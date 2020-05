Propolis – natürliches Antibiotikum für ein starkes Immunsystem gegen Bakterien, Viren und Pilze

Propolis ist ein natürliches Antibiotikum, das sowohl unsere Bienen als auch uns vor Bakterien, Viren und Pilzen schützen kann.

Propolis ist entzündungshemmend, antioxidativ und wirkt stärkend auf das Immunsystem; aber auch für Gesichtsmasken, Lippenbalsam und in der Haarpflege lassen sich die hervorragenden Eigenschaften von Propolis nützen.

Das Besondere an Propolis: Es stärkt die Abwehrkraft, indem es die Thymusdrüse aktiviert – das zentrale Organ des menschlichen Hormon- und Immunsystems. Bei kurmäßiger Anwendung kann Propolis nicht nur das körperliche, sondern auch das psychische Befinden verbessern.

Zahlreiche Anleitungen und Rezepte, wie du daheim aus dem Wundermittel der Bienen problemlos deine eigenen Hausmittel herstellen kannst

Propolis – natürliches Antibiotikum unserer Bienen gegen Bakterien, Viren und Pilze

Die Bienen leben im Bienenstock auf engstem Raum bei einer Temperatur von rund 35° Celsius und recht hoher Luftfeuchtigkeit zusammen.

Im Grunde stellt dieser Ort hervorragende Bedingungen für die Entstehung von Keimen und Krankheiten dar. Aus diesem Grund wird das Propolis erzeugt, welches in erster Linie zum Abdichten von Löchern, Spalten sowie Öffnungen dient.

Eingetragene Bakterien, Viren sowie Pilze werden in ihrer Entstehung und Entwicklung durch diese Maßgabe gehemmt und abgetötet.

Wie entsteht Propolis?

Die Bienen fliegen von Blume zu Blume und von Knospe zu Knospe – der Grundstoff für den Honig wird von den Insekten von Blumen sowie Bäume wie beispielsweise Buchen, Birken, Erlen oder auch Kastanien sowie Ulmen gesammelt.

Zusammen mit Wachsen, Pollen und ätherischen Ölen entsteht nach und nach ein Speichelsekret (das sogenannte Ferment), welches unter anderem das Baumaterial sowie die Bienenstockteile darstellt.

Propolis selbst besteht aus Harz sowie Pollenbalsam und ist überaus reich an Flavonoiden wie zum Beispiel Chryin, Pinocembrin, Prenylflavonoid, Galgangin oder Pinobanksinacetat.

Weiterhin finden sich auch Phenole wie Zimtsäure, Ferulasäure, Kaffeesäure und Polysaccharide in Propolis an.

Ein einziges Bienenvolk kann pro Jahr somit zwischen 50 g bis 500 g Propolis erschaffen.

Anwendung von Propolis

Mit Propolis lassen sich nicht nur Erkältungen, sondern auch Verstimmungen und leichte Depressionen kurieren. Als allgemeines Stärkungsmittel wird es auch gerne älteren Menschen empfohlen.

Die wertvollen Inhaltsstoffe haben eine belebende Wirkung auf den gesamten Organismus. Sie stärken das Immunsystem und steigern die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.

Klassische Anwendungsbereiche von Propolis sind unter anderem:

▪ Erkrankungen im Bereich von Hals, Nase und Ohren, etwa bei Schnupfen, Nebenhöhlen- sowie Mandelentzündungen

▪ Erkrankungen der Atemwege, beispielsweise Husten, Bronchitis, Bronchialasthma

▪ Zur Immunstärkung bei allgemeiner Abwehrschwäche und zur Erkältungsvorbeugung

Bei Verletzungen sowie Verbrennungen, bei Akne, Geschwüren oder Neurodermitis und auch bei der Behandlung von Warzen können ebenfalls sehr gute Resultate erzielt werden, so dass Propolis bei einer Vielzahl von Leiden oder Beschwerden zum Zuge kommt.

Dies wurde auch durch eine Studie der Universtätit in Oxford bestätigt, die aufgezeigt hat, dass Propolis nicht nur entzündungshemmend wirkt, sondern auch das Wohlbefinden anregt. Dennoch sollte das Harz lediglich als Nahrungsergänzungsmittel betrachtet werden.

