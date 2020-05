Gesunder Holunder – Heilkraft und Rezepte aus dem Kräutergarten

Der Holunder steht wieder in voller Blütenpracht. Die Heilkraft des Holunder stärkt die Gesundheit und das Immunsystem.

Schon in der Antike galt die Pflanze als wichtige Naturmedizin. Ihre Wirkstoffe befinden sich in den Wurzeln, Blättern, Blüten und Beeren.

Holunder hilft nicht nur bei Erkältungskrankheiten, sondern auch bei der Behandlung von kleinen Wunden, Insektenstichen und Verbrennungen sowie bei gesundheitlichen Störungen wie Blasenentzündungen, Gelenkschemerzen und Ohrenschmerzen – und ist eine wertvolle Hilfe gegen Bakterien und Viren.

Laut Wikipedia gehört Holunder zur Familie der Moschuskrautgewächse.

Es gibt zehn Arten von Holunder, von denen drei in Mitteleuropa heimisch sind.

Am bekanntesten ist der Schwarze Holunder. Im heutigen Sprachgebrauch meist verkürzt als „Holunder“ bezeichnet. In Norddeutschland nennt man ihn „Fliederbeerbusch“. In Altbayern und Österreich verwendet man den Begriff „Holler“ und in der Schweiz als „Holder“.

Holunder tut Wunder

Als Hausmittel aus Omas Kräutergarten hat der Holunder einen festen Platz in der Natur-Apotheke.

Die Heilwirkung des Holunder, sowohl in der Küche als auch in der Naturmedizin stellen wir euch in diesem Beitrag vor.

Für Leser, die an der “Mystik des Holunder” interessiert sind, soll auf die Mythen und alten Bräuche im Zusammenhang mit Holunder eingegangen werden.

.

Gesunder Holunder

Heilwirkung in der Naturmedizin

Die Heilkraft des Holunder in der Kulinarik und als Heilmittel hat bereits eine lange Tradition in der Naturheilkunde.

Rezepte und Heilwirkung…

.

