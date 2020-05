Merkel-Wende: 500 Milliarden für einen Rettungsfonds – Die Zeche zahlen wir!

Für den 500-Milliarden-Coronafonds hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Prinzipien der Währungsunion über Bord geworfen.

Es ist ein Bruch der Maastricht-Verträge mit Tricks und Corona. Corona macht es möglich, um Sachverhalte zu verschleiern und die gravierenden Veränderungen zu verbergen.

Das für europäische Verhältnisse dabei Unerhörte: „Es sind keine Kredite“, stellte Merkel klar, sondern nicht rückzahlbare Zuschüsse – auf Kosten der Steuerzahler.

.

Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens haben innerhalb kürzester Zeit zu Veränderungen geführt. Nun kommt der Corona-Schock – der größte ökonomische Crash der Weltgeschichte. Daniel Stelter legt eindringlich dar, wie wir uns jetzt für die Zukunft nach Corona aufstellen müssen – hier weiter.

Merkel-Wende: 500 Milliarden für einen Rettungsfonds

Corona-Rettungsplan für die EU: Seid verschlungen, Milliarden!

Es geht um Geld, sehr viel Geld: Weitere 500 Milliarden Euro sollen zur wirtschaftlichen Linderung der Folgen in der Corona-Krise verteilt werden, wenn es nach dem Vorschlag von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geht.

Für das, was da gerade geschieht, finden sich überhaupt keine Worte. So zerstört Angela Merkel dieses Land durch die Corona-Krise endgültig und will dann mit den in der Krise verbliebenen deutschen Steuerzahlern den EU-Wiederaufbaufonds stemmen.

.

.

Die Corona-Pandemie hält im Jahr 2020 die Welt in Atem. Doch was steckt wirklich dahinter? Dan Davis benennt mutig die wahren Hintergründe und Fakten, die aufzeigen, welche Lügen gezielt verbreitet wurden und warum – hier weiter.



Das heißt im Klartext, wir sollen für die Zerstörung die Zeche bezahlen.

Der Vorstoß soll nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel den Zusammenhalt in der EU sichern.

„Ziel ist, dass Europa gestärkt, zusammenhaltend und solidarisch aus dieser Krise kommt“, sagte Merkel am Montag in Berlin. Zuvor hatte sie sich mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron ausgetauscht.

Da das Coronavirus sich in den europäischen Ländern unterschiedlich stark auswirke, sei der Zusammenhalt in der Union gefährdet.

Merkel warb daher für eine „außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung“, zu der Deutschland und Frankreich bereit seien.

Zudem verschafft die deutsch-französische Einigung von der Leyen in der Debatte Rückenwind für ihre Forderung nach der Vergabe von Zuschüssen, die anders als Kredite nicht zurückgezahlt werden müssen.

180-Grad-Wende: Merkel ist umgefallen – Was zählen Verträge schon?

In diese Situation passt der Konflikt um das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Auch das einfach erklärt: Die EZB hat ja ihrerseits neben diesen 500 Milliarden bereits weitere 750 Milliarden als Anleihe-Ankaufs-Programme bereitgestellt.

Insgesamt hat die EZB schon für 2.666 Milliarden Euro Anleihen der Mitgliedsstaaten gekauft; bevorzugt wertlose Papiere der südeuropäischen Länder.

Weil so sichtbar deutsche Sparer und deutsche Staatshaushalte vertraglich für ein Viertel direkt in die Pflicht genommen werden, will das Bundesverfassungsgericht eine Prüfung, ob das notwendig ist.

Also ein Art Kreditprüfung. Erfolgt die nicht, darf sich die Bundesbank nicht mehr daran beteiligten.

Mit anderen Worten: Deutsche Gelder nach Europa umleiten. Eigentlich eine bescheidene Bitte.

.

Die Freiheitsrechte und die Marktwirtschaft erodieren, das monetäre System kollabiert, die Eliten versagen. Bestseller-Autor Markus Krall macht in einem aufrüttelnden Buch mit einem 100-Tage-Programm Vorschläge, um die unmittelbaren Gefahren abzuwenden und den Weg der Gesundung zu beschreiten – Wie wir aus der Krise kommen können >>>.

.

Die Mittel sollen über Kredite aufgebracht und über die bestehenden Programme der EU verteilt werden. Also nicht direkt an Staaten, sondern als EU-Projekte.

Das heißt, die Gelder kommen noch nicht einmal direkt in den Ländern, in der Wirtschaft und bei den Menschen an, sondern sie fließen in EU-Projekte, die überwiegend mehr als fragwürdig sind.

Und die Rückzahlung erfolgt nicht über die Nutznießer. Also Italien zahlt nicht irgendwann den Kredit zurück, den es erhält, sondern die EU. Die Rückzahlung erfolgt über den EU-Haushalt und damit über die Netto-Zahler in Deutschland – neben einigen kleineren nordeuropäischen Staaten.

Kredite werden aufgenommen, aber andere zahlen dafür. Das Geld wird schnell ausgegeben sein – wofür entzieht sich jeder nationalen Kontrolle – und die eigene Haftung und Verantwortung entfällt dabei vollends.

Der Begriff „Aufbauprogramm“ ist eine perfide Irreführung. Es geht um Zuschüsse in die EU-Staatshaushalte aus Brüssel. Deshalb wird die Jagd auf die überwiegend deutschen Steuergelder bald beginnen und sehr heftig sein. Deutschland indes haftet mit und zahlt den Löwenanteil.

Damit sind diese Mittel genau das, wogegen sich viele Fachleute und Angehörige der Bundesregierung jahrelang gesträubt haben: Euro-Bonds.

Allerdings nicht auf der Ebene der Euro-Mitgliedsstaaten, sondern für die gesamte Europäische Union.

.

.

Merkel und Macron, die Zerstörer des wirtschaftlichen und gesundheitlichen Wohlstands der Menschen in der Europäischen Union, haben mit ihrer Vereinbarung nun den Weg in die Schuldenunion geebnet.

Dieser Wiederaufbaufonds, der den von der Corona-Krise besonders hart getroffenen Regionen und Staaten wieder auf die Beine helfen soll, wäre also eine – bisher vehement abgelehnte – Vergemeinschaftung von Schulden.

Deutschland zahlt somit automatisch die Schulden anderer Länder – Und wir Steuerzahler sind die Dummen!

Quellen: Kurier und Tichys Einblick – Die Alpenschau bedankt sich!

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan! – hier weiter.

