Corona-Krise: Gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel auf und…. tritt zurück?

Merkel war bezüglich der Lockerungen in der Corona-Krise die Oberbremserin – das rächt sich nun… Sie ist raus!

Zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs herrscht in Sachen Corona-Krise vorerst Funkstille und Merkel hat sich beleidigt zurück gezogen.

Das zumindest berichtet Focus unter Berufung auf Bild: Demnach sei die Bundeskanzlerin die Diskussionen um immer weitreichendere Lockerungen, die die einzelnen Länder fordern, leid.

Merkel wolle sich das „erstmal nicht mehr antun“ Nun soll es vorerst keine Videoschaltungen zwischen Merkel und den Länderchefs bezüglich der Corona-Krise und den Lockerungen geben.

Die Corona-Pandemie hält weiter die Welt in Atem. Doch was steckt wirklich dahinter? Dan Davis benennt mutig die wahren Hintergründe und Fakten, die aufzeigen, welche Lügen gezielt verbreitet wurden und warum – hier weiter.

Corona-Krise: Gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel auf?

Bei Bild war auch zu lesen: »Sie sei „kurz davor auf­zu­ge­ben“. Das hatte Merkel jedenfalls bereits am 6. Mai in die Runde der per Video zugeschalteten Ministerpräsidenten gestöhnt.

Grund: Die Länderchefs hatten ihr immer weitergehende Lockerungen abgerungen.

Unmissverständlich findet sich bei Bild allerdings später, dass weniger Merkel eingeschnappt das Feld verließ, sondern von den Ministerpräsidenten der Bundesländer des Platzes verwiesen wurde:

Baden-Württembergs Ministerpräsident, Winfried Kretschmann (72, Grüne), sprach dabei aus, was sich schon seit langem abzeichnete:

Angela Merkel (65, CDU) ist abgelöst, die Corona-Krise ist jetzt Ländersache.

Kretschmann: „Die Verantwortung liegt jetzt bei den Ministerpräsidenten und Landkreisen.“

Damit ist klar: Merkel, die seit Wochen ohnehin immer mühsamer ihre Moderatoren-Rolle in der Bund-Länder-Abstimmung erfüllte, ist raus.

Die Länder wollen selbst entscheiden, welche neuen Regeln gelten – egal was Berlin sagt. Einer nach dem anderen trat bereits vor die Presse und verkündete eigene Pläne.

Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens haben innerhalb kürzester Zeit zu Veränderungen geführt. Nun kommt der Corona-Schock – der größte ökonomische Crash der Weltgeschichte. Daniel Stelter legt eindringlich dar, wie wir uns jetzt für die Zukunft nach Corona aufstellen müssen – hier weiter.

Der polit-mediale Komplex hat Angela Merkel schon eineinhalb Jahrzehnte lang nicht mehr widersprochen.

Merkel ist es einfach nicht mehr gewohnt, dass Anweisungen von ihr nicht blind gehorcht wird. Dabei könnte sie im eigenen Staatsfunk nachlesen lassen, wer in der Bundesrepublik wofür zuständig ist:

Das Infektionsschutzgesetz hat der Bund erlassen. Die Grundregeln – also zum Beispiel welche Schutzmaßnahmen es geben darf oder ob und wie jemand entschädigt wird – die sind bundeseinheitlich geregelt. Wenn es aber um die die Ausführung dieses Gesetzes geht, dann sind die Länder am Zug.

In aller Regel sind die örtlichen Gesundheitsämter dafür zuständig, Maßnahmen wie Absagen von Veranstaltungen, Quarantäne oder Schulschließungen anzuordnen. Die Landesregierungen selbst können per Rechtsverordnung zumindest für ihr Bundesland einheitliche Maßstäbe schaffen.

Der Bund ist nicht der Vorgesetzte der Länder, auch wenn das dieser und jener Ministerpräsident schon mal vergisst, wenn es für ihn von Vorteil ist. Dass einige von ihnen der Bundeskanzlerin bei der Frage der „Lockerung” von Zwangsanordnungen – also der Rückkehr zu den Bürgerrechten – nicht mehr folgen, liegt daran, dass sich Teile des Volkes eben doch nicht alles gefallen lassen.

Dass es sich bei diesem Freiheitswillen mehr um Widerstand gegen eingesperrte Freizeit als vermisste Freiheit handelt, ist schade, aber immerhin ein Anfang.

Letzteres machen es auch die Medientruppen so schwer, die Demonstranten ins übliche Schema zu pressen. Ihrer je eigenen Freizeit-Gestaltung wollen eben Leute aller politischen Himmelsrichtungen und gänzlich ohne solche nachgehen.

Sie vermischen sich bunt mit jenen Bürgern, die mit ihren ganz persönlichen, gravierenden und nicht erträglichen tatsächlichen Freiheitsbeschränkungen nicht mehr fertig werden.

Frau Bundeskanzlerin, ich hätte da eine Alternative gegen das Ihrer Ansicht nach beleidigende Verhalten der Ministerpräsidenten der Bundesländer in Sachen Corona-Krise anzubieten:

Den Rücktritt… Fällig ist er schon lange!

Ein Kommentar von Fritz Goergen – Die Alpenschau bedankt sich!

