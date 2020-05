Globale Erwärmung: Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Vogelwelt der Alpen aus?

Die globale Erwärmung ist ein weitläufig diskutiertes Thema. Klimaschutz wird von einigen Politikern inzwischen groß angekündigt.

Nachhaltigkeit ist angesagt – Doch für die Vogelwelt der Alpen kommen viele dieser Maßnahmen nun leider zu spät.

Bereits jetzt sind viele Arten vor dem Aussterben bedroht. Besonders betroffen ist dabei die Vogelwelt der Hochalpen.

Der Alpenraum hat sich seit dem späten 19. Jahrhundert doppelt so stark erwärmt wie der globale Durchschnitt. In den Alpen zeigen sich die Veränderungen durch die Klimaerwärmung am deutlichsten an den Gletschern.

.

Gletscherschwund, Hochwasser, Trockenheit, Hitzewellen und Kälteeinbrüche sind “fassbare” Folgen des Klimawandels. Viele Veränderungen verlaufen jedoch schleichend und sind auf den ersten Blick kaum zu erkennen – Dieses aktuelle Wanderbuch führt zu spektakulären Schauplätzen des Klimawandels – hier weiter.

Globale Erwärmung: Veränderung der Lebensräume

Gastbeitrag von Sabrina Wirth (Studi Kompass) – Die Alpenschau bedankt sich!

Durch die globale Erwärmung verändern sich viele Lebensräume. Der Klimawandel wirkt sich sowohl auf die Tier- als auch die Pflanzenwelt aus.

Aufgrund des allgemeinen Anstieges der Temperaturen verändert sich die Vegetation. Baum- und Schneegrenzen verschieben sich in höhere Lagen und Pflanzen blühen teilweise deutlich früher.

Dies wirkt sich auch auf die Tierwelt aus. Insekten schlüpfen zum Beispiel deutlich früher. Vögel, die vor allem in ihrer Brutzeit auf große Mengen Nahrung angewiesen sind, stehen dadurch oft vor einem Problem.

Einige Arten konnten sich bereits an die neuen Gegebenheiten anpassen. Für viele Arten geht die Veränderung jedoch zu schnell. In einer groß angelegten Studie wurden über 30 Jahre hinweg ein Großteil der Vogelarten in Europa beobachtet.

Diese Studie hat ergeben, dass nur rund 25% der Vogelarten aus den veränderten Lebensbedingungen Vorteile erzielen können. Rund 75% aller Arten haben große Probleme, sich an die Änderungen anzupassen.

Um den drohenden Veränderungen entgegenzuwirken, fliehen die meisten Vögel in neue Gebiete. So verschiebt sich die Vogelpopulation jedes Jahr ein Stückchen nach Norden oder in höhere Lagen. Diese Verschiebung wird aber gerade bei den Alpenvögeln oft zu einem dramatischen Problem.

Einige Arten haben sich den eher widrigen Bedingungen in den höheren Alpenregionen perfekt angepasst.

Nun droht diesen Vögeln der Lebensraum auszugehen, denn eine Flucht nach oben ist oft gar nicht mehr möglich.

.

.

Globale Erwärmung – Vom Aussterben bedroht

Viele der Alpenvögel sind durch die globale Erwärmung besonders stark betroffen. Ein beliebtes Beispiel hierfür ist das Schneehuhn. Das Schneehuhn ist eines der wenigen Relikte aus der letzten Eiszeit und verfügt über eine wirksame Tarnung im Schnee.

Da die Schneegrenzen sich aber leider permanent nach oben verschieben, schrumpft der Lebensraum drastisch. Durch den mangelnden Schnee fehlt dem Schneehuhn die Tarnmöglichkeit, es wird dadurch zu leichter Beute für Raubvögel.

Doch das Schneehuhn ist nicht die einzige betroffene Vogelart. Das Birkhuhn zum Beispiel bevorzugt Gebiete, in denen wenig Bäume wachsen. Doch auch die Baumgrenzen haben sich in den letzten Jahrzehnten sehr schnell verändert und der ursprüngliche Lebensraum musste verlassen werden.

Je höher der notwendige Lebensraum angesiedelt ist, desto weniger Platz bleibt für die Vögel, allein dadurch schrumpft die Population der Alpenvögel immer weiter. Rückzugsmöglichkeiten sind räumlich stark limitiert, nur mehr wenige Berge bieten die nötige Höhe und Vegetation.

Die Folge daraus – die Vögel sterben aus.

Globale Erwärmung – Viel Zeit bleibt nicht

Durch die rasch ansteigende globale Erwärmung bleibt den Tieren keine Zeit, sich an neue Bedingungen anzupassen. Die derzeitigen Prognosen sehen düster aus.

Noch in diesem Jahrhundert wird ein Teil der Vögel bereits ausgestorben sein. Viele andere Vogelarten werden nur mehr stark dezimiert vorkommen. Die einzige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, wäre eine Reduktion der globalen Erwärmung. So besteht zumindest die Chance, dass sich einige Arten an die wärmeren Bedingungen anpassen können.

Doch dafür bleibt kaum mehr Zeit. Für viele Arten ist es vermutlich bereits jetzt zu spät.

Gelingt es nicht, die globale Erwärmung in den nächsten zehn Jahren deutlich einzudämmen, wird das Artensterben kaum aufzuhalten sein.

.

.

Globale Erwärmung – Welche Möglichkeiten bleiben

Neben der wichtigen Reduktion von Treibhausgasen könnten viele Arten in Naturschutzgebieten erhalten werden. Doch dafür müssten rasch dementsprechend große Gebiete geschaffen werden. Dies spießt sich jedoch mit dem für die Alpenregion so wichtigen Tourismus.

Bleiben die Maßnahmen jedoch aus, haben die Vogelarten keine Chance, die globale Erwärmung zu überleben. Wird der Klimawandel entschleunigt und die globale Erwärmung reduziert, hat die Natur wieder eine Chance. In groß angelegten Naturschutzgebieten könnten sich viele Vogelarten an die neuen Bedingungen anpassen.

Vögel sind durchaus anpassungsfähig. Manche Vogelarten haben ihr Brutverhalten bereits verändert. Neben der Umsiedlung in kältere, höhere Gebiete versuchen sich einige Arten auch an die höheren Temperaturen zu gewöhnen. Doch diese Anpassung dauert.

Um sich an die neuen Bedingungen zu gewöhnen, benötigen die Tiere einige Jahre oder sogar Jahrzehnte.

Bei der derzeitigen viel zu raschen Erwärmung ist diese notwendige Zeit nicht gegeben.

.

.

Wird nichts unternommen, bleiben von den vielen alpinen Vogelarten bald nur mehr Bilder und Erinnerungen. Doch jeder einzelne kann etwas dagegen unternehmen.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln kann der Klimawandel zwar nicht gestoppt, aber zumindest gebremst werden. Oft reichen schon ein paar Jahre aus, um die nötigen Anpassungen zu schaffen.

Globale Erwärmung – Jetzt handeln bevor es zu spät ist!

