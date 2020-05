Corona-Krise: Politiker reiten ein totes Pferd: Neue Schreckensszenarien sollen von Fehleinschätzungen ablenken

Immer wieder werden wir in knappen Abständen über den Stand und die Schritte in der Corona-Krise informiert.

Ein Thema in Österreich war vor kurzem auch die Influenza-Impfquote.

Sie soll von neun Prozent in der nächsten Saison auf das Dreifache erhöht werden – jedoch ohne Impfpflicht.

.

Die Regierungen haben grundlos Panik verbreitet, viele Menschen ganz bewusst ihrer Existenz beraubt und Selbständige mit Vorsatz in den Ruin getrieben. Der Kampf gegen die Pandemie wird gewonnen, aber die Bürger haben bereits verloren:

Digitale Diktatur >>> – Neues aus Absurdistan >>> – Compact-Corona >>>.

Corona-Krise: Impfen als Voraussetzung für Freiheit

Das Impfen wird immer mehr zum Steckenpferd der herrschenden Politiker.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte schon Anfang April angekündigt, dass es uneingeschränkte Reisefreiheit erst dann wieder geben könne, wenn es eine Impfung gegen Covid-19 gibt.

In der „ZiB2“ legte Vizekanzler Werner Kogler nach: Auf die Frage, ob es stimme, dass Großveranstaltungen, wie ein Konzert in der Wiener Stadthalle, erst wieder erlaubt würden, wenn es einen Impfstoff gibt, antwortete er:

Ja, das könnte so sein.

Das würde voraussetzen, dass der von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) im Januar angekündigte Impfpass kommt.

Wer nicht geimpft ist, darf dann nicht in die Stadthalle, in den Musikverein, ins Brucknerhaus.

Covid-19 ist nicht die Pest

Dies alles geschieht vor dem Hintergrund, dass sich die von Kanzler Kurz erzeugte Panik mit den harten Fakten zu den Covid-19-Erkrankten und -Verstorbenen nicht in Einklang bringen lässt.

Das wird immer mehr Österreichern bewusst. 0,023 Prozent der österreichischen Bevölkerung sind mit dem Coronavirus infiziert, was aber noch lange nicht bedeutet, dass sie unter Krankheitssymptomen leiden.

Jedes Jahr sterben in Österreich insgesamt rund 80.000 Menschen; bisher gibt es 580 sogenannte „Corona-Tote“ in Österreich (das entspricht einem Anteil von 0,725 Prozent an allen Verstorbenen), wobei nach wie vor unklar ist, ob sie „an“ oder nur „mit“ dem Virus verstorben sind.

Den Panikmachern Kurz, Kogler und Anschober läuft also die Zeit davon.

Es wird immer schwieriger für sie, ihre drastischen Maßnahmen, mit denen sie Österreich an die Wand gefahren haben, zu rechtfertigen.

.

Die Corona-Pandemie hält im Jahr 2020 die Welt in Atem. Doch was steckt wirklich dahinter? Dan Davis benennt mutig die wahren Hintergründe und Fakten, die aufzeigen, welche Lügen gezielt verbreitet wurden und warum – hier weiter.

Corona-Krise: Neue Schreckensszenarien

Daher berichten die Mainstream-Medien nun fleißig über Schrecken anderswo und das Drohszenario einer „zweiten Welle“.

Anstatt mit einem dankbaren Stoßseufzer einzugestehen, Gott sei Dank kam es nicht wie befürchtet (was angesichts der bedenklichen Erkenntnisse aus St. Ulrich in Südtirol an sich schon gelogen ist), will die schwarz-grüne Regierung noch eins draufsetzen.

Die Forderung der FPÖ, alle Beschränkungen aufzuheben, ließ das Establishment am Montagabend in der „ZiB2“ über den Tropenmediziner Herwig Kollaritsch, Mitglied der „Task Force“ vom 12. März, abschmettern:

Wir hätten innerhalb von zwei Monaten eine zweite Welle.

Die schwarz-grüne Regierung reitet also ihren toten Gaul weiter, ja, gibt ihm noch die Sporen.

.

Anstatt zu prüfen, warum es zu den gravierenden Fehleinschätzungen kommen konnte, die hunderttausenden Österreichern Lohn und Brot raubten und Demokratie, Grund- und Bürgerrechte aushebelten.

Massentests und Zwangsimpfungen sollen über die Fehleinschätzungen hinwegtäuschen.

Nicht Covid-19-Tests sind nun gefragt, sondern, wenn schon, (freiwillige) Antikörpertests.

Quelle: Unzensuriert – Die Alpenschau bedankt sich!

Sind wir noch zu retten? Wie viel Unvernunft steckt im Glauben an die menschliche Vernunft? Weshalb googeln wir täglich nach Stars und Sternchen, aber nicht danach, wie uns das Google-Imperium manipuliert? Warum dürfen uns globale Food-Fabrikanten ungestraft vergiften? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Hier die verblüffenden Antworten >>>.

