Basische Kraft von Gerstengras: Natürlich Abnehmen – Entsäuern – Entgiften (Gerstengras-Rezepte)

Gerstengras ist durch seine basische Kraft eine natürliche Hilfe bei der Entsäuerung und Entgiftung des Körpers, lässt zudem überflüssige Pfunde purzeln und stärkt das Immunsystem.

Gerstengras hat einen nicht unerheblichen Einfluss auf das körperliche und geistige Wohlbefinden und steigert in hohem Maße die Vitalität.

Der Arzt und Pharmakologe Dr. Yoshihide Hagiwara entdeckte bereits vor Jahrzehnten, dass Gerstengras die höchste Konzentration an Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Bioflavonoide, Enzyme und Chlorophyll enthält.

Nach dem Moto des Hippokrates „Lasst eure Nahrung eure Heilmittel sein” widmete sich Dr. Yoshihide Hagiwara intensiv der Erforschung des Gerstengrases und stellte fest, dass es sehr viel nährstoffreicher ist als andere Blattgemüsesorten oder gar die Körner der Gerste.

Die Inhaltsstoffe von Gerstengraspulver haben wegen ihrer sekundären Pflanzenbegleitstoffe eine höhere Bioverfügbarkeit als reine Mineralstoffprodukte. Das heißt, sie werden besser verstoffwechselt und im Körper in einer höheren Konzentration aufgenommen – hier weiter.

Basische Kraft von Gerstengras:

Natürlich Abnehmen – Entsäuern – Entgiften

Nur allzu oft vernachlässigen wir den basischen Ausgleich in der Ernährung durch Gemüse, Blattsalate, Obst, Kräuter oder Kartoffeln. Die entstehende Übersäuerung führt zu weniger Leistungsfähigkeit, Unwohlsein oder Sodbrennen – Und bei längerer Dauer auch zu einer Veränderung des Grundmilieus in Zellen und Gewebe.

Gerstengras- Kapseln – hier >>>.

Gerstengras kann bei regelmäßiger Einnahme den pH¬Wert im Körper auf natürliche Weise harmonisieren und die Mineralstoffdepots auffüllen.

Gerstengras-Kapseln werden deshalb auch gern begleitend zu Entgiftungskuren und Entsäuerungskuren eingesetzt. Wechsel- und Nebenwirkungen sind keine bekannt, daher gelten sie als gute Therapieergänzung bei Diäten, Milieusanierungen, Übersäuerung und Muskelfehlfunktionen durch Mineralstoffdefizite.

Sogar in der Behandlung eines chronischen Burnout-Syndroms, bei dem häufig Störungen der Mineralstoffverteilung oder des Stoffwechselgeschehens eine Rolle spielen, kann Gerstengras unterstützend wirken.

Dem Proanthocyanidin, einem sekundären Pflanzenstoff, der zu den Antioxidantien gehört, verdankt dem Gerstengras seinen positiven Einfluss auf die Haut. Viele, die über einen längeren Zeitraum Gerstengraskapseln einnehmen, berichten über schönere Haut und von einer positiven Wirkung bei Cellulite sowie auf das Bindegewebe. Dies ist nicht zuletzt auf den entsäuernden Effekt des Gerstengrases zurückzuführen.

Auch Verbesserungen der Hautbilder bei Neurodermitis und Akne wurden beobachtet. Möglicherweise trägt ein gestärktes Darmmilieu dazu bei sowie die enthaltenen Antioxidantien, die eine wichtige Unterstützung für das Immunsystem darstellen und positiven Einfluss auf den Alterungsprozess haben.

Da bei Haarausfall in den meisten Fällen ein Mineralstoffmangel vorliegt, können auch Haare und Nägel profitieren.

Die Wirkung von Gerstengras

Gerstengras bei erhöhtem Gewicht und Cholesterin

Beim Abnehmen kann Gerstengraspulver ebenfalls helfen. Der hohe Anteil an Chlorophyll senkt den Blutzuckerspiegel und verhindert die sonst häufig auftretenden Heißhungerattacken. Gleichzeitig sorgen die Ballaststoffe für eine schnelle Sättigung. Viele Heilpraktiker nutzen deshalb standardisierte Gerstengraskapseln auch bei Diabetikern, um den Blutzuckerspiegel positiv zu beeinflussen.

Die im Gerstengraspulver enthaltenen Nährstoffe regen zudem den Fettstoffwechsel an. Verschiedentlich wurde auch schon eine Senkung des Cholesterinwertes beobachtet.

Gerstengras für die Darmgesundheit

Das Reizdarmsyndrom plagt mittlerweile viele Menschen. Ein Zeichen dafür sind häufige Blähungen mit unterschiedlich starken Bauchschmerzen. Die Gabe von Gerstengraskapseln unterstützt den Heilungsprozess. Das Gerstengras aktiviert die Darmflora, indem es ein gutes Milieu für die körpereigenen symbiontischen Bakterien schafft.

Daher ist Gerstengras auch bei einer Darmsanierungen eine sinnvolle Ergänzung. Es erlaubt den zugeführten Darmbakterien ein Überleben und die weitere Vermehrung. Die in Gerstengraspulver enthaltenen Faser- und Mineralstoffe unterstützen dabei. Außerdem reduziert Gerstengras die Neigung der Schleimhäute zu Entzündungen und reguliert den Wassergehalt des Stuhls.

