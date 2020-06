Mondkraft heute 08. Juni 2020 mit Mondkalender – Mond im Steinbock – Mondpause

Die Mondkraft heute ermöglicht mit dem Mond im Steinbock und harmonischer Planetenstellungen einen angenehmen Wochenbeginn. Erledigen wir alles Wichtige vor der Mondpause! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock aufsteigend – Mondpause zum Mond in Wassermann.

Tagesmotto der Mondkraft heute mit Mond im Steinbock

Mit positiver Planeten-Energie kann heute tagsüber viel gelingen. Planen wir jedoch einen gemütlichen Feierabend ohne Stress und Hektik, denn die Mondpause lädt zum Nichtstun ein.

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute beschenkt uns zu Wochenbeginn mit vier harmonische Verbindungen zwischen dem Mond im Steinbock und den Planeten Mars, Neptun, Pluto und Jupiter, die uns bis zur Mondpause zum Mond in Wassermann, die von 20.07 Uhr bis 2.55 Uhr stattfinden wird, begleiten. Da wir uns mit dem Mond im Steinbock noch einmal allen Herausforderungen stellen und auch neue Projekte in Angriff nehmen können, sollten wir die positiven Einflüsse der Planeten gut zu nutzen wissen und bis Abends erledigt haben, bevor uns die Mondpause wieder jeglicher Energie beraubt.

Den ganzen Tag über können wir durch die Mondkraft heute von vorteilhaften Konstellationen profitieren, die uns in alle Lebensbereichen wertvolle Unterstützung bieten können und uns den Weg zu einem Umbruch ebnen, wenn wir alle Chancen wahrnehmen, die sich bieten. Jupiter kann zudem für wahre Glücksmomente sorgen – Lassen wir das Glück nicht vorbei ziehen, sondern packen wir im richtigen Moment zu.

Mit dem erdigen und ernsthaften Mond im Steinbock können wir Schritt für Schritt an alle Dinge herangehen, die wir durch Ausdauer und Disziplin erledigen können. Auch um etwas zu planen oder zu durchdenken ist die Steinbock-Energie durchaus hilfreich.

Jedoch besteht die Neigung dazu, alles was nicht materiell und statusmässig wichtig ist, zu vernachlässigen und gering zu schätzen. Auch müssen wir uns davor hüten, Entscheidungen knallhart zu treffen und auf Biegen und Brechen alle Pläne durchsetzen zu wollen – Denn dann würde vieles schief gehen!

Verbinden wir Herz und Verstand und gehen wir Schritt für Schritt an die Dinge heran – So können wir den Mond im Steinbock vor der kräfteraubenden Monpauses noch einmal effektiv nutzen.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock bis zur Mondpause

Wir starten durch ein Sextil zwischen dem Mond im Steinbock und Mars in Fische voller Energie in den Tag, wobei wir durch die Kombination aus Energie und Emotion viel spontaner handeln können. Das verschafft uns zudem die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen und ein stabiles Auftreten an den Tag zu legen.

Bereits um 10.28 Uhr wirkt dann erneut ein Sextil zwischen dem Mond im Steinbock und Neptun in Fische. Durch intuitives Gespür erahnen wir bei dieser Konstellation günstige Möglichkeiten, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Generell keimen inspirierende Ideen aus unserem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Etwas herausfordernd könnte jedoch eine Konjunktion zwischen Mond und Pluto sein, die zwischen 17 Uhr und 19 Uhr wirksam ist, denn Mond-Pluto-Aspekte können leidenschaftliche bis manipulative Emotionen auslösen, die sehr zerstörerisch sein können. Allerdings sind wir bei dieser Konstellation auch fähig, vollends mit der Vergangenheit abzuschließen und und uns eine ganz neue emotionale Basis zu schaffen.

Wir können diesen Tag jedoch vor der Mondpaus äusserst positiv abschließen, denn eine Konjunktion zwischen Mond und Jupiter beschert uns in der Zeit von 20 Uhr – 22 Uhr ein wunderbares Glückserlebnis!

Mondkraft heute mit Mond im Steinbock



Tierkreiszeichen: Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf



Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute



Körper und Seele im Einklang können viel erledigen, was uns belastet. Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten!

Indem wir die positive Kraft unserer Gedanken nutzen und unsere Lebens- und Ernährungsweise optimieren, behalten wir einen klaren Kopf und können glücklicher, entspannter und voller Energie leben! Ein einfacher und machtvoller Weg, um Geist, Seele und Körper zu heilen…

Heile deine Gedanken >>>.

Mondkalender und Mondkraft heute beim Mond im Steinbock – Mondpause

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Unkraut jäten wird vom Mond heute besonders begünstigt.

Haus und Wohnen – Beim Putzen erhalten wir beim Mond im Steinbock die volle Mondunterstützung. Der Mond hilft zudem beim Staub wischen.

Gesundheit – Der Mondeinfluss ist für eine Leberreinigung perfekt geeignet. Einfach aber effektiv gelingt die Reinigung der Leber mit diesem Rezept >>>.

Fitness – Seelische Spannungen lassen sich mit autogenem Training heute ganz wunderbar lösen.

Schönheit/Wellness – Ein guter Zeitpunkt, um unreine Haut zu behandeln, da das Risiko von Entzündungen jetzt geringer ist. Der Mond hilft auch beim Entfernen unerwünschter Härchen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond im Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Mond im Steinbock ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Tagesverbot – Verzichten Sie den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Auch zuviel Treppensteigen ist den Knien zuliebe eher ungünstig.

Wäsche waschen –Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute beim Mond im Steinbock einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Der Switch Code bietet Dir die Grundlagen, Dein Leben neu zu begreifen und positiv zu verändern. In vier Schritten öffnet sich die Schatzkammer Deines Lebens, und Du hast die Möglichkeit, Dein Leben selbstbestimmter, glücklicher und spannender zu gestalten. Du hast jetzt die Chance, das Geschenk Deines Lebens auszupacken – hier weiter.