Bakterielle Infektionen sind auf dem Vormarsch und pharmazeutische Antibiotika sind immer weniger in der Lage, sie zu stoppen. Heilkräuter sind die bessere Abwehrstrategie gegen resistente Infektionen und können Leben retten, wenn konventionelle Antibiotika nicht mehr wirken

Propolis – 11 Anwendungen für das natürliche Antibiotikum

1. Magenbeschwerden

Wenn du unter Magenbeschwerden leidest, kannst du 20-30 Tropfen verdünnter, 30-prozentiger Tinktur (in Tee oder Wasser verdünnt) bis zu dreimal täglich vor dem Essen einnehmen. Dadurch werden die Beschwerden in der Regel schnell gelindert.

2. Hühneraugen, Schwielen

Hühneraugen und Schwielen sind sehr unangenehm. Wenn du trotz guten Schuhwerks darunter leidest, kannst du sie dick mit Propoliscreme einreiben, mit einem Pflaster fixieren und über Nacht einwirken lassen.

3. Blutende Wunden

Wie oft verletzt man sich in der Küche oder Werkstatt und die Wunde blutet. Bei kleineren Verletzungen kommt die Blutung schnell zum Stillstand, wenn du einen Wattebausch mit der Tinktur benetzt und auf die betroffene Stelle drückst. Dank seiner desinfizierenden Wirkung verhindert Propolis effektiv eine Infektion.

4. Pilzerkrankungen

Manche Menschen brauchen nur ans Freibad oder die Schwimmhalle denken, und schon kribbeln die Füße. Damit Pilzerkrankungen schnell wieder verschwinden, kannst du die betroffenen Hautpartien mehrmals täglich mit Propoliscreme oder -tinktur behandeln.

BIO-Propolis Tropfen gegen Viren und Bakterien

5. Verbrennungen

Auch kleine Brandwunden auf der Haut kannst du leicht mit einem in Propolistinktur benetzten Baumwolltuch abdecken. Auf diese Weise heilen sie schneller.

6. Schuppenflechte

Die Schuppenflechte oder Psoriasis ist eine langwierige Erkrankung der Haut und braucht viel Aufmerksamkeit. Dabei kann ebenfalls Propolistinktur helfen. Innerlich kannst du dreimal täglich 15 Tropfen der Tinktur einnehmen und äußerlich die betroffenen Stellen mit der Creme behandeln.

7. Hämorrhoiden

Viele Menschen, die lange sitzen müssen oder sich falsch ernähren, werden von Hämorrhoiden geplagt. Auch dagegen ist Propolis ein wirksames Mittel. Äußerlich hilft die Creme beim Abklingen und innerlich stärkst du deinen Körper mit der Tinktur, ähnlich wie bei der Schuppenflechte.

8. Beschwerden der Atemwege

Hat dich eine von Husten begleitete Erkältung erwischt, und du willst die lästigen Beschwerden bald los werden, solltest du dir einen Kamillen- oder Thymiantee kochen. Gib zehn Tropfen Propolistinktur in eine Schüssel mit dem heißen Tee.

Den Kopf deckst du mit einem Handtuch ab und inhalierst die aufsteigenden Dämpfe einige Male täglich für jeweils ungefähr fünf Minuten. Bald sind die Atemwege frei und die Beschwerden klingen schneller ab.

9. Akne, Furunkel, Dermatitis, Ekzeme

Bei vielerlei Hautproblemen wie Akne, Furunkeln, Dermatitis und Ekzemen solltest du die betroffenen Stellen mehrmals täglich mit Propoliscreme behandeln.

10. Zahnfleischentzündungen

Bei diesem unangenehmen und schmerzhaften Problem können ein paar Tropfen Propolistinktur helfen. Putze zunächst die Zähne und massiere dann mit einem Wattebausch oder einem Tuch etwas Tinktur in das entzündete Zahnfleisch.

Wiederhole diese Anwendung bis zu dreimal täglich und der Zustand sollte sich bald bessern. Eine gute Alternative zur Behandlung von Zahnschmerzen sind Nelken und Nelkenöl. Bei anhaltenden Schmerzen empfiehlt sich natürlich der Besuch beim Zahnarzt.

11. Haarausfall

Leidest du unter Haarausfall oder dünnem Haar? Dann stell dir ein Haarwasser aus einem Teil Propolis-Tinktur und fünf Teilen lauwarmem Wasser her. Nutze diese Mischung als Spülung nach der Haarwäsche und massiere die Kopfhaut damit.

