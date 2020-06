Wiesensee im Salzkammergut: Der mysteriöse Alpensee ist wieder “aktiv” (Video)

Ein Naturschauspiel und einzigartiges Phänomen zeigt sich jedes Jahr im Frühling durch einen mysteriösen Wiesensee im Salzkammergut.

Normalerweise gibt es im Salzkammergut 77 Seen, davon ist einer unterirdisch – der Rötelsee in einer Höhle hoch oberhalb des Traunsee-Ostufers gelegen.

Oft über Nacht entsteht dann ein 78. See, ein kleiner Alpensee, am Fuße des Hochkogels im Gemeindegebiet von Ebensee.

.

Der Wiesensee im Salzkammergut

Der 78. Salzkammergut-See wird von den Einheimischen auch Wiesensee genannt.

Das Besondere an diesem Alpensee: Er entsteht nur einmal im Jahr, wenn im Gebirge der Schnee schmilzt. Im Tal schießt dann das Wasser aus dem karstigen Boden und steigt schneller als es versickern kann.

Der Wiesensee hat eine Wassertiefe von bis zu drei Metern. Nach wenigen Tagen verschwindet er auf dieselbe geheimnisvolle Art und Weise, wie er entstanden ist.

Auch heuer wieder ist es ein beeindruckender Anblick, Wald und Wiesen im glasklaren Wasser zu beobachten. Zahlreiche Wanderer pilgern daher in diesen Tagen wieder zu dem mysteriösen Phänomen.

.

.

Geologen haben eine Erklärung für den Wiesensee.

Sie sprechen von einem sogenannten Toteisloch. Ablagerungen am Ende der Eiszeit haben eine abgeschlossene Hohlform gebildet, ähnlich einer dichten Wanne.

Zur Zeit der Schneeschmelze auf den umliegenden Bergen ist der Wasserzufluss größer als die eingeengten Erosionsrinnen, die als Abfluss dienen. So entsteht alljährlich der Wiesensee. Geht die Schneeschmelze langsam vor sich, ist er er kleiner oder überhaupt nicht zu sehen.

Der Wiesensee im Salzkammergut

Wer im Wiesensee badet, hat angeblich Glück für ein ganzes Jahr lang!

.



.

An Stellen, an denen das Wasser versickert, entstehen Strudel und große Findlinge aus der Eiszeit ragen wie steinerne Inseln aus der Seeoberfläche heraus.

Sobald der Alpensee wieder verschwunden ist, erblüht die Wiese am Talschluss des Schwarzenbachs und sieht aus, als wäre hier nie etwas gewesen.

Quellen: mein-bezirk, nachrichten.at und Tripadvisor – Die Alpenschau bedankt sich!