Hole Dir das Kunstprojekt und setze ein Zeichen für die Liebe, Frieden, Bewusstwerdung und des Miteinanders.

Hier weiter >>>.

Nachhaltige Vorsorge für zu Hause: Die besten Ideen und Rezepte, mit denen du besser durch die Corona-Krise kommst – Hier weiter.

Einige der dreistesten Beispiele für Desinformation. Um die öffentliche Meinung in die gewünschte Richtung zu beeinflussen, werden wichtige Informationen weggelassen, Dinge verdreht, Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen und notfalls auch dreist gelogen – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – hier weiter >>>.

Der ursprünglich für das amerikanische Militär entwickelte Wasserfilter ist jetzt auch für Globetrotter, Wanderer und für die Krisenvorsorge erhältlich. Dieser Pump-Filter ist schnell und einfach zu verwenden und schützt zudem vor Viren – hier weiter.

Geld regiert die Welt. Das war schon immer so und hat seine Gültigkeit auch heute nicht verloren. In unserer Zeit ist allerdings die Möglichkeit, mit Geld zur Weltherrschaft zu gelangen, größer denn je. Thorsten Polleit legt in diesem Buch offen, dass weltweit etwas im Gange ist, das vielen Beobachtern vermutlich entgeht – hier weiter.

Die neuste Codex Humanus Auflage ist erschienen und beinhaltet erstmals die beiden Substanzen DMSO & MMS die in Studien den Coronavirus inaktivieren konnten. Gesamt 3000 Seiten geballtes Fachwissen – Brandneu und im Sonderangebot – Jetzt für € 99,90 statt 299,90!

.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die erfolgreichsten Therapien aus kommerziellen Gründen schlicht verschwiegen werden, seitdem die mächtige Lobby sämtliche Krankheiten zum Politikum erklärt hat – hier weiter.

Den ersten CBD-Händlern wurde von den Landratsämtern bereits der Verkauf von CBD-Öl verboten. Und das obwohl wissenschaftliche Studien die positiven Effekte von Cannabidiol auf zahlreiche Krankheitsbilder längst bestätigt haben. Sorgen Sie vor und legen Sie sich rechtzeitig einen Vorrat an! – Premium CBD-Öl hier noch erhältlich >>>.

In diesem umfassenden Buch zur Krisenvorsorge instruiert Walter Dold die Leser nüchtern und ohne jegliche Verschwörungstheorien, wie sie sich rundum auf kleinere und größere Katastrophen vorbereiten können – Hier weiter.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan! – hier weiter.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan! – hier weiter.

Die Fähigkeit dein Gehirn in Zustände des Glücks, Fokus, Kreativität oder Meditation zu versetzen, hört sich an wie Magie, doch ist es letztendlich nichts anderes als Wissenschaft und Technologie. Man nennt das Brainwave Entrainment – hier mehr darüber.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft – Hier weiter >>>.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie

Immer mehr Menschen fürchten um ihre Existenz. Führende Experten aus Wirtschaft, Finanzen und Politik sehen die Gefahr von Pleitewellen und Insolvenzen, wenn die Krise nicht unter Kontrolle gebracht wird – Bereiten Sie sich jetzt vor, bevor es zu spät ist! – Hier weiter.

Viele fragen sich, wann Corona denn „vorbei sein wird” und wann in die Welt nach Corona die Normalität zurückkehrt. Die Antwort: Niemals. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Die Welt wie wir sie kennen, löst sich gerade auf. Doch dahinter fügt sich eine neue Welt zusammen, deren Formung wir zumindest erahnen können – hier weiterlesen.

Krisen haben etwas Beunruhigendes, oft werfen sie uns aus der Bahn. Was in einem Moment noch in Ordnung war, ist schon im nächsten vollkommen in Frage gestellt. Wir haben jetzt, die Chance sowohl unser Leben, als auch unsere Einstellung neu zu überdenken – hier weiter.

Unsere Welt befindet sich am Rande des Abgrunds: Glaubenskrise, Untergang des Abendlandes, moralischer Relativismus und entfesselter Kapitalismus. Im Bewusstsein der Tragweite der aktuellen Krise zeigt Kardinal Robert Sarah auf, dass es möglich ist, einer höllischen Welt ohne Hoffnung zu entrinnen – hier weiter.

Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument, und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht. Angst führt zu einer massiven Verengung des Aufmerksamkeitsfeldes und des Denkens; eine kollektive Angsterzeugung lässt sich daher nutzen, um je nach Bedarf der machtausübenden Vorgänge für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen.

Wie Sie und die Masse manipuliert werden können, zeigt Prof. Dr. Rainer Mausfeld in “Angst und Macht“ – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...