prozent haben einen negativen Eindruck von Barack Obamas Ex-Vizepräsidenten.

Trumps Werte sind allerdings noch schlechter. Eine klare Mehrheit von 55 Prozent sieht den Präsidenten in derselben Umfrage negativ, 42 Prozent sehen ihn positiv. Entsprechend alarmiert scheint Trumps Lager.

„Es gibt keine klare Strategie, was Kommunikation betrifft“, sagte Robert Stutzman, ein republikanischer Wahlkampfstratege, der „New York Times“. Stattdessen falle der US-Präsident auf Botschaften zurück, die vor allem auf eine Gruppe ausgerichtet seien: seine Basis.

Eine andere wichtige und traditionell republikanische Wählerschicht droht der Präsident dabei zunehmend zu entfremden: weiße Frauen, die am Rande der US-Metropolregionen wohnen.

Sie verhalfen den Demokraten schon bei den Zwischenwahlen 2018 zu wichtigen Siegen.

.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan! – hier weiter.

US-WAHL 2020: Corona und Unruhen könnten Trump den Wahlsieg kosten

Tatsächlich nutzte Trump die Corona-Krise nicht wie andere Staats- und Regierungschefs, um Gräben zuzuschütten und die Nation zu einen. Stattdessen gab er den Großteil der Verantwortung an die Bundesstaaten ab und attackierte ihm unliebsame, demokratische Gouverneure aus der Ferne, wenn sie ihm etwa nicht schnell genug lockerten.

Auch nach dem brutalen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten in Minneapolis brachte Trump die aufgebrachte Nation nicht zur Einheit, sondern spaltete in Wort und Tat weiter.

Auf dem Höhepunkt der Krise kündigte er am Montag erst den Einsatz des US-Militärs in Hotspots der Protestbewegung an. Dann ließ er Protestierende vor dem Weißen Haus mit Tränengas und Schlagstöcken vertreiben, um ungestört zu einer nahen, von Demonstranten beschmierten Kirche gehen und mit Bibel in der Hand posieren zu können.

.

.

Während Demokraten Trump Machtmissbrauch vorwarfen, sagte der evangelikale Pastor und Trump-Anhänger Robert Jefress:

„Präsident Trumps Verhalten war absolut korrekt. Indem er dort vor der Kirche stand, hat er nicht nur seine Solidarität mit dieser Kirchengemeinde bezeugt, sondern mit allen Gotteshäusern im Land. Und er hat seine Absicht deutlich gemacht, Kirchen beschützen zu wollen, vor denen, die versuchen, diese zu zerstören.“

Frei nach dem Motto: “Es kann nicht sein, was nicht sein darf” werden viele Beiträge der Alpenschau von Google und den sozialen Medien zensiert und unseren Lesern nicht mehr angezeigt.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.



US-WAHL 2020: Trump fürchtet Carter-Schicksal

Trump weiß um seine kritische Lage.

Laut „Washington Post“ informiert er sich täglich über neue Umfragen. Täglich greift er auf Twitter seinen Konkurrenten Biden an. Und täglich zieht er über seine vermeintlichen Feinde her, über die Demokraten, die Medien, Amtsvorgänger Barack Obama.

Normalerweise wählen die US-Amerikaner ihre Staatsoberhäupter eher selten ab. Seit dem Zweiten Weltkrieg geschah dies lediglich zweimal. Und nur einmal flog der Amtsinhaber im hohen Bogen aus dem Weißen Haus.

Der damalige Präsident Jimmy Carter gewann gegen den Republikaner Ronald Reagan gerade einmal sechs von 50 Bundesstaaten.

Wie Carter will der jetzige Präsident allerdings nicht enden. Schließlich war Carter für Trump zwar ein „netter Mensch“, wie er 2019 urteilte, aber eben auch ein „schrecklicher Präsident.“

Trump ist sich wohl bewusst, worum es für ihn bei der US-Wahl 2020 am 3. November geht.

Eine krachende Abwahl würde seine Präsidentschaft unrühmlich beenden.

Quelle: Andreas Baumer, Politikredakteur bei Buisness-Insider – Die Alpenschau bedankt sich!

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Mit dem Eintopfofen wird jede Gartenparty zu etwas Besonderem! – hier weiter >>>.

