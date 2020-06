Der Parasitologe Karl Hoffmann zeigt auf, dass sich Parasiten, die man eigentlich nur in Südamerika, Afrika und Asien findet, jetzt auch in Europa ausbreiten.

Hoffmann schreibt, dass mittlerweile 25-30% aller Menschen mit mehreren, jedoch mindestens einem Wurm, infiziert sind, und er sagt:

„Die langfristigen Folgen der zunehmenden Verbreitung von Parasiten sind schwer vorherzusagen, aber der Schaden, den die Infektion verursacht, zeigt die Notwendigkeit, Bekämpfungsstrategien zu entwickeln.“

.

Der Plan der Eliten ist es, „minderwertige Völker“ über Krankheiten und Seuchen loszuwerden. Wie sie das machen werden und wen sie als erstes im Visier haben – erfahren Sie hier!

Gefährliche Parasiten auf dem Weg nach Europa

Parasiten können die folgenden Krankheiten auslösen:

Starke Gewichtsabnahme, Verdauungsstörungen, Immobilität, Extremitäten können anschwellen, chronische Müdigkeit, Anämie, Krebs, Narbenbildungen in den Augen.

Die wahrscheinlich schlimmste Parasiten-Krankheit ist die Bilharziose oder auch Schistosomiasis genannt:

Die Krankheitserreger sind 1–2 cm lange Saugwürmer der Gattung Pärchenegel. Wimpernlarven der Saugwürmer befallen in warmem, ruhigen Süßwasser-Gewässern lebende Wasserschnecken. In ihnen entwickeln sich die Wimpernlarven zu Sporosysten. Diese vermehren sich ungeschlechtlich und entwickeln sich zu Zerkarien.

Diese werden dann von den Wasserschnecken ausgeschieden und schwimmen frei im Wasser. Wenn die Zerkarien auf im Wasser schwimmende oder watende Menschen treffen, bohren sie sich durch deren Haut. Danach wandern sie über Lymph- und Blutgefäße in die Leber, wo sie zu erwachsenen Pärchenegeln reifen.

Die Pärchenegel setzen sich in der Wand der Harnblase, dem Dickdarm, oder dem Dünndarm fest. Von dort entlassen sie befruchtete Eier in die Blase oder in den Darm. Im Abwasser der Sanitäranlagen gelangen die Eier in Oberflächengewässer. Dort entwickeln sie sich zu Wimpernlarven, die sich von Süßwasserschnecken fressen lassen.

Damit ist der Vermehrungskreislauf der Parasiten geschlossen. Eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch ist ausgeschlossen.

Einige Experten behaupten, es wäre Fakt, dass diese Parasiten-Erkrankung auf der Liste der Krankheiten mit Todesfolge in bestimmten Ländern auf Platz zwei steht, direkt nach Malaria.

In den Ländern, in denen diese Parasiten heimisch sind, wie Afrika, Südamerika und Asien, begünstigt unreines Wasser die Infizierung mit den Würmern.

.

85% der Bilharziose-Erkrankungen gibt es südlich von Afrika

In Afrika, südlich der Sahara, kommen die meisten Bilharziose-Erkrankungen vor. Bis jetzt zumindest – denn diese Erkrankungen tauchten nun schon auf Korsika auf. Bislang gab es diese Art Parasiten nicht in Europa, jedoch – laut der Veröffentlichung von Hoffmann – können sie sich durch den hohen Zustrom aus den betroffenen Ländern auch hier ausbreiten.

Vor allem in dem Fluss Cavu auf Korsika wurden diese Parasiten nachgewiesen, nachdem Menschen, die in dem Fluss badeten, erkrankten. Hierzu gibt es sogar eine Warnung des Robert-Koch-Instituts.

Auch in Frankreich und Deutschland wurden Fälle dieser Parasiten-Erkrankung bekannt – alle waren auf Korsika und badeten in diesem Fluss. Das Auswärtige Amt warnt noch immer davor, in dem Fluss zu baden, weil er bis jetzt noch nicht als sicher gilt.

.

Die Heilkraft von Kokosöl wird immer noch unterschätzt, doch dieses Superfood ist ein natürliches Medikament, das gegen Parsiten, Pilze und Bakterien kraftvoll vorgeht – hier weiter.

.

Welche Therapie hilft bei einem Befall mit diesen Parasiten?

Es gibt Medikamente gegen einen Befall mit diesen Parasiten, doch Pharmafirmen haben es versäumt, diese weiterzuentwickeln, was ein folgenschwerer Fehler ist.

Hoffmann beschäftigt sich seit 20 Jahren mit diesen Parasiten und könnte dazu beitragen, neue Medikamente zu entwickeln. Eine Impfung gegen die Schistosomiasis gibt es nicht.

Das Auswärtige Amt schreibt in einer Reisewarnung für Frankreich:

Damit stellt die Vermeidung von Süsswasserkontakt jeglicher Art (Schwimmen, Tauchen, Wasserski, etc.) in den Regionen, in denen die Schistosomiasis vorkommt, die einzige wirksame Verhütungsmethode dar.

Sollte es zu nicht immer vermeidbaren Wasserkontakt gekommen sein, sollte im Zweifelsfall durch obiges zuverlässiges diagnostisches Vorgehen eine mögliche Infektion ausgeschlossen werden.

Eine prophylaktische Einnahme oder eine Behandlung direkt nach dem Wasserkontakt mit Praziquantel ist, obwohl gelegentlich empfohlen, sinnlos. Das Medikament bekämpft ausschließlich die erwachsenen Parasiten, die erst nach 6-12 Wochen entwickelt sind!

Quelle: Die Unbestechlichen, gefunden bei Maria Lourdes – Die Alpenschau bedankt sich für den Hinweis!