Gerstengras für ein gutes Blutbild

Chlorophyll, der grüne Pflanzenfarbstoff, gilt als sehr gesund und ähnelt dem roten Blutfarbstoff. Chlorophyllgaben unterstützen die Blutbildung sowie die Wundheilung und können sich positiv auf den Darm auswirken. Für die Erhaltung eines guten Blutbildes sind allerdings auch die Vitamine C, Bl2; K, A, Folsäure und Pyridoxin wichtig. All diese sind im Gerstengras enthalten.

Unterstützung mit Gerstengras bei folgenden Erkrankungen:

Blutbildungsstörungen,

Unverträglichkeit von Eisenpräparaten,

chronisch entzündliche Darmerkrankungen,

Reizdarmsyndrom,

Immunschwäche,

Arthritis.

Gerstengras wirkt:

zellaufbauend,

entsäuernd,

entschlackend,

entgiftend,

antibakteriell,

keimtötend und entzündungshemmend,

stimmungsaufhellend,

beruhigend und entspannend.

Die Anwendung von Gerstengras

Natürlich kann man Gerstengrassaft aus selbst angebautem Gerstengras in Eingeproduktion herstellen. Das Züchten von Gerstengras kostet jedoch Zeit und Sorgfalt, damit die Keime nicht anfangen zu schimmeln, und für eine längerfristige Einnahme als Kur müsste man ziemlich große Mengen anpflanzen.

Ein weiteres Problem ist, dass die Sprösslinge je nach Jahreszeit unterschiedlichen Lichteinflüssen unterliegen, so dass zum Beispiel bei einer Züchtung auf der Fensterbank keine Ähren entwickelt werden.

Ein gleichbleibender Gehalt an den kostbaren Inhaltsstoffen im richtigen Verhältnis ist zudem wichtig, aber nicht gesichert, wenn man selber Gerstengras anpflanzt. Nur zum optimalen Reifezeitpunkt, wenn die Nährstoffdichte am größten ist, haben sich die Einfachzucker im Gras zu gesundheitlich wertvollen komplexen Kohlehydraten umgewandelt.

100% reines Gerstengrassaft Pulver >>>

Wissenswertes zur Einnahme von Gerstengras

Die in frischem Gerstengrassaft enthaltenen Enzyme bewahren ihre volle Aktivität nur, wenn der Saft innerhalb von 20 Minuten getrunken wird. Der Geschmack lässt sich mit Apfelsaft verbessern.

Eine Gerstengraskur reinigt den Darm, das Blut, die Leber und die Nieren. Getreidegrassaft ist auch bei Glutenunverträglichkeit unproblematisch, denn das Gluten befindet sich nur im Korn.

Gerstengras hat eine anregendere Wirkung als andere Getreidegräser und sollte deshalb nicht nachmittags oder abends konsumiert werden.

Da das enthaltene Vitamin K die Blutgerinnung beeinflusst, sollten Menschen, die Blutverdünner einnehmen, eine Kur mit Gerstengras nur nach Rücksprache mit ihrem Hausarzt versuchen.

30 Minuten vor und nach der Anwendung von Gersten-gras in jeder Form sollten keine Medikamente eingenommen werden.

Rezepte mit Gerstengras

ENERGY-DRINK

Zutaten:

2 Tassen frisches Gerstengras (alternativ: 2 Teelöffel Gerstengraspulver)

2 mittelgrosse Rote Bete

2 mittelgrosse Karotten

2 Selleriestangen

1 Tasse Petersilie

1 grosser Apfel

Zubereitung:

Falls kein Gerstengraspulver verwendet wird, zuerst das frische Gras entsaften und dann die Gemüse und Früchte in die Saftpresse geben. Den frischen Saft anschließend sofort trinken, damit man in den vollen Genuss all der wunderbaren Enzyme, Bioflavonoide und Antioxidantien gelangt.

Wer die Abwechslung liebt, kann in diesen Saft auch andere gesunde Gräser und Pflanzen integrieren, z. B. Dinkelgras oder Weizengras.

FITMACHER-SMOOTHIE

Zutaten

1 Apfel

1 Banane

1/2 Salatgurke

150 ml Kokoswasser

frischer Ingwer je nach Geschmack

1 EL Gerstengraspulver oder Inhalt von 2 Gerstengraskapseln

Zubereitung:

Obst und Gurke in kleine Stücke schneiden, zu-sammen mit Kokoswasser, Ingwer und das Gerstengraspulver in einem Mixer cremig rühren. Nach Bedarf für eine gute Verdauung noch einen Esslöffel Chiasamen zugeben.

GERSTENGRAS-VITALDRINK

Zutaten

1 EL Gerstengraspulver

1 Banane

1/3 Gurke

½ Avocado

1 Zucchini

1 TL Brennnesselsamen

Zubereitung:

Banane, Zucchini und Gurke klein schneiden, Avocado auslöffeln. Mit dem Rest der Zutaten im Mixer schaumig aufschlagen.

Gerstengras steigert zudem die Selbstheilungskräfte des Körpers, so dass man die heutigen Zivilisationskrankheiten

wie Bluthochdruck, Diabetes, sowie verschiedene Hautprobleme und Allergien auch aus eigener Kraft besiegen kann.

Die Alpenschau wünscht viel Spass beim Ausprobieren der Rezepte – Bleibt gesund!