Die 77 besten Rezepte für Gulaschkanone, Kessel & Co >>>

5G, WLAN und Mobiltelefone:



Versteckte Gefahren und wie Sie sich schützen können >>>.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

In der Buchreihe: “Impfen Die Fakten”, geht Wolfram Klingele akribisch und gründlich auf die bekannten Infektionskrankheiten und Impfungen ein. Klingeles langjährige, tiefgehende Recherchen bringen wenig bekannte Fakten ans Licht. Alle wichtigen Aussagen sind mit genauen Quellenangaben versehen und beruhen meist auf den Daten offizieller Ämter und offizieller Studien – hier weiter.

Den meisten CBD-Händlern wurde von den Landratsämtern bereits der Verkauf von CBD-Öl verboten und immer mehr Anbieter mussten CBD-Öl bereits aus ihrem Verkaufsprogramm nehmen. Und das obwohl wissenschaftliche Studien die positiven Effekte von Cannabidiol auf zahlreiche Krankheitsbilder längst bestätigt haben. Sorgen Sie vor und legen Sie sich rechtzeitig einen Vorrat an! – CBD-Öl nur noch hier erhältlich >>>.

Einige der dreistesten Beispiele für Desinformation. Um die öffentliche Meinung in die gewünschte Richtung zu beeinflussen, werden wichtige Informationen weggelassen, Dinge verdreht, Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen und notfalls auch dreist gelogen – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – hier weiter >>>.

Der ursprünglich für das amerikanische Militär entwickelte Wasserfilter ist jetzt auch für Globetrotter, Wanderer und für die Krisenvorsorge erhältlich. Dieser Pump-Filter ist schnell und einfach zu verwenden und schützt zudem vor Viren – hier weiter.

Allergien, Darmerkrankungen, Migräne oder Borreliose – viele chronische Gesundheitsstörungen werden von Parasiten verursacht. Solange dieser Zusammenhang nicht durchschaut wird, sind die Heilungsaussichten schlecht – hier weiter.

Ohne Sonne kommt es zu einem Mangel an Vitamin D, das für die Regulation zahlreicher Prozesse in vielen Körperzellen benötigt wird. Das “Sonnenhormon” Vitamin D senkt das Krebsrisiko, verhindert hohen Blutdruck, schützt vor Diabetes, kräftigt die Muskulatur und fördert das Immunsystem – hier weiter.

.

Vitamin K2 in Kombination mit D3 stärkt unsere Gesamtgesundheit…

>>> hier weiter >>>

Die neuste Codex Humanus Auflage ist erschienen und beinhaltet erstmals die beiden Substanzen DMSO & MMS die in Studien den Coronavirus inaktivieren konnten. Gesamt 3000 Seiten geballtes Fachwissen – Brandneu und im Sonderangebot – Jetzt für € 99,90 statt 299,90!

.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die erfolgreichsten Therapien aus kommerziellen Gründen schlicht verschwiegen werden, seitdem die mächtige Lobby sämtliche Krankheiten zum Politikum erklärt hat – hier weiter.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan! – hier weiter.

Brisante Hintergründe und Insiderinfos zu Impfungen, Krebs, Chemtrails, Spionage und Überwachung, zur Entvölkerungsagenda, aber auch zu alternativen Möglichkeiten in allen Bereichen unseres Leben – hier und hier.

Die Fähigkeit dein Gehirn in Zustände des Glücks, Fokus, Kreativität oder Meditation zu versetzen, hört sich an wie Magie, doch ist es letztendlich nichts anderes als Wissenschaft und Technologie. Man nennt das Brainwave Entrainment – hier mehr darüber.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft – Hier weiter >>>.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie

Ein richtiger Blockbuster, was Zellschutz, Wirksamkeit und Energieschub angeht. Es regeneriert die Haut, Falten werden geglättet!

Hier findest du eine Fülle von «Immun-Kicks» Tipps, die deine Abwehrkräfte und dein Immunsystem stärken, um Krankheitserreger abzuwehren und gesund zu bleiben – hier weiter.

Millionen von Menschen kennen das Gefühl von Abgeschlagenheit und mentaler Erschöpfung, leiden an Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit, depressiven Verstimmungen oder Angststörungen.

Wie wir uns ernähren müssen, um seelisch gesund und glücklich zu sein >>> hier weiter >>>.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung!

Informieren Sie sich hier >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...