So wird Propolis am besten angewandt

Propolis Tinktur:

Die Tinktur ist zumeist in hochkonzentrierter Form zu erwerben. Da die Einnahme verdünnt vollzogen werden sollte, ist hier eine Mischung mit Wasser, Milch oder Kräutertee zu bevorzugen. Auf ein Glas Wasser kommen je nach Belang rund 10 bis 50 Tropfen Propolis Tinktur. Das Wasser wird meistens durch die Zugabe der Tinktur etwas trübe, schadet jedoch der Wirkung nicht.

Durch diese Maßnahme kann die Abwehr gestärkt und das Immunsystem unterstützt werden.

Tipp: Wer mag, kann die Propolis Tinktur auch für Spülungen, Bäder oder Pinselungen nutzen.

Propolis Salbe und Creme:

In ausgewählten Cremes und Salben sind mittlerweile auch Züge von Propolis enthalten. Diese kommen zum Beispiel der Behandlung von Hautentzündungen oder Ekzemen zugute. Wer keine Propolis Creme auftreiben kann, stellt am besten seine eigenen Propolis Creme her.

Hierzu kann ca. 50 ml parfümfreie Creme mit ungefähr 10-20 Tropfen Propolis angerührt werden. Diese Masse wird anschließend in einen Tiegel umgefüllt und sollte alsbald aufgebraucht werden.

Propolis-Extrakt gelöst in DMSO

Propolis Tabletten:

Sowohl Propolis Tabletten als auch Kapseln oder Pulver können für den Verdauungstrakt förderlich sein. Vor allem die harntreibenden Eigenschaften sorgen für eine gute Regulierung bei Nieren- oder Blasenbeschwerden. Die Wirkstoffe gelangen in den Blutkreislauf und wirken auf den gesamten Körper.

Somit lassen sich Blasenentzündungen, Darmbeschwerden und vielerlei andere Leiden gut behandeln. Hierfür wird eine Propolis Tablett drei Mal täglich eingenommen.

Propolis Lösung:

Die Propolis Lösung ist ein Produkt, bei der die meiste Flüssigkeit entzogen wurde und ein recht sirupartige Mischung übrigbleibt. Diese Zubereitung eignet sich hervorragend für die Herstellung von Salben oder Cremes. Da die Propolis Lösung eher selten im Handel zu erhalten ist, können Interessierte dieses Produkt auch zu Hause herstellen.

Benötigt werden die Tinktur und eine Schale für den Verdunstungsvorgang. Die Tinktur wird einfach in die Schale gegeben und bestmöglich an einen warmen Ort aufgestellt. Im Wandel der Zeit verdunstet das Alkohol – wie lange dieser Prozess andauert, hängt mitunter von der Wärme des Raumes ab. Nach einigen Tagen oder Wochen ist nur noch der Propolis Sirup vorhanden, der in Dosen oder Tiegel für die Weiterverarbeitung aufbewahrt werden kann.

Propolis Pulver:

Leider neigt das Produkt dazu, sich gern zu verklumpen – dieser Umstand ist jedoch nicht weiter tragisch, werden die Klumpen bei der Vermischung mit Honig oder Joghurt aufgelöst. Somit kann Propolis sehr gut in der Küche verwendet oder auch als Breiumschlag genutzt werden. Ob mit heißer Milch und Honig, als Topping für einen Joghurt oder als Beigabe im Tee – mit Propolis kann das allgemeine Wohlbefinden gezielt gestärkt und gefördert werden.

Ebenso wie viele andere Naturheilmittel kann auch Propolis Balsam, Propolis Tabletten oder Propolis Creme auf den Menschen zu unterschiedlichen, allergische Reaktionen führen.

Bei lediglich 1% aller Anwender kann es somit zu einer Allergie kommen, die sich allerdings aus den im Harz enthaltenen Pollen herauskristallisiert.

In diesem Fall sollte natürlich eine Weiterverwendung unterbrochen und ein Apotheker oder Arzt um Rat ersucht werden.

Durch die Entwicklung synthetischer Desinfektionsmittel und Antibiotika, ist Propolis aus medizinischer Sicht in Vergessenheit geraten.

Machen wir uns die Heilkraft von Propolis als natürliches Antibiotikum wieder zunutze, denn die heilende Kraft der Natur ist wirkungsvoller als so manches Medikament.

Die Alpenschau wünscht euch viel Erfolg beim Ausprobieren der Anwendungen mit Propolis – Bleibt gesund!

