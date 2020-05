Rüdiger Dahlke ist sich sicher, nichts lohnt mehr als das Erlernen der Gesetze des Lebens und die Anwendung in der richtigen Reihenfolge.

Schließlich muss man sich ja auch bevor man ein Spiel spielt, zuerst mit den Regeln vertraut machen.

Nur beim wichtigsten Spiel, dem unseres Lebens, glauben die meisten, immer noch ausgerechnet darauf verzichten zu können.

.

Wer die Gesetze des Lebens kennt, lebt im Einklang mit dem Kosmos und kann sich unnötiges Leid ersparen – hier weiter.

Rüdiger Dahlke: Verändere Dein Schicksal und erkenne den Sinn des Lebens!

Tatsächlich wird aber kein Leben richtig gelingen, wenn das Gesetz der Polarität, das Resonanzgesetz wie auch das des Anfangs, das Gesetz vom Teil und vom Ganzen sowie das von Mikrokosmos und Makrokosmos nicht ausführlich beleuchtet und verinnerlicht werden.

Gesetzestreue in dieser Hinsicht ist für mich eine Frage der Intelligenz. Wenn es keinen einzigen Beleg gibt, dass es ein Mensch je geschafft hätte im Hinblick auf diese Gesetze das Schicksal zu betrügen, warum es überhaupt versuchen. Das erscheint mir schlicht unintelligent.

Was beim Sport so gut klappt und jeder problemlos versteht, wieso sollte das bei „Lila“, dem kosmischen Spiel, wie die Inder unser Leben nennen, so viel schwieriger sein. Wo jeder Dorf-Fußballer weiß, dass nach der Halbzeit ein Seitenwechsel ansteht, wird im Spiel des Lebens in der Lebensmitte einfach weitergespielt, als sei nichts geschehen.

So erleben wir, wie die meisten von uns in der zweiten Lebenshälfte vor allem Eigentore schießen.

Den Seitenwechsel bzw. die Umkehr verpasst, weist sie einfach niemand mehr auf diesen kapitalen Irrtum hin.

Wer sich an die Spielregeln des Lebens hält, ist in der Lage sein Schicksal in die gewünschte Richtung zu lenken…

.

