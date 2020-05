Hör auf für die Liebe zu leiden!

Untreue, Abhängigkeit, Eifersucht… all das führt dazu, dass wir in der Liebe leiden.

Erwarten wir vielleicht zu viel von der Person, die wir lieben?

Warum wandelt sich Glück plötzlich in Schmerz?

.

Möchtest Du auch richtig glücklich sein? Dann ist es wichtig, Deine Gefühle zu verstehen. Möchtest Du lernen sie zu verändern? Möchtest Du nicht länger Opfer von Wut, Trauer, Neid, Eifersucht sein? – Sorge für ein glückliches Leben >>>.

Heute will ich mich für eine schmerzfreie Liebe entscheiden, aber wie?

Wenn du schon viele frustrierende Liebesaffären hattest, bist du vielleicht zu dem Entschluss gekommen, dass Liebe mehr wehtut, als sie sollte, und mehr, als wir es verdient haben. Liebe macht uns sehr glücklich, aber wenn es nicht gut läuft, oder wir nicht mit der richtigen Person zusammen sind, können wir auch sehr leiden.

Liebe tut weh. Es ist so, als ließest du dich irgendwo nieder, um dich häuten zu lassen, und du weißt, dass jeden Moment jemand gehen und deine Haut mitnehmen könnte. (Susan Sontag)

Lernen wir, für die Liebe zu leiden?

Werde frei für die Liebe! Wie du eine lebenslange, glückliche Beziehung erschaffst und wie du die Traumfrau für ihn wirst und für immer bleibst, erfährst du hier >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Der 33-tägige Kurs mit Veit Lindau unterstützt dich dabei, neue, lebendige Beziehungen zu erschaffen und bestehende Beziehungen zu heilen und zu stärken. Für Singles, Paare, Familien und Teams gleichermaßen geeignet. Entwickle Meisterschaft in der Gestaltung lebendiger Beziehungen.

Lass dich verzaubern, inspirieren und sanft herausfordern!

>>> hier weiter >>>

Ausschließlich in Verbindung mit kraftvoller Weiblichkeit, wird das Leben reich und glücklich. Dies ist ein Geschenk an alle wundervollen, zärtlichen, starken Frauen und an alle mutige Männer – hier weiter.

Diese Schwingung ist kohärent mit unserem Herzschlag und synchronisiert unsere Gehirnhälften. Lebende Energien werden freigesetzt, um zu allen 12 Geisteskräften zu fließen und deren Qualitäten im menschlichen Körper zu aktivieren. So kann Heilung in einem ganzheitlichen Sinn entstehen – hier weiter >>>.

Gedanken der Kraft: 100 Affirmationen, mit denen wir Kraft und Lebensfreude zurückgewinnen. Es sind kurze, einprägsame Gedanken zur Selbstmotivation. Die Macht Deiner Worte: Hier lernen wir, wie wir mit unseren Worten eine neue liebevolle und heilsame Realität für unsere Mitmenschen und uns selbst schaffen können – hier weiter.

Negative Kräfte abwehren! Zahlreiche Berichte belegen: Schwarzmagische Übergriffe gibt es wirklich – und sie können großen Schaden anrichten… >>> hier weiter >>>.

Erlauben Sie sich, endlich wieder frei zu sein! Wo es wie “verhext” scheint, ist oft ein negativer Seelenvertrag die verborgene Ursache. Solange er nicht gefunden und gelöst wird, sind Veränderungen kaum möglich. Wie Sie Ihr Leben, Ihre Beziehungen, Ihre Gesundheit und letztlich Ihr gesamtes Sein tief greifend befreien und somit verändern können… >>> hier weiter

Erfolgreich Entsäuern und Entschlacken. Ein großer Teil der Ärzteschaft verstärkt die beim Patienten vorliegende Vergiftung sehr häufig noch durch die Verordnung von viel zu viel Chemie. Wie man aus dem Teufelskreis der Schulmedizin ausbrechen und sich selbst entgiften und damit heilen kann, >>> erfahren Sie hier >>>.

»Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen!« Altes Wissen mit modernen Methoden gepaart zeigt zeigt hier auf, um Körper und Seele zu vereinen… hier weiter >>>.

Wer kennt diesen Gedanken nicht? Wir jammern und klagen, dass immer etwas fehlt – und geben damit die Verantwortung für das eigene Glück aus der Hand. Die Folge: ein permanentes Gefühl von Ohnmacht, Unzufriedenheit, Angst und Selbstzweifel. Wie wir aus diesem Teufelskreis aussteigen können… erfährst du hier >>>.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...