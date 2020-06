Proteste USA gegen Polizeigewalt eskalieren: Trump im Schutzbunker und als Flammenwerfer gegen das eigene Volk

In den USA kommt es seit Tagen zu landesweiten Protesten und Ausschreitungen gegen die Polizeigewalt – Trump befindet sich derweil im Schutzbunker. Nicht gerade ein Zeichen der Stärke.

Eher ein Zeichen dafür, wie unvorbereitet das Weiße Haus auf die Proteste war. Ausgelöst wurden die Proteste mit dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten am vergangenen Montag.

In mehreren US-Metropolen wurden Ausgangssperren verhängt und es gibt erste Meldungen, dass bei den Demonstrationen wieder durch die Polizeigewalt Menschen zu Tode gekommen sind.

Trump sorgt durch seine Empathielosikeit für weitere Eskalationen und fungiert als wandelnder Flammenwerfer.

.

Keine andere Nation hat seit 1945 so viele andere Länder bombardiert, so viele Regierungen gestürzt wie die USA. Die USA unterhalten die meisten Militärstützpunkte, exportieren die meisten Waffen und haben den höchsten Rüstungsetat der Welt. Daniele Ganser beschreibt eindrücklich wie die USA Weltmachtpolitik betreiben, in der Gewalt ein zentrales Element darstellt – hier weiter.

Proteste USA gegen die Polizeigewalt eskalieren: Trump im Schutzbunker

In zahlreichen US-Metropolen kam es die siebte Nacht in Folge zu Protesten, die teils in Gewalt umschlugen.

Floyd war vor einer Woche nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota gestorben. Einer von vier beteiligten Beamten drückte dem 46-Jährigen minutenlang sein Knie in den Nacken.

Bitten des Afroamerikaners, ihn atmen zu lassen, ignorierte er. Bei den Protesten in Washington und anderen Städten tragen Demonstranten nun Schilder mit dem Spruch: “Ich kann nicht atmen”.

Im Krankenhaus konnte später nur noch sein Tod festgestellt werden. Das Video von der Tat hat die Nation erschüttert.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich um verstörende und brutale Aufnahmen handelt, die für Kinder ungeeignet sind!

.



.

Angefangen in Minneapolis über New York, in Los Angeles, Denver, Atlanta, Houston, Portland, Washington D.C. – in mindestens 75 Städten gingen die Menschen teils in friedlichen Demonstrationen gegen die Polizeigewalt auf die Straße.

Sie protestieren gegen die himmelschreiende Ungerechtigkeit der Gewalt weißer Polizisten gegen schwarze Bürger. Wie von der Virus-Pandemie sind schwarze US-Amerikaner überproportional von Polizeigewalt betroffen. Ein Ausdruck des systemischen Rassismus in den USA.

Reagiert wird mit Ausgangssperren und häufig mit brutaler Härte. In New York haben mehrere Polizisten einen Demonstranten – es lässt sich nicht anders sagen – brutal zusammengeschlagen, weil er sich seiner Festnahme widersetzt hat.

Trump widmete am Samstag den Protesten in den USA immerhin neun Minuten seiner Redezeit.

Er liest Zeilen des Mitgefühls und des Verständnisses für die Familie von George Floyd und die Millionen wütenden Menschen draußen wie ein Sprechroboter vom Teleprompter ab. Dann jedoch kippt sein Tonfall. Er werde nicht zulassen, dass der Mob die Straße übernimmt, droht er.

Er macht die Antifa und “radikale Linke” dafür verantwortlich, dass die Gewalt eskaliert. Dabei klingt er dann genau so aufwiegelnd wie auf seinen Wahlkampfauftritten, die er seit März aussetzen musste und die er so schmerzlich vermisst. Umjubelt von seinen Anhängern hat er Energie getankt.

.

.

Trump im Schutzbunker

Eigentlich wollte Donald Trump sich am Wochenende für einen gelungenen Raketenstart feiern lassen. Doch nun protestieren im ganzen Land Menschen gegen Polizeigewalt. Und beim Präsidenten ist von Mitgefühl wenig zu spüren.

Nach CNN-Angaben verhängten mindestens 40 Städte in den USA nächtliche Ausgangssperren, darunter auch Washington. Von den Maßnahmen waren demnach insgesamt zehn Millionen Menschen betroffen. Der Gouverneur des Bundesstaats Arizona, Doug Ducey, erließ sogar für die gesamte Woche bis zum 8. Juni eine nächtliche Ausgangssperre.

Wegen der Proteste hat Minnesotas Gouverneur Tim Walz am Samstag erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg die gesamte Nationalgarde des Bundesstaates mobilisiert. Die Nationalgarde teilte mit, mehr als 4100 der insgesamt bis zu 10 000 mobilisierten Soldaten würden in der Nacht zum Sonntag eingesetzt, um in Minneapolis und Umgebung für Ordnung zu sorgen.

Die anderen Soldaten stünden für die kommenden Tage bereit. Die Nationalgarde zählt zur Reserve der US-Streitkräfte und kann in Ausnahmesituationen in Bundesstaaten eingesetzt werden. Mindestens 15 der 50 US-Bundesstaaten und der Hauptstadtbezirk Washington mobilisierten die Nationalgarde, wie CNN berichtete.

Den Mitarbeitern des Secret Service wurde die Sache gar so brenzlig, dass sie Trump in einen Schutzbunker unterhalb des Weißen Hauses gebracht haben, berichtete die New York Times.

.

Lesen Sie Donald Trumps noch nie zuvor veröffentlichte private Gedanken über viele der führenden Politiker der Welt. Dieses Buch basiert auf originären und primären Quellen und macht es damit zu einem wertvollen Zeugnis der Zeitgeschichte – hier weiter.

.

Trump gegen das eigene Volk – Ein Präsident ohne Empathie

Seit Sonntag hat Trump sich öffentlich nicht blicken lassen. Seine Berater hatten ihm jedoch vorgeschlagen, in einer Fernsehansprache erneut Mitgefühl für Floyd und die Opfer der Demonstrationen zu zeigen.

Aber Trump legte via Twitter dann jedes angebliche Mitgefühl ab, das ihm seine Berater am Vortag noch ins Manuskript geschrieben hatten. Er wetterte in altbekannter Manier gegen die Medien, gegen die “Anarchisten” auf den Straßen, gegen demokratische Bürgermeister, die angeblich nicht hart genug gegen die Demonstranten vorgingen.

Er lobte sich selbst für den Einsatz der Nationalgarde in Minneapolis, die tatsächlich vom demokratischen Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, aktiviert worden ist. Und zwischendurch kündigte er an, die Antifa, also Gruppen, die sich dem Kampf gegen Faschismus verschrieben haben, als terroristische Vereinigung einzuordnen.

Trump forderte “law and order” ein.

Und versucht damit ein Rezept von 2016 neu anzurühren, das ihn damals ins Weiße Haus gebracht hat. Die vielen friedlichen Proteste ignoriert er. Und schert alle als “radikale Linke” über einen Kamm. Die Gründe für den Protest, für die über Jahre aufgestaute Wut, nennt er nicht. Und gießt damit noch Öl ins Feuer.

Da fehlt auch treuen Parteigängern das Verständnis: “Das sind ohne Frage keine konstruktiven Tweets”, sagte Senator Tim Scott aus South Carolina, in einem Interview mit dem streng konservativen Sender Fox News. Er ist der einzige schwarze Republikaner im Senat und Trump-Unterstützer.

Die demokratische Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Lance Bottoms, sagte auf CNN: “Er sollte einfach aufhören zu reden.” Es gebe Zeiten, “in denen du einfach nur ruhig sein solltest, und ich wünschte, er wäre einfach ruhig.”

Und der republikanische Gouverneur von Maryland sagte auf dem gleichen Sender über Trump: “Es senkt nicht die Temperatur. Es eskaliert die Rhetorik weiter.” Das sei genau das Gegenteil der Botschaft, die aus dem Weißen Haus kommen sollte.

Trump ist der falsche Anführer für diese Zeiten

Ein Grund dafür, dass die Wut der Demonstranten nicht abebbt ist Trump selbst, der den „menschlichen Flammenwerfer“ gibt, heißt es in US-Kommentaren. Gerade jetzt bräuchte es versöhnliche Worte vom Weißen Haus – doch die werden nicht kommen.

Es gibt kein magisches Elixier, das die Wut über Nacht verschwinden ließe oder das die Empörung George Floyds brutale Ermordung in Minneapolis in eine konstruktive Richtung lenken würde. Sicher ist aber: Worte sind wichtig, und ein Bekenntnis zu Veränderungen ist wichtig.

Die richtige Botschaft wäre es, zu versichern, dass Gerechtigkeit geschaffen wird nach Floyds Tod, und dass schnell tiefgehende Fehler korrigiert werden. Diese Botschaft wird nicht von einem Weißen Haus mit Trump als Präsident kommen, das mit Rassenhass die Gesellschaft spaltet und wiederholt seine Verachtung für das städtische Amerika deutlich gemacht hat.

Bei der Corona-Epidemie reagierte Trump zu spät, weil er der Wirtschaft nicht schaden wollte. Und in Minneapolis goß er Öl ins Feuer, indem er mit dem Einsatz von Schusswaffen drohte. In einer solchen Situation hätten die USA eine Integrationsfigur nötig, die das Land beruhigt, eint und gemeinsam mit anderen politischen Akteuren voranbringt.

.

.

Trump hat als Präsident in diesen schwierigen Zeiten auf ganzer Linie versagt.

Amerikas Schwarze haben jedes Recht, wütend zu sein. Sie haben jedes Recht, auf die Straße zu gehen und diese Wut hinaus zuschreien. Und sie haben jedes Recht, sich gegen die Diskriminierung und Drangsalierung durch die Polizei zu wehren.

Vielleicht beruhigt sich die Lage in Minneapolis und den anderen Brennpunkten der Proteste in den nächsten Tagen wieder. Die Wut wird dadurch nicht verschwinden. Der Brand ist noch längst nicht gelöscht.

Freiheit und Gerechtigkeit, das hat Martin Luther King sehr gut gewusst, fallen nicht vom Himmel.

Man muss darum kämpfen.

Dieser Artikel wurde zusammengefasst aus Berichten von CNN, Süddeutsche Zeitung, Uncut News, Tagesspiegel und Focus- Die Alpenschau bedankt sich!